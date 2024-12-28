طقس العراق.. أمطار وتشكل للضباب في أماكن متعددة

2024-12-28 09:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار وتشكل الضباب في أماكن متعددة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متعددة من البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، ومدى الرؤية سيكون (5-7) كم، وفي الضباب (2-4) كم، وتنخفض أحياناً إلى أقل من 1000 متر".

وأضاف البيان، أن "درجات الحرارة العظمى في دهوك والسليمانية 11، واربيل 13، وفي نينوى 14، وكركوك 15، وصلاح الدين 16، والأنبار 17، وبغداد وديالى وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الأشرف 18، وواسط والديوانية 19، وميسان وذي قار والمثنى 20، وفي البصرة 21".

وأشار إلى، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى وبعض أقسام المنطقة الشمالية، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متعددة من البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، ومدى الرؤية سيكون (6-8) كم، وفي الضباب (2-4) كم، وتنخفض أحياناً إلى أقل من 1000 متر".

ولفت إلى أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى وصحو في المنطقة الجنوبية، كما يتشكل الضباب صباحاً في المنطقة الشمالية من البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، ومدى الرؤية سيكون (6-8) كم، وفي الضباب (2-4) كم".

وأوضح البيان أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".