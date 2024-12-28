الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
جريدة الزمان
›
اخبار العراق السياسية
› العدد 8075 20241228
العدد 8075 20241228
العدد 8075 20241228
نسخ الرابط
2024-12-28 02:35:06 - المصدر: جريدة الزمان
واصل المتابعة على جريدة الزمان
موضوعات ذات صلة
بغداد منفتحة على الإدارة السورية الجديدة وتتلقّى تطمينات أمنية
عاصفة قوية تجتاج الأجواء والدفاع المدني يوصي بإرشادات للسلامة
المشهداني والسوداني يؤكدان ضرورة توحيد الخطاب لتعزيز الاستقرار السياسي
السوداني يبحث الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية مع قادة سياسيين
الآثار الروحية الكسنزانية في العصر الحديث
الرد قادم من جيش اليمن
الدولة في فكر الشهيد الحكيم
في كلار.. اصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة بحادث مروري