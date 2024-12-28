القبض على 16 مطلوبا وضبط أسلحة واعتدة في بغداد

2024-12-28 11:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، القبض على 16 مطلوبا وضبط أسلحة واعتدة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قطعاتنا الامنية في فرقة (المشاة السابعة عشر، الاولى، الخامسة شرطة اتحادية) ولواء المغاوير قيادتنا بإسناد الأجهزة والوكالات الأستخبارية، تمكنت من القاء القبض على (16) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين (بالنصب والاحتيال، السرقة، مشاجرات مسلحة)".

واضافت انه "تم ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة خلال الشروع بعمليات بحث وتفتيش مناطقي، وذلك ضمن (بغداد الجديدة، الكرغولية، الزعفرانية، النهروان، ابي غريب، مدينة الصدر ،سبع قصور ، الثعالبة ، حي الكوفة، حسينية المعامل، الحميدية ) بجانب الكرخ والرصافة".

وتابعت القيادة انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".