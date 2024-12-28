ضبط أكثر من 6 أطنان من المخدرات في العراق خلال 2024

2024-12-28 12:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، ضبط أكثر من 6 أطنان من المواد المخدرة وإلقاء القبض على آلاف الأشخاص بتهم المتاجرة والترويج وتعاطي تلك المواد خلال العام 2024.

جاء ذلك خلال احصائية نشرتها بشأن ملف مكافحة المخدرات خلال العام الحالي الذي شارف على الانتهاء.

وكشفت الإحصائية عن ضبط 6 أطنان، و183 كيلوغراما من المواد المخدرة المختلفة.

ووفقا لتلك الاحصائية، فإن مجموع الملقى القبض عليهم خلال هذا العام 14438 متهما بالمتاجرة والترويج والتعاطي، في حين بلغ عدد المحكوم عليهم من قبل القضاء العراقي 8930 مداناً.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.