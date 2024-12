2024-12-28 12:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حفلا مركزيا لتكريم 1000 حافظا للقرآن الكريم، في بغداد. وذكر بيان لمكتبه ورد لـ عراق اوبزيرفر، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى الحفل المركزي الذي أقامه ديوان الوقف السني في العاصمة بغداد لتكريم (1000) حافظ للقرآن الكريم”.

The post السوداني يرعى حفلا مركزيا في بغداد لتكريم (1000) حافظ للقرآن first appeared on Observer Iraq.