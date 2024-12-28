(خليجي زين 26).. البحرين تواجه اليمن في ختام مبارياتهما بالمجموعة الثانية

2024-12-28 13:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 28 - 12 (كونا) -- يواجه منتخب البحرين نظيره اليمني على استاد (جابر المبارك الصباح) اليوم السبت في ختام مبارياتهما بالمجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26).ويسعى المنتخب البحريني إلى حسم صدارة المجموعة بعد ضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي إثر حصده ست نقاط بتغلبه على المنتخبين السعودي والعراقي في الجولتين الماضيتين فيما يريد المنتخب اليمني مواصلة "الأداء المشرف" الذي ظهر به بالبطولة.وقال مدرب المنتخب اليمني نور الدين ولد علي في المؤتمر الصحفي للمباراة أمس الجمعة إن فريقه سيلاقي نظيره البحريني بنفس الأداء الذي ظهر فيه في (خليجي زين 26) معربا عن طموحه في تحقيق الفوز رغم الخروج من البطولة.وأضاف ولد علي أن منتخب اليمن "استطاع إحراج" منتخبي العراق والسعودية في الجولتين الماضيتين مشيرا إلى أن الفريق الأكثر تنظيما في مباراة اليوم هو من سيحقق الفوز.من جهته وصف مدرب منتخب البحرين دراغان تالاييتش في المؤتمر ذاته مباراة اليوم بأنها "صعبة" موضحا أن منتخب اليمن ظهر بمستوى "لافت" أمام السعودية والعراق "إلا أننا سنركز على المباراة رغم التأهل لتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير".وأوضح أنه سيدخل مباراة اليوم بإجراء بعض التعديلات للوقوف على جاهزية بعض اللاعبين مشيرا إلى أن فريقه يضم بعض اللاعبين المميزين الذين لم يشاركوا في المباراتين الماضيتين.وتتصدر البحرين فرق المجموعة الثانية بست نقاط تليها السعودية بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن العراق الذي يملك مثل رصيد النقاط وأخيرا اليمن متذيل الترتيب دون رصيد. (النهاية) س ع د / م ع ع