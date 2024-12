أهم الأحداث المحلية في دولة الكويت خلال العام 2024

2024-12-28 14:00:04 - المصدر: كونا

الكويت - 28 - 12 (كونا) -- الكويت - 28 - 12 (كونا) -- حفل العام 2024 بالتوجيهات الأميرية السامية التي أرسى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من خلالها قواعد الانطلاقة التنموية للبلاد وتعزيز دور الكويت إقليميا ودوليا.

وشهد العام 2024 أوامر ومراسيم أميرية تتعلق بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى جانب جولات أميرية خارجية أضفت أبعادا جديدة على علاقات الكويت بالدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى تدشين مشاريع كبرى ورعاية الكثير من الفعاليات والمشاركة في قمم ومؤتمرات. كما يعد صدور الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وليا للعهد في مطلع يونيو من العام 2024 محطة فارقة في أحداث العام انطلق سموه في أعقابها لمواصلة دفع مسيرة النهضة التنموية للبلاد. وشهد العام 2024 أدوارا بارزة لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في ترسيخ مكانة الكويت لاعبا فاعلا ورئيسا على الساحة الدولية وتعزيز انفتاح الكويت التنموي والاقتصادي والاستثماري. وسجل العام 2024 كذلك العديد من الإنجازات التي حققها مجلس الوزراء وتتعلق بالمضي قدما في عملية التنمية الشاملة في البلاد وتحقيق أهداف رؤية (كويت 3035) ورفاهية المواطن وتلبية احتياجاته ومعالجة مشكلاته إضافة إلى البدء في عملية إصلاح وتطوير واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والخدمية واعتماد مشاريع بقوانين وقرارات عديدة تصب في حماية الهوية الوطنية وتعزيز البنية التشريعية للبلاد ودفع عجلة المشاريع. وشهد العام 2024 أيضا صدور أمر أميري بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات يتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لاتخاذ ما يراه سموه مناسبا. على جانب آخر واصلت دولة الكويت خلال العام 2024 تعزيز سياستها الخارجية القائمة على ثوابتها المعهودة في دعم الأمن والسلم الدوليين والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ورفض العنف وحل الأزمات بالحوار ومنع اللجوء إلى القوة إضافة إلى المضي قدما في رسالتها الإنسانية حول العالم في دعم المنكوبين وتخفيف معاناتهم ووطأة الكوارث سواء الطبيعية أو من صنع الإنسان. وحفل العام 2024 بإنجازات متعددة حققها قطاع النفط والطاقة الكويتي ودور البلاد الريادي فيه محليا وإقليميا ودوليا إلى جانب إنجازات أخرى في قطاعات الاقتصاد والدفاع والداخلية والأمن الداخلي بالإضافة إلى قطاع الشؤون الاجتماعية والخدمات (النقل والمواصلات) والبلدية والمرافق العامة والصحة والبيئة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والثقافة والسياحة والرياضة. وسجل العام 2024 أيضا إنجازات وجهود كويتية على الصعيد الإنساني إلى جانب إنجازات للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وشهد في المقابل رحيل عدد من الشخصيات الكويتية البارزة. وفيما يلي تقرير عن أهم الأحداث المحلية خلال العام 2024: - أبرز الأحداث الخاصة بسمو أمير البلاد خلال العام 2024: 4 يناير: أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة. 17 يناير: صدور مرسوم أميري رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح. 17 يناير: أمر أميري بمخاطبة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء. 24 يناير: أمر أميري بتعيين سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير طوال فترات غياب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن البلاد. 28 يناير: صدور مرسوم أميري رقم (4) لسنة 2024 بتعيين شريدة المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. 30 يناير: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه يصلان إلى العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة دولة. 30 يناير: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر العرقة بالعاصمة السعودية الرياض. 30 يناير: نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة يقلد أخاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قلادة الملك عبد العزيز تقديرا لسموه رعاه الله وذلك في قصر اليمامة. 31 يناير: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يشمل برعايته وحضوره مراسم رفع العلم بقصر بيان. 6 فبراير: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد المرافق يصلان إلى العاصمة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة وفي مقدمة مستقبليه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة في زيارة دولة. 6 فبراير: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والسلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة يترأسان جلسة مباحثات رسمية في قصر العلم بمسقط. 6 فبراير: السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة يقلد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسام (آل سعيد) أحد أرفع الأوسمة العمانية تقديرا من جلالته لأخيه حضرة صاحب السمو واعتزازا بعمق أواصر الأخوة والصداقة المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. 6 فبراير: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يقلد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة (قلادة مبارك الكبير) تقديرا لجلالته وما يبذله من إنجازات وجهود مميزة لسلطنة عمان وشعبها الشقيق. 7 فبراير: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يعود إلى أرض الوطن قادما من سلطنة عمان بعد زيارة دولة ورعايته وحضوره حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية. 12 فبراير: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة يشمل برعايته وحضوره حفل تخرج دفعة الضباط الجامعيين (23) بكلية علي الصباح العسكرية. 13 فبراير: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد المرافق يصلان إلى العاصمة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة في زيارة دولة. 13 فبراير: مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة زيارة دولة لسموه رعاه الله لمملكة البحرين الشقيقة في قصر الصخير. 13 فبراير: صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة يقلد أخاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قلادة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة (القلادة) تقديرا لجهود سموه ودوره البارز في توطيد العلاقات الثنائية وتوثيق الأواصر التاريخية بين البلدين الشقيقين. 19 فبراير: تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة أقيم حفل تخرج الدفعة 31 من طلبة ضباط الاختصاص بكلية الشرطة وذلك بميدان أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. 19 فبراير: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد المرافق يغادران إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة دولة. 20 فبراير: حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة يهدي أخاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه (سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني) تعبيرا عن صادق مشاعر الأخوة والمودة التي يكنها سمو أمير دولة قطر لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وتقديرا لمنزلته العالية وتوثيقا لعرى الأخوة بين الشعبين الشقيقين وذلك بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة. 20 فبراير: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت ودولة قطر بالديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة. 20 فبراير: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة إلى الأمير الوالد بدولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في قصر الوجبة بالدوحة. 