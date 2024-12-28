أرسنال يتخطى إبسويتش تاون ويرتقي إلى وصافة الدوري الإنجليزي

2024-12-28 02:25:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق نادي أرسنال فوزا ثمينا على حساب ضيفه إبسويتش تاون بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة 18 ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وأحرز المهاجم الألماني كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 بعد كرة عرضية قابلها بلمسة واحدة في المرمى.وصعد أرسنال إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، متخطيا فريقي تشيلسي (35 نقطة) ونوتنغهام فورست (34 نقطة)، وقلص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى ست نقاط علما بأن الأخير لديه مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.في حين تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 12 نقطة بالمركز الـ19 قبل الأخير.