طقس العراق.. أمطار تتراجع وضباب يعيق الحركة

2024-12-28 09:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الراصد الجوي العراقي صادق عطية، من قسم التنبؤ في هيئة الأنواء الجوية العراقية، أن آخر ملامح الحالة الجوية الممطرة ستشهد زوالها تدريجيا صباح اليوم السبت.

وأوضح عطية في تصريح، أن زخات الأمطار المتبقية ستؤثر على مناطق البصرة، ميسان، واسط، ديالى، السليمانية، ودهوك خلال ساعات الصباح، على أن تتلاشى فرص الهطول قبل الظهر.

وأشار إلى احتمالية استمرار تكوّن أمطار متفرقة في واسط، شمال ميسان، دهوك، وشمال نينوى حتى ساعات المساء.

وأضاف أن موجات الضباب الكثيف تؤدي حاليًا إلى انعدام الرؤية في مناطق ديالى، واسط، شرق بغداد، شرق تكريت، شمال نينوى، وشرق الديوانية، مما قد يؤثر على حركة السير والملاحة في تلك المناطق.