4 مارس: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يشمل برعايته وحضوره حفل الأوبريت الوطني (قصة وطن) على مسرح قصر بيان. 5 مارس: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد المرافق يصلان إلى العاصمة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة وكان في مقدمة مستقبليه أخوه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دول الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة دولة. 5 مارس: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقصر الوطن في العاصمة أبو ظبي. 5 مارس: حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة يقلد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه (وسام زايد) الذي يعد أرفع الأوسمة الإماراتية تقديرا للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ولجهود سموه رعاه الله في تعزيز هذه العلاقات. 5 مارس: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يقلد حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة (قلادة مبارك الكبير) تقديرا لسموه وما يبذله من جهود مميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق من أجل التقدم واستقرار ورخاء الدولة ولتعزيز أواصر الأخوة والترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6 مارس: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يشمل برعايته وحضوره حفل الافتتاح الرسمي لجامعة عبد الله السالم. 18 مارس: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة يزور الرئاسة العامة للحرس الوطني ويرافقه الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء. 18 مارس: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة يزور وزارة الدفاع (جيوان) ويرافقه سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء. 19 مارس: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة يقوم بزيارة إلى مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية يرافقه سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء. 19 مارس: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة يزور رئاسة قوة الإطفاء العام ويرافقه سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء. 25 مارس: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يزور النادي الكويتي الرياضي للصم وبمعيته سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء. 25 مارس: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يزور ديوانية شعراء النبط وبمعيته سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء. 26 مارس: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يزور جمعية المكفوفين الكويتية وبمعيته سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء. 26 مارس: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يزور النادي الكويتي الرياضي للمعاقين وبمعيته سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء. 1 أبريل: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يوجه كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. 7 أبريل: أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. 7 أبريل: صدور المرسوم الأميري رقم 61 لسنة 2024 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024. 7 أبريل: صدور مرسوم أميري رقم 62 لسنة 2024 بتعيين المحافظين وهم عذبي ناصر العذبي الصباح محافظا لمحافظة الفروانية وعبد الله سالم العلي الصباح محافظا لمحافظة العاصمة وصباح بدر صباح السالم الصباح محافظا لمحافظة مبارك الكبير وحمد سالم الحمود الصباح محافظا لمحافظة الأحمدي وحمد جاسم محمد محيسن الحبشي محافظا لمحافظة الجهراء. 8 أبريل: صدور مرسوم أميري رقم (67) بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 إلى صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 وذلك وفقا للمادة (106) من الدستور. 14 ابريل: أمر أميري يصدر بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. 21 ابريل: أمر أميري يصدر بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة نائبا للأمير طوال فترات غياب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن البلاد. 23 ابريل: سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يصل الى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة دولة. 23 ابريل: صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية يقلد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الحسين بن علي تعميقا للعلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين بمناسبة زيارة الدولة لسموه للأردن في قصر بسمان. 24 ابريل: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يغادر والوفد المرافق لسموه أرض الوطن متوجها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية) في مدينة الرياض. 29 ابريل: صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وحضوره تكريم كوكبة من المعلمين والمدارس المميزة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. 30 ابريل: سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد المرافق لسموه يتوجهان إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك في زيارة دولة. 30 ابريل: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة يقلد أخاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسام (قلادة النيل) تعميقا للعلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين. 6 مايو: سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وحضوره حفل جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في الدورة الثالثة والعشرين 2023 في قصر بيان. 7 مايو: سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشهد توقيع 6 اتفاقيات بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة في القصر الرئاسي في أنقرة خلال زيارة دولة قام بها سموه إلى العاصمة التركية أنقرة. 7 مايو: الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يقلد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (وسام الدولة) وهو أرفع وسام يتم منحه لرؤساء الدول تقديرا للجهود التي تبذل في تعزيز العلاقات بين البلدين في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة. 10 مايو: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يوجه خطابا ساميا إلى الشعب الكويتي يأمر فيه " بحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب مسيرة الديمقراطية". 12 مايو: صدور مرسوم أميري رقم (73) بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ احمد عبد الله الأحمد الصباح وتضم 13 وزيرا. 12 مايو: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. 13 مايو: سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح مدينة صباح السالم الجامعية وتكريم أوائل الفائقين الخريجين في جامعة الكويت. 13 مايو: صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق لجلالته في زيارة دولة. 15 مايو: سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في قصر بيان بحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام سموه. 21 مايو: سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سموه بين فريقي القادسية والسالمية على استاد جابر الدولي. 27 مايو: صدور مرسوم أميري بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية. 27 مايو: مرسوم أميري يصدر بتشكيل مجلس الخدمة المدنية. 29 مايو: سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وحضوره الاحتفالية الرسمية للتشغيل الكامل لمصفاة الزور وذلك بمجمع الزور الرسمي. 