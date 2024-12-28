الاتحاد الوطني : السياسة المستقبلية للاتحاد الاسلامي عامل لتعزيز العلاقات

2024-12-28 11:09:02 - المصدر: المسرى

هنأ المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، صلاح الدين بهاء الدين بمناسبة إعادة إنتخابه أمينا عاما للاتحاد الاسلامي الكردستاني. فيما يأتي نص البرقية: الاستاذ/ صلاح الدين بهاء الدين الامين العام للاتحاد الاسلامي الكردستاني السادة/ المجلس القيادي الجديد للاتحاد الاسلامي الكردستاني بمناسبة عقد ونجاح اعمال المؤتمر التاسع للاتحاد الاسلامي الكردستاني وانتخاب سيادتكم وانتخاب مجلس قيادي [...]