2024-12-28 05:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، إلى بيلاروسيا لبحث عدد من القضايا أهمها الحدود وتدريب العراقيين المتخصصين في الأكاديمية البيلاروسية.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد زيارته إلى جمهورية تركيا وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى جمهورية بيلاروسيا لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين"، لافتة الى أن "الوزير التقى عددا من الشخصيات الأمنية، وأطلع على آلية عمل قوات الشرطة البيلاروسية والخبرات التي تمتلكها".وأضافت، "كما تضمنت الزيارة مناقشة عدد من القضايا أهمها الحدود وتدريب المتخصصين العراقيين في أكاديمية وزارة الداخلية البيلاروسية".