1 يونيو: أمر أميري يصدر بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وليا للعهد. 2 يونيو: أمر أميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وليا للعهد. 2 يونيو: سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبا للأمير. 13 يونيو: مرسوم أميري يصدر بتعيين الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح محافظا لمحافظة الاحمدي بدرجة وزير ولمدة أربع سنوات. 25 أغسطس: صدور مرسوم أميري رقم (140) لسنة 2024 بتعديل تعيين عدد من الوزراء وتعيين وزراء آخرين في حكومة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح شمل تعيين السيد خليفة عبد الله العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة والسيد عبد اللطيف حامد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان وتعيين الدكتور نادر عبدالله الجلال وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للتربية بالوكالة والسيدة نورة سليمان الفصام وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. 26 أغسطس: الوزراء الجدد يؤدون اليمن الدستورية أمام سمو أمير البلاد. 8 سبتمبر: مرسوم أميري رقم (153) لسنة 2024 بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي. 8 سبتمبر: مرسوم أميري رقم (154) لسنة 2024 بتعيين نورة سليمان سالم الفصام وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالإضافة إلى عملها وزيرا للنفط بالوكالة. 9 سبمتبر: المستشار صالح رشيد سالم الرقدان نائب رئيس محكمة التمييز والمستشار محمد أحمد السيد الرفاعي رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد علي عثمان العثمان يؤدون اليمين الدستورية أمام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة. 11 سبتمبر: صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. 30 سبتمبر: صدور مرسوم أميري رقم (170) لسنة 2024 بترقية العميد الحقوقي فيصل خالد حمد المكراد إلى رتبة لواء حقوقي في قوة الشرطة ويعين في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. 30 سبتمبر: صدور مرسوم أميري رقم (171) لسنة 2024 بترقية العميد إطفاء طلال محمد صالح الرومي إلى رتبة لواء إطفاء ويعين في نائب رئيس قوة الإطفاء العام. 29 أكتوبر: صدور مرسوم أميري برقم (183) لسنة 2024 بتعيين سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي وزيرا للتربية وطارق سليمان أحمد الرومي وزيرا للنفط. 29 أكتوبر: وزير التربية سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي ووزير النفط طارق سليمان أحمد الرومي يؤديان اليمين الدستورية أمام سموه. 30 أكتوبر: صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يستقبل جلالة الملك جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان بمناسبة زيارته للبلاد. 3 نوفمبر: صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يستقبل إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان. 10 نوفمبر: سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان في زيارة دولة. 11 نوفمبر: صدور مرسوم أميري رقم) 186(لسنة 2024 بتعديل وزاري بتعيين الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي ليكون وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين ناصر يوسف محمد السميط وزيرا للعدل. 12 نوفمبر: صدور مرسوم أميري رقم (189) لسنة 2024 بتعيين كل من السيد خالد يوسف إبراهيم الهاجري والسيد سليمان داود سليمان الغنيم والسيد عبدالله أسامة فهد الجار الله أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات. 13 نوفمبر: صدور مرسوم أميري رقم )190(لسنة 2024 بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيساً للحرس الوطني. 18 نوفمبر: صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد. 28 نوفمبر: صدور مرسوم أميري رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب الذي جاء متضمناَ جملة من الأحكام جاءت في (36) مادة تضمنتهاَ سبعة فصول. 1 ديسمبر: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي كلمة الجلسة الافتتاحية لدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث أكد سموه على مواكبة التحديات الناجمة عن تسارع الاحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها والارتقاء بمجالات التعاون نحو أفاق أوسع تلبي تطلعات شعوبنا وطموحاتها. 11 ديسمبر: صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يكرم الفائزين بجوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعامي (2022 و2023). 15 ديسمبر: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية في قصر بيان وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. 17 ديسمبر: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير إدوارد دوق إدنبره في قصر بيان وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. 21 ديسمبر: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح بطولة (خليجي زين 26) وذلك على استاد (جابر الأحمد الدولي). 22 ديسمبر: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يقلد رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي (قلادة مبارك الكبير) تقديرا وامتنانا من الشعب الكويتي لمعاليه. 23 ديسمبر: صدور مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. 26 ديسمبر: صدر مرسوم أميري برقم 216 لسنة 2024 بتعيين رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ونائبه. - أبرز الأحداث الخاصة بسمو ولي العهد خلال العام 2024: 10 يونيو: سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يلتقي أسرة آل الصباح الكرام في ديوان الأسرة بقصر بيان. 11 يونيو: سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يعقد جلسة مباحثات مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بقصر السلام في محافظة جدة خلال الزيارة الرسمية لسموه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. 24 يونيو: سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل جموعا من المواطنين في ديوان أسرة ال الصباح بقصر بيان. 19 سبتمبر: ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يصل إلى مدينة نيويورك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. 22 سبتمبر: ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يلقي كلمة دولة الكويت في قمة المستقبل بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. 26 سبتمبر: ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يلقي كلمة دولة الكويت في المناقشة العامة للدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. 26 سبتمبر: ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يشمل برعايته وحضوره احتفالية ذكرى إطلاق مبادرة إسطنبول للتعاون. 2 أكتوبر: ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يصل إلى مطار الدوحة لترأس وفد دولة الكويت المشارك في القمة الثالثة لحوار التعاون الاّسيوي في العاصمة القطرية الدوحة. 4 نوفمبر: ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يلقى كلمة الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من المؤتمر (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب) في الكويت برعاية أميرية سامية بمشاركة أكثر من 450 مشاركاَ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 4 نوفمبر: سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يستقبل الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد جاسم محمد البديوي. 11 نوفمبر: ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يلقى كلمة دولة الكويت خلال القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة في العاصمة الرياض. 