“خليجي 26”.. ساعات على انطلاق مباراة القمة بين العراق والسعودية

2024-12-28 12:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت/ متابعة عراق اوبزيرفر يواجه المنتخب العراقي نظيره السعودي في مباراة حاسمة لتحديد هوية المنتخب الذي سيرافق البحرين إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 26”. ويحتاج المنتخب السعودي للتعادل على أقل تقدير لخطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، في حين سيكون على العراق حامل اللقب حتمية الفوز لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب. …

