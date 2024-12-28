2024-12-28 09:45:04 - المصدر: ايشان

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن تجدد الاشتباكات العنيفة بين فصيل يتبع الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” في مدينة منبج. ودارت اشتباكات عنيفة بين فصيل فرقة “السلطان سليمان شاه” من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على أطراف قرية أبو قلقل في منبج. وكشف المرصد أن قوات […]

ظهرت المقالة اشتباكات عنيفة بين فصائل موالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في منبج أولاً على ايشان.