13 نوفمبر: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يلقى كلمة دولة الكويت خلال القمة العالمية للعمل المناخي (COP29) المقامة في العاصمة الأذربيجانية باكو. 15 ديسمبر: سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل في قصر بيان صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. - أبرز الأحداث الخاصة بمجلس الوزراء خلال العام 2024: 27 يناير: سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مقر قوة واجب مبارك التابعة للجيش الكويتي في شمال البلاد. 27 يناير: سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى منفذ العبدلي. 28 يناير: سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم رئيس مجلس الوزراء يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بمناسبة زيارته للبلاد. 4 فبراير: وزير التجارة والصناعة عبد الله الجوعان يصدر قرارين وزاريين يتم بموجبهما تشكيل لجنة انتقالية تتولى كل اختصاصات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد وتفويض الدكتور محمد حسين الفيلي برئاستها. 4 فبراير: مجلس الوزراء يطلق استبيانا موجها للمواطنين عبر تطبيق (سهل) للخدمات الإلكترونية الحكومية لقياس ورصد أولوياتهم فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة القادمة تعزيزا لمفهوم المشاركة. 5 فبراير: رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي يعلن اعتماد برنامج عمل الحكومة بصيغته النهائية في جلسة مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء. 5 فبراير: سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يلتقي رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية المعنية بحضور معالي وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن بداح المطيري في قصر السيف. 6 فبراير: وزير التجارة والصناعة عبد الله الجوعان يصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة مدتها ثلاثة أشهر لمراجعة قانون حماية المستهلك والقوانين واللوائح التنفيذية التابعة ومدى تطبيقها والتحديات التي تواجه تطبيق القانون. 19 فبراير: مجلس الوزراء الكويتي يحاط علما خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بقرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بإلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب في أجهزة الدولة الصادر بتاريخ الخامس من ديسمبر 2023 ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. 27 فبراير: رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي يعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. 11 مارس: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يصدر قرارا وزاريا بإلزام أطباء الأطفال وممرضي أقسام العناية المركزة للأطفال الخدج بالحصول على شهادة الدورة التدريبية (الإنعاش القلبي الرئوي PALS) من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية AHA والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة ASHI وذلك عند التعيين والترقية. 12 مارس: وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري يصدر تعميما إداريا بفحص الشهادات الدراسية لموظفي الوزارة ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة من تاريخ 1 يناير 2000 وحتى تاريخه من المواطنين والمقيمين. 12 مارس: صدور مرسوم رقم 37 لسنة 2024 بتعيين عصام سالم عبد الوهاب الرومي رئيسا لديوان المحاسبة. 14 مارس: صدور مرسوم رقم 44 لسنة 2024 بتعيين المهندس الشيخ حمود مبارك حمود الصباح رئيسا للإدارة العامة للطيران المدني. 21 مارس: سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يصل إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة. 2 أبريل: سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل تكريم الفائزين بجائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي (النسخة السادسة) التي أقامتها الهيئة العامة للشباب. 6 أبريل: سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يرفع استقالة الحكومة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور. 6 أبريل: مجلس الوزراء يوافق في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من أبريل ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. 13 ابريل: مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا في قصر المسيلة برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث أكد مجلس الوزراء حرصه على التعامل مع جميع الظروف والأحداث المحيطة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. 19 مايو: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بتشكيل مجلس الخدمة المدنية ومشروع بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ويرفعهما الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد كما تمت الموافقة على تشكيل اللجان الوزارية وكلف سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء رؤساء وأعضاء اللجان الوزارية بمباشرة الاختصاصات والمهام المنوطة بكل منها. 28 مايو: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة. 2 يونيو: مجلس الوزراء يعقد اجتماعا خاصا برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث بايع مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد. 2 يوليو: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون إصدار النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويقرر رفع المشروع إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. 9 يوليو: مجلس الوزراء يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. 30 يوليو: مجلس الوزراء يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. 13 أغسطس: مجلس الوزراء يوافق على مشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم (16) لسنة 1960 وقانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الموظف العام وعدم جواز المجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه. 13 أغسطس: مجلس الوزراء يوافق على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1976 في شأن إيجارات العقارات التي تهدف إلى حفظ حقوق المؤجر والمستأجر. 13 أغسطس: مجلس الوزراء يوافق على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 في شأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية وسرعة البت في تلك المنازعات المنظورة أمام القضاء. 13 أغسطس: مجلس الوزراء يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير ذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. 20 أغسطس: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (81) لسنة 2014 بشأن المحافظات وذلك بهدف تفعيل اختصاصات المحافظين والإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية. 20 أغسطس: مجلس الوزراء يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. 10 سبتمبر: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق الذي أجاز تعديل عملية التوثيق الإلكتروني من خلال وسائل الاتصال الحديثة من دون حاجة لحضور الشخص بنفسة أمام الموثق في وزارة العدل. 10 سبتمبر: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960م بشأن إطالة ميعاد الطعن بالاستئناف إلى ثلاثين يوما كما أجاز للمحكمة أو المحقق الإعلان بالحضور بأي وسيلة اتصال حديثة. 10 سبتمبر: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها. 10 سبتمبر: مجلس الوزراء يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. 17 سبتمبر: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون يقضي بوقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014م بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والمعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2023م "مؤقتا لمدة سنة" وتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بالقانون. 17 سبتمبر: مجلس الوزراء يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. 24 سبتمبر: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية كما أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقا لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية وكذلك إذا فصل تأديبياً من الوظيفة الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة. 24 سبتمبر: مجلس الوزراء يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. 8 أكتوبر: مجلس الوزراء يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير ذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. 15 أكتوبر: ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في القمة المشتركة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليج العربية ودول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. 20 أكتوبر: مجلس الوزراء يكلف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ نظام العمل بالفترة المسائية بالجهات الحكومية اعتبارا من 5 يناير 2025. 22 أكتوبر: مجلس الوزراء يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير ذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. 6 نوفمبر: مجلس الوزراء يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير ذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. 12 نوفمبر: مجلس الوزراء يصدر قرار رقم 1338 لسنة 2024 بتعيين ممثلي الجهات في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهم عميد حقوقي محمد مبارك محمد العماري ممثلًا لوزارة الداخلية لواء ركن فراس عادل يوسف الشاهين ممثلًا لوزارة الدفاع الدكتور خالد عامر العجمي ممثلًا لوزارة الشؤون الاجتماعية السيد محمد عبد المحسن سليمان الأحمد ممثلًا لديوان الخدمة المدنية السيد عبد العزيز ماطر سهو العازمي ممثلًا لاتحاد عمال الكويت السيد طلال خالد نصف النصف ممثلًا من ذوي الخبرة. 12 نوفمبر: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم تعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيساً للحرس الوطني. 12 نوفمبر: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون إقامة الأجانب بهدف حظر الاتجار في الإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب. 12 نوفمبر: مجلس الوزراء يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير ذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. -19 نوفمبر: مجلس الوزراء يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته -27 نوفمبر: مجلس الوزراء يوافق على تشكيل وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة ال 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في الكويت. 27 نوفمبر: مجلس الوزراء يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. 27 نوفمبر: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور بهدف تغليظ العقوبات التي تصل إلى الحبس وغرامات مالية لكل من ارتكب مخالفات جسيمة. 10 ديسمبر: مجلس الوزراء يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته 18 ديسمبر: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق بها. 18 ديسمبر: مجلس الوزراء يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا الأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. 24 ديسمبر: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية للحد من التهرب الضريبي على أن يبدأ تطبيق هذا القانون في دولة الكويت من 1 يناير 2025. 24 ديسمبر: مجلس الوزراء يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا الأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. 26 ديسمبر: اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تعقد اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وتقرر سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3701 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. - أبرز الأحداث الخاصة بمجلس الأمة للعام 2024: 9 يناير: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يرفع جلسة مجلس الأمة العادية لعدم حضور الحكومة على أن تعقد يومي ال16 وال17 من شهر يناير 2024. 16 يناير: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يرفع جلسة المجلس العادية لعدم حضور الحكومة على أن تعقد يومي السادس والسابع من شهر فبراير 2024. 18 يناير: مجلس الأمة يزكي النائب الدكتور حمد المطر وكيلا للشعبة البرلمانية والنائب الدكتور محمد المهان أمينا للسر والنائب حمد العبيد أمينا لصندوق الشعبة. 29 يناير: سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء يؤدون اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة عملا بالمادة (91) من الدستور. 29 يناير: سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يؤدي اليمين الدستورية نائبا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في جلسة خاصة لمجلس الأمة. 6 فبراير: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية على عدد من الرسائل الواردة إليه واستعرض رسائل أخرى بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة. 7 فبراير: مجلس الأمة يوافق في جلسته التكميلية على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) بإجماع الحضور البالغ عددهم 52 عضوا. 7 فبراير: مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية يوافق في جلسته التكميلية على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة. 7 فبراير: مجلس الأمة يوافق في جلسته التكميلية على طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات. 13 فبراير: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية على عدد من الرسائل الواردة إليه بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة. 15 فبراير: صدور مرسوم أميري رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة. 4 أبريل: بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2024 لفصله التشريعي ال18 من الساعة ال12 من ظهر الخميس حتى الساعة ال12 ليلا. 10 مايو: صدور أمر أميري يتم بموجبه حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات. - أبرز الأحداث الخاصة بالسياسة الخارجية لدولة الكويت خلال العام 2024 3 يناير: وزارة الخارجية تدشن مركز التواصل القنصلي (159) الذي يعد مركزا متكاملا يوفر خدمة الاتصال والإنجاز المباشر مع المواطنين الكويتيين في الداخل والخارج ويعمل كذلك على توفير الخدمات القنصلية العاجلة والطارئة والرد على كل الاستفسارات والتعامل معها وخاصة حالات الطوارئ. 10 يناير: وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح يفتتح مركز الأمن السيبراني لوزارة الخارجية من منطلق حرص الوزارة واهتمامها بحفظ الأمن السيبراني في ديوانها العام وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج ضد التهديدات والمخاطر السيبرانية وتأمين وحماية منظومتها المعلوماتية وبنيتها التحتية. 11 يناير: مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي السفير ناصر الصبيح يعلن تقديم نحو 40 برنامجا تدريبيا خلال عام 2024 حرصا من المعهد على رفع قدرات ومنتسبي وزارة الخارجية والجهات والهيئات الحكومية الأخرى. 21 يناير: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه السفير طارق البناي يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال قمة الجنوب الثالثة لمجموعة الـ77 والصين التي انطلقت أعمالها في العاصمة الأوغندية كامبالا. 21 يناير: البرلمان العربي يوافق على مقترح كويتي بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين والأكاديميين والمحامين من المؤسسات والجمعيات العربية المعنية لدعم الموقف المشرف لدولة جنوب إفريقيا. 23 يناير: معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية ينظم ندوة بعنوان (موقف دولة الكويت من القضية الفلسطينية ضمن الموسم الثقافي التدريبي بحضور عدد من رؤساء البعثات الأجنبية والدبلوماسيين. 26 يناير: وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب دولة الكويت بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني إثر دعوى تقدمت بها جنوب إفريقيا أمام المحكمة باعتبار أن نتائج العدوان على غزة تعتبر خرقا للاتفاقية. 31 يناير: بيان كويتي - سعودي مشترك يصدر في ختام زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة يؤكد الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية. 13 فبراير: صدور بيان كويتي - بحريني مشترك في ختام زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد إلى مملكة البحرين الشقيقة يؤكد الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية. 15 فبراير: انطلاق المؤتمر الإقليمي (المرأة العربية والسلام والأمن) بتنظيم من الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية تحت شعار (وقف الحرب على غزة الآن وليس غداً) تحت رعاية وزير الخارجية عبد الله اليحيا. 20 فبراير: صدور بيان كويتي - قطري مشترك في ختام زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد إلى دولة قطر الشقيقة يؤكد الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية. 20 فبراير: باكستان تصدر طابعا بريديا تذكاريا خاصا بمناسبة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع دولة الكويت. 21 فبراير: وزارة الخارجية تعرب عن أسف دولة الكويت لاستخدام (الفيتو) مجددا في مجلس الأمن للحيلولة دون إصدار قرار مقدم من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عن المجموعة العربية يدعو إلى إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع حد للعدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال على شعب فلسطين الأعزل منذ أكثر من أربعة أشهر. 21 فبراير: وزير الخارجية الكويتي رئيس مجلس أمناء جائزة الدكتور عبد الرحمن السميط للتنمية الأفريقية عبد الله اليحيا يترأس اجتماع (مجلس الأمناء) في دورته التاسعة لمناقشة التطورات الخاصة بالجائزة لهذا العام في مجال التعليم. 22 فبراير: دولة الكويت تقدم مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بناء على القرار الأممي بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية". 26 فبراير: وزير الخارجية عبد الله اليحيا يشارك في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بعنوان (أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة) الذي عقد على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف. 27 فبراير: وزير الخارجية عبد الله اليحيا يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان يومي ال26 وال27 من فبراير 2024 في مقر الأمم المتحدة. 29 فبراير: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه - وزير الخارجية عبد الله اليحيا يصل إلى مدينة أنطاليا في الجمهورية التركية الصديقة على رأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث المقرر عقده يومي 1 و 2 مارس 2024. 1 مارس: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه - وزير الخارجية عبد الله اليحيا يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث الذي افتتحه رئيس الجمهورية التركية الصديقة رجب طيب أردوغان في مدينة أنطاليا. 5 مارس: وزير الخارجية عبد الله اليحيا يترأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الذي عقد في مدينة جدة. 5 مارس: دولة الكويت وجمهورية بنما توقعان في مقر وزارة الخارجية مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية بشأن إجراء المشاورات الثنائية. 6 مارس: صدور بيان كويتي - إماراتي مشترك في ختام زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يؤكد الروابط الوطيدة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي وشعبي دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة. 7 مارس: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعلن تعيين مرشح دولة الكويت محمد العجيري أمينا عاما مساعدا بالجامعة لمدة خمس سنوات. 10 مارس: معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة تعنى بتعزيز التعاون ودعم القدرات لكلا الطرفين. 10 مارس: تحت رعاية وحضور سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء أقيم حفل تخرج الدفعتين الثامنة والتاسعة من متدربي معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي في مقر المعهد. 25 مارس: الأمم المتحدة تجدد ثقتها بالكويتي عبد الله المعتوق مستشارا خاصا لأمينها العام للعام الثامن على التوالي. 28 مارس: سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري يسلم مساهمة دولة الكويت السنوية لوكالة الأمم المتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بقيمة مليوني دولار. 14 ابريل: الكويت وأوزبكستان توقعان برنامج تعاون بين وزارتي خارجية البلدين للفترة 2024 - 2026 في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة طشقند وذلك على هامش الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى. 15 ابريل: وزير الخارجية عبد الله اليحيا يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في طشقند بجمهورية أوزبكستان. 19 ابريل: دولة الكويت تعرب عن أسفها لفشل مجلس الأمن في تبني قرار يوصي بقبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة مما يعرقل الجهود الدولية في التوصل الى حل لهذه الأزمة في المنطقة وإيقاف الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني. 22 ابريل: نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يشارك في المنتدى رفيع المستوى حول الأمن الإقليمي والتعاون الذي استضافه الاتحاد الأوروبي في دوقية لوكسمبرغ بمشاركة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي للتعاون والتنسيق في المجال الأمني وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة. 23 ابريل: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت وجمعية المحامين الكويتية توقعان اتفاقية لتبادل الخبرات حول القضايا الإنسانية والقانونية المرتبطة باللجوء والنزوح. 27 ابريل: دولة الكويت تقدم مساهمة طوعية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(انروا) بقيمة 30 مليون دولار فيما جددت مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. 30 ابريل: معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي يوقع مذكرة تفاهم مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث(يونيتار) في مجال التدريب والتبادل والتعاون المشترك واكساب منتسبي وزارة الخارجية المهارات والمعارف اللازمة. 4 مايو: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية عبد الله اليحيا يصل الى مدينة(بانجول) عاصمة جمهورية غامبيا لترؤس وفد دولة الكويت في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي. 13 مايو: دولة الكويت وسلطنة عمان توقعان أربع مذكرات تفاهم في مجالات (الاستثمار المباشر) و(أنشطة التقييس) و(الدراسات الدبلوماسية والتدريب) وأخرى بين(الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت وجهاز الاستثمار العماني) خلال ملتقى الأعمال الكويتي العماني للتجارة والاستثمار المنعقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت على هامش زيارة دولة قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة إلى دولة الكويت. 