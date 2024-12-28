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› فيديو | ارتفاع قياسي بأعداد المشردين في أميركا
فيديو | ارتفاع قياسي بأعداد المشردين في أميركا
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2024-12-28 11:20:02 - المصدر: قناة العربية
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