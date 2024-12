أزمة المياه في ذي قار: سوء إدارة وزارة الموارد المائية في دائرة الاتهام

2024-12-28 11:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد رئيس اللجنة الزراعية في محافظة ذي قار أن أزمة المياه الحادة التي تعاني منها المحافظة تعود إلى سوء إدارة وزارة الموارد المائية للملف المائي، مشيرًا إلى أن الشح المائي الحالي يعكس غياب التخطيط السليم والتطوير المستدام. وأوضح رئيس اللجنة نائب محافظ ذي قار رزاق كشيش لشبكة اخبار...

