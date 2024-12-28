عمليات ميسان تلقي القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المخدرات

2024-12-28 13:25:02 - المصدر: واع

ميسان - واعأعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة وترويج المخدرات في المحافظة.وذكر بيان للقيادة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استناداً إلى توجيهات قائد عمليات ميسان اللواء الركن عبد الحسين خفيف لازم وبإشراف من قائد فرقة مغاوير 22، ألقت قوة من فوج المغاوير 3 ل.م. 80 القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة في قضاء القلعة، فيما ألقت قوة من الفوج الثاني ل.م. 81 القبض على تاجر مخدرات في قضاء الميمونة".وأشار البيان إلى أنه "تم تسليم المطلوبين إلى جهة الطلب أصولياً".