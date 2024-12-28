2024-12-28 02:30:13 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى





قد لا يخفى عن الجميع ان المولات التجارية في العاصمة بغداد وبالرغم من كثرتها وانتشارها حتى وصل الامر بان الشارع الواحد قد تجد فيه ثلاث مولات او اكثر بين منجز وقيد الانشاء ، الا ان بعض القائمين على تلك المشاريع تجدهم يعاملون مرتاديهم بطرق تُشعرك في بعض الاحيان ان هناك مِنة مقابل الدخول اليها ولا يدخلها الا ذو حظ عظيم - لانعلم هل "المول" في العراق مقدس الى هذه الدرجة ليصل حد وضع الشروط وفق اجتهادات مالك المكان اليكم البعض منها :





- يمنع دخول اي رجل يرتدي الزي العربي بينما يسمح بدخول الرجل الذي يرتدي "شورت" سباحة وبمظهر غير لائق

- يمنع دخول الشباب الى المول وهنا قرار المنع يكون آنياً وغير مُعلن عنه حتى تتجنب تلك الشريحة الحرج

- يمنع دخول الشاب الذي يرتدي بنطال يحتوي على حبل بدلا من الحزام .. والقائمة تطول ..





مول الجادرية في بغداد يبدو انه اراد ان ينفرد بقائمة الممنوعات ويكسر نمطية سابقيه فاصدر قرار يمنع دخول الاطفال ذو الوزن الزائد الى قاعة العابه بحجة الحفاظ على الالعاب من التلف !





يتحدث الصحفي احمد صفاء عما تعرض له عبر منشور كتبه في صفحته على الفيس بوك









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