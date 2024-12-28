تجاوز الـ73 دولارا للبرميل.. النفط العراقي ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

2024-12-28 09:36:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجل النفط العراقي مع نهاية التعاملات، امس الجمعة (27 كانون الأول 2024)، ارتفاعا بالأسعار متجاوزا الـ73 دولارا للبرميل بالتزامن مع ارتفاع الخام العالمي.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 70.19 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 73.29 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.16- على التوالي تسليم شباط 2025.

كما أظهرت البيانات ارتفاعا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 74.17 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 70.60 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.98+ و0.90+ على التوالي.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع