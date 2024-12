بالصور: وقفة احتجاجية للمشرفين التربويين المنسبين في الناصرية

2024-12-28 11:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:نظم عدد من المشرفين التربويين في مدينة الناصرية وقفة احتجاجية قرب حديقة أحمد نوفل وسط المدينة، للمطالبة بتثبيتهم في قسم الإشراف التربوي، بعد مرور قرابة السنة على تنسيبهم دون تثبيت رسمي. وفي حديثه لشبكة أخبار الناصرية، أوضح المشرف علي عكله أن عملية التنسيب التي تم إقرارها من قبل...