16 مايو: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يلقي كلمة دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة العربية في العاصمة المنامة. 21 مايو: معهد سعود الناصر الدبلوماسي يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة ديبلو فاونديشن المتخصصة في تنمية القدرات في مجالات الدبلوماسية الرقمية وحوكمة الإنترنت. 30 مايو: وزير الخارجية عبد الله اليحيا يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي في جمهورية الصين الشعبية. 3 يونيو: انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق الكويتي - السعودي في ديوان عام وزارة الخارجية وتوج الاجتماع بتوقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادة البحارة ومذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها وبرنامج تعاون مشترك بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي. 10 يونيو: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية عبد الله اليحيا يتوجه الى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة للمشاركة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة. 24 يونيو: وزير الخارجية عبد الله اليحيا يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لحوار التعاون الآسيوي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 28 يونيو: الكويت وروسيا توقعان اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي للارتقاء بمنظومة العدالة وإرساء مفهومها بما يواكب المتغيرات العالمية. 9 يوليو: الكويت توقع مع (مؤسسة الملك) البريطانية اتفاقية تعاون متعدد المجالات في إطار فعاليات احتفال البلدين بالذكرى 125 لإقامة الشراكة بين البلدين في لندن. 15 يوليو: وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. 17 يوليو: وزارة العدل الكويتية توقع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر. 2 سبتمبر: وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا يفتتح المقر الجديد لسفارة دولة الكويت لدى العاصمة الإماراتية أبو ظبي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ال نهيان. 4 سبتمبر: الدورة ال 21 لمجموعة التوجيه الكويتية - البريطانية تختتم أعمالها بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم (التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون لدعم ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت) - (توقيع مذكرتي تفاهم للتمويل المشترك لدعم الأوضاع الإنسانية في كل من قطاع غزة واليمن). 9 سبتمبر: وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال 161 بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض. 9 سبتمبر: جامعة الدول العربية تزكي دولة الكويت لرئاسة لجنة حقوق الانسان لفترة ثانية تمتد عامين في ختام أعمال الدورة ال 62 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة اليمن ومشاركة دولة الكويت. 12 سبتمبر: انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الكويتية - المصرية في دورتها ال 13 في القاهرة حيث توجت أعمال اللجنة المشتركة بتوقيع عدد من الاتفاقيات في إطار مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تعكس تعزيز المتانة بين البلدين. 30 سبتمبر: وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع ال 10 لوزراء الخارجية دول التحالف الدولي لمكافحة داعش الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن. 14 أكتوبر: مجلس الشباب العربي للتنمية يجدد عضوية دولة الكويت في المكتب التنفيذي للمجلس المعني بقضايا الشباب ودعم العمل العربي المشترك في المجالات التنموية. 16 أكتوبر: ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله الصباح يلقى كلمة دولة الكويت في القمة المشتركة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليج العربية ودول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعا فيها جمهورية العراق إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الملموسة فيما يخص ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة 162 وفق القوانين والمواثيق الدولية والانتهاء من ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني في نطاق متابعة الأمم المتحدة. 16 أكتوبر: وزير الخارجية عبدالله اليحيا يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. 20 أكتوبر: الكويت والبحرين متمثلتا باللجنة العليا المشتركة الكويتية - البحرينية توقعان على أربع اتفاقيات في مجال (الموانئ- التطوير الإداري- الدراسات الدبلوماسية - التربية والتعليم) بين البلدين الشقيقين. 22 أكتوبر: دولة الكويت تنضم رسميا إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية المعنية (بحماية مصايد الأسماك). 31 أكتوبر: اللجنة المشتركة الكويتية - العمانية تعقد أعمال دورتها العاشرة في الكويت وتشهد توقيع تسع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات (التعاون السياحي- الثقافي والفني- العمل البلدي- الزراعية والحيوانية والسمكية- حماية المستهلك- الاعتراف بالشهادات الاهلية البحرية- النقل البري- الأوقاف). 3 نوفمبر: الكويت وطاجيكستان توقعان خمس اتفاقيات في مجالات (تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي- المجال الدبلوماسي- المجال التجاري- التعاون الصناعي- بروتوكول تعديل اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب المالي). 3 نوفمبر: الكويت وطاجيكستان توقعان أربع اتفاقيات تشمل (تعاون بين وكالة الأنباء الكويتية ووكالة الأنباء الطاجيكية الوطنية- تعاون في مجال التدريب البدني والرياضة- تعاون في مجال أنشطة التقييس - تعاون في المجال السياحي للأعوام 2024-2026). 5 نوفمبر: اعتماد (إعلان الكويت) في اختتام المؤتمر الرابع لـ (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب) الذي عقد في الكويت برعاية أميرية سامية والذي يعد وثيقة توجيهية لجهود مكافحة الإرهاب وبناء القدرات لأمن الحدود. 10 نوفمبر: معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي يوقع مذكرة تفاهم مع كلية أوروبا في مدينة (بروغ) البلجيكية لتعزيز التدريب والتعاون الدبلوماسي. -19 نوفمبر: وزير الخارجية عبد الله اليحيا يغادر البلاد لترأس وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكويتية - التونسية. -20 نوفمبر: اللجنة المشتركة الكويتية - التونسية توقع في ختام أعمال الدورة الرابعة بالعاصمة تونس عدداً من الاتفاقيات في مجالات (تنظيم خدمات النقل الجوي- تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي- الشؤون الاجتماعية- التعاون الفني بشأن الاعتماد وتقييم المطابقة- المجال الدبلوماسي- المجال الرياضي- المجال السياحي- مجال انشطة التقييس). 1 ديسمبر: انطلاق الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت بحضور قادة دول مجلس التعاون وممثليهم. 1 ديسمبر: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يصدر البيان الختامي للدورة الـ 45 تحت عنوان (إعلان الكويت) التي عقدت في الكويت. 2 ديسمبر: وزير الخارجية عبد الله اليحيا يترأس وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة بالقاهرة تحت عنوان (عام على الكارثة الإنسانية في غزة الاحتياجات العاجلة والحلول المستدامة). 2 ديسمبر: دولة الكويت تشارك في مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب16) المقام في الرياض وتضمنت المشاركة جناح يعكس التزام دولة الكويت بالتنمية المستدامة ومكافحة التصحر. 18 ديسمبر: البعثة الدبلوماسية لجمهورية الصين الشعبية تدشن مقر سفارتها الجديد في منطقة مشرف. 18 ديسمبر: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يفتتح مستشفى الكويت الجراحي الحكومي في محافظة البصرة في جمهورية العراق بدعم من دولة الكويت. 