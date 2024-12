اقتصادي عراقي يكشف جوانب الضعف في امن الطاقة

2024-12-28 12:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت 28 ديسمبر/كانون الأول 2024، جوانب الضعف في امن الطاقة في العراق. وقال المرسومي في تدوينة تابعتها عراق اوبزيرفر، انه وفقا للبيانات المنشورة في التقرير الاحصائي السنوي لوزارة الكهرباء فأن اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في العراق في عام 2023 بلغ حوالي 18 الف ميغاواط منها …

