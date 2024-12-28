الذهب يسجل ارتفاعا بنسبة 28% في عام 2024

2024-12-28 09:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجل المعدن النفيس مستويات قياسية متتالية، وهو في طريقه لإنهاء 2024 بارتفاع يقارب 28%.

واستفادت الأسعار من السياسات النقدية التيسيرية في الولايات المتحدة، وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، وعمليات شراء البنوك المركزية.

لكن وتيرة الارتفاع تباطأت مؤخراً مع صعود الدولار عقب انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

ويتجه الذهب نحو انخفاض أسبوعي، حيث قام المتداولون بإعادة حساب توقعات أسعار الفائدة، بعدما خفف بنك الاحتياطي الفيدرالي من توقعات خفض أسعار الفائدة للعام المقبل.

وهبط سعر الذهب الفوري إلى 2617.48 دولارا للأونصة بحلول الساعة 11:12 صباحاً بتوقيت نيويورك.

ولم يسجل مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري تغيرات تُذكر، بينما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.