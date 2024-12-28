النقل: شركات عالمية تشرف على صيانة الطائرات الكبيرة للخطوط الجوية العراقية

2024-12-28 13:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

أوضحت وزارة النقل، اليوم السبت، آلية صيانة الطائرات ذات البدن الضيق والواسع في العراق، مؤكدة أن الخطوط الجوية العراقية تُرسل الطائرات ذات البدن الواسع إلى شركات مرموقة للصيانة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جميع الطائرات ذات البدن الضيق تخضع للصيانة الدورية في العراق، بما في ذلك إجراء الفحوصات اللازمة وتبديل معدات الهبوط والمحركات".

وأضاف الصافي: "أما الطائرات ذات البدن الواسع، فإن تخويل الخطوط الجوية العراقية من قسم السلامة الجوية يقتصر على إجراء الفحص الثقيل من النوع A، ولا يُسمح بإجراء الفحص من النوع C. لذا، يتم إرسال الطائرات ذات البدن الواسع إلى شركات عالمية مرموقة خارج العراق، التي تم تخويلها من قبل قسم السلامة الجوية العراقية".