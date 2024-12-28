(خليجي زين 26).. السعودية تلاقي العراق لحسم البطاقة الثانية المؤهلة لنصف النهائي عن المجموعة الثانية

2024-12-28 13:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 28 - 12 (كونا) -- يلتقي منتخب السعودية مع نظيره العراقي مساء اليوم السبت في استاد (جابر الأحمد الدولي) في مباراة مرتقبة لحسم البطاقة الثانية المؤهلة لنصف النهائي عن المجموعة الثانية بجانب منتخب البحرين الذي ضمن تأهله منذ الجولة الماضية.ويدخل المنتخب السعودي المباراة بالمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن العراق بعد فوز على اليمن بنتيجة (3 - 2) وخسارة من البحرين بنفس النتيجة ما يعني أنه سيلعب المباراة بفرصتين إما التعادل أو الفوز لضمان التأهل.من جانبه لن يكون أمام المنتخب العراقي لضمان التأهل سوى الفوز إذ يحتل المركز الثالث بثلاث نقاط أيضا بفوز على اليمن (1 - 0) وخسارة من البحرين (2 - 0) ما سيجعل المباراة التي من المتوقع أن تحظى بحضور جماهيري كبير قمة في الندية والإثارة.وكان مدرب منتخب العراق الإسباني خيسوس كاساس قد أكد في المؤتمر الصحفي للمباراة أمس الجمعة أهمية الفوز في هذه المباراة الأهم لفريقه بالبطولة بالرغم أنه سيواجه أحد المنتخبات الكبيرة بالمنطقة معربا عن ثقته بلاعبيه لإحراز الفوز.من جانبه قال مدرب المنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد في المؤتمر نفسه إن لاعبيه يتحلون بروح معنوية عالية وسيسعون لتحقيق الفوز لضمان التأهل بالرغم من صعوبة المباراة مضيفا أن هدفه الوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة. (النهاية) ف ش ا / م ع ع