اليوم.. العراق يواجه السعودية لخطف بطاقة التأهل الى نصف نهائي من خليجي 26

2024-12-28 13:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنتهي منافسات دور المجموعات لمسابقة كأس الخليج "خليجي 26" المقامة في دولة الكويت، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024).

وتقام مباراتين في خليجي 26 وهم آخر مباراتين في دور المجموعات، وذلك لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية التي تضم: منتخب السعودية، منتخب العراق، منتخب البحرين، منتخب اليمن.

وتنطلق منافسات مباريات اليوم من خليجي 26 في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت بغداد، إذ يلعب منتخب السعودية مع العراق، ومنتخب البحرين أمام اليمن.

وتكون مباراة السعودية والعراق مصيرية في حسم التأهل إلى نصف النهائي ومواجهة منتخب عمان المتأهل في صدارة المجموعة الأولى.

ويحتاج كلا المنتخبين لـ الفوز في مباراة اليوم من أجل حسم التأهل إلى نصف نهائي خليجي 26، حيث خسر منتخب السعودية أول مباراة أمام البحرين 3-2، وفاز على اليمن 3-2، في حين انتصر العراق على اليمن 1-0، وخسر أمام البحرين 2-0.

وينتظر منتخبي الكويت وعمان المتأهلين عن المجموعة الأولى في خليجي 26، معرفة منافسهم في نصف النهائي.