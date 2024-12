2024-12-28 11:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الانبار / عراق اوبزيرفر وصل وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم السبت، إلى قاطع عمليات الجزيرة. وذكر بيان لوزارة الدفاع أن “يارالله وصل الى قاطع عمليات الجزيرة، يرافقه معاون العمليات وقائد القوات البرية ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية وأمين سر استخبارات رئاسة أركان الجيش”.

