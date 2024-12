2024-12-28 01:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد /عراق اوبزيرفر أجرى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، سلسلة لقاءات منفصلة مع عدد من القادة السياسيين، شملت رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس حزب تقدم محمد ريكان الحلبوسي، لبحث الأوضاع في العراق والتطورات الإقليمية. وخلال اللقاءات، ناقش السوداني ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها …

The post السوداني يبحث الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية مع قادة سياسيين first appeared on Observer Iraq.