22 ديسمبر: الكويت وجمهورية الهند توقعان عدداَ من الاتفاقيات والبرامج لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات ( الدفاع- التعاون الرياضي للأعوام 2025-2028- التبادل الثقافي للأعوام 2025-2029) وانضمام دولة الكويت إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية) خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي إلى دولة الكويت. 26 ديسمبر: رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي وزير الخارجية عبدالله اليحيا يؤكد امام اجتماع استثنائي للمجلس بالكويت تمسك دول (التعاون) بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها "ونعبر عن رفضنا أشكال التدخل الخارجي في شؤونها". - أبرز الأحداث الخاصة بقطاع النفط والطاقة الكويتي خلال العام 2024 5 يناير: الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) تعلن إتمام عملية التخارج من شركتها التابعة (كوفبك النرويج المحدودة) وأصولها بعد موافقة السلطات النرويجية على هذه الصفقة التي تعتبر سارية المفعول اعتبارا من 1 يناير 2023. 5 يناير: الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) تعلن التخارج الناجح من شركتها التابعة (كوفبك الصين إنك) في جمهورية الصين الشعبية. 17 يناير: الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تعلن عن نجاحها بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية في توفير إمدادات ثابتة ومستقرة وآمنة من زيت الوقود منخفض الكبريت في جميع محطات وزارة الكهرباء والماء مما يسهم في تعزيز جهود الوزارة في التحول الشامل إلى مصادر الطاقة النظيفة. 30 يناير: شركة صناعة الكيماويات البترولية تعلن تبنيها واستخدامها مساعد الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت (مايكروسوفت 365 كوبيلوت) في إطار خطتها للتقدم في مجال التحول الرقمي. 1 فبراير: مؤسسة البترول الكويتية تعلن الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال وإن الطن المتري الواحد من (البروبان) سيباع بـ630 دولارا أمريكيا والطن المتري الواحد من (البيوتان) سيباع بـ640 دولارا لشهر فبراير 2024. 15 فبراير: مجموعة إيكويت للبتروكيماويات الكويتية تعلن تحقيقها أرباحا صافية خلال عام 2023 بلغت 308 ملايين دولار أمريكي. 18 فبراير: شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية تعلن اجتيازها التدقيق الخارجي على تطبيق برنامج عملية المسح الشامل تأكيدا على التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مكافحة النفايات البلاستيكية. 3 مارس: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية عماد العتيقي يؤكد تمديد دولة الكويت الطوعي البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي وأن إنتاج الكويت سيتسمر عند 413ر2 مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر يونيو 2024. 4 مارس: مجموعة إيكويت للبتروكيماويات الكويتية (إيكويت) تفوز بالمركز الأول بجائزة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للمصانع المتميزة. 4 مارس: الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان يعلن خفض حرق الغاز لأقل من نصف من المئة تعزيزا للالتزامات البيئية. 15 مارس: شركة البترول الكويتية العالمية - فرع إيطاليا توقع اتفاقية شراء 50 بالمئة من شركة (إيكوفوكس) المتخصصة بتصنيع الوقود العضوي (بايوفيول) بهدف الاستحواذ وستتم العملية بعد أخذ الموافقات القانونية المحلية المطلوبة في إيطاليا لمثل هذه الصفقات. 17 مارس: شركة ناقلات النفط الكويتية تطلق تقنية الموظف الرقمي ودخولها حيز التنفيذ الفعلي تطبيقا لاستراتيجية البلاد الهادفة إلى التوجه الرقمي وتزامنا مع التطور الرقمي والتكنولوجي المتزايد عالميا في كل مجالات الحياة. 29 مارس: بينات رسمية يابانية تظهر تراجعا في صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان للمرة الخامسة على التوالي بنسبة 36ر7 بالمئة في فبراير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 5ر11 مليون برميل أي ما يعادل 176 ألف برميل يوميا. 17 ابريل: مؤسسة البترول الكويتية تدشن منصة تجارية إلكترونية موحدة للقطاع النفطي لتطوير العلاقة بين المؤسسة وشركاتها التابعة من جهة وبين شركائها التجاريين في الداخل والخارج من جهة أخرى. 22 ابريل: وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تنظم يوما توعويا بمناسبة الاحتفال العالمي بيوم الأرض الذي يعني بالاهتمام بالأرض من خلال تقليل الانبعاثات والمحافظة على المياه وترشيد استهلاك الطاقة. 23 ابريل: افتتاح الملتقى ال 25 لأساسيات صناعة النفط والغاز الذي يهدف الى تعريف العاملين في صناعة البترول من أفراد الإدارة الوسطى في الدول الأعضاء بالمنظمة على أساسيات الصناعة وتنمية قدرات الموظفين على المراحل المختلفة للصناعة. 13 مايو: مؤسسة البترول الكويتية تمدد اتفاقها مع شركة (يونيبك) الذراع التجاري ل(سينوبك) المالكة لأكبر طاقة تكريرية في الصين حتى عام 2033 لتكرير 300 ألف برميل يوميا. 19 مايو: وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة توقع عقود شراء نحو (500) ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر شبكة الربط الكهربائي الخليجي الممتدة من سلطنة عمان إلى دولة الكويت. 12 يونيو: مؤسسة البترول الكويتية توقع مذكرة تفاهم مع شركة النفط الكورية(Knoc) لتخزين أربعة ملايين برميل من النفط الخام الكويتي في منطقة اولسان بكوريا الجنوبية. 26 يونيو: شركة البترول الكويتية العالمية تستحوذ على حصة 50 بالمئة من شركة (إيكوفوكس) الإيطالية لإنتاج الوقود الحيوي. 4 يونيو: شركة (إيكويت للبتروكيماويات) تفتتح مكتبا لها في شنغهاي في إطار خطتها للتوسع عالميا وتعزيز الشراكة وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. 29 يونيو: الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تعلن السيطرة على حريق محدود داخل إحدى مناطق التخزين في مصفاة الزور. 4 يوليو: شركة نفط الكويت توقع تسعة عقود مع خمس شركات محلية لتوفير أبراج حفر لعمليات إنتاج النفط الثقيل في شمال الكويت. 14 يوليو: شركة نفط الكويت تكتشف كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حقل النوخذة البحري شرق جزيرة فيلكا. 17 يوليو: شركة نفط الكويت تعلن عن انتقال منصة الحفر (أورينتال فينيكس) إلى (قطاع جزة) استعدادا لحفر البئر الاستكشافي الجديد (جزة1) بعد نجاح المنصة الباهر في اكتشاف حقل النوخذة البحري. 22 يوليو: شركة صناعة الكيماويات البترولية تحقق 39 مليون دينار كويتي (نحو 127 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية للسنة المالية (2023-2024). 30 يوليو: شركة ناقلات النفط الكويتية تحصل على شهادة تقييم الاستدامة للتشغيل (المستوى الذهبي) التي تمنحها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) على مقر الشركة الرئيس. 14 أغسطس: اختيار الشيخ نواف سعود الناصر الصباح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ضمن أفضل رئيس تنفيذي على مستوى دولة الكويت والسادس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لمجلة (فوربس) العالمية. 26 أغسطس: مؤسسة البترول الكويتية توقع مع شركة قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد للغاز المسال التي تزود بموجبها (قطر للطاقة) مؤسسة البترول بثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 15 عاما اعتبارا من بداية العام المقبل. 5 سبتمبر: دولة الكويت وسبع دول أخرى من تحالف (أوبك+) تقرر تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط الخام لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر 2024 المقبل. 8 سبتمبر: مصفاة ميناء عبد الله التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تحقق المرتبة الأولى عالميا في هندسة إدارة المخاطر وفق مسح ميداني أجرته شركة (ماش) الامريكية. 9 سبتمبر: وزارة التجارة تطلق مصنع (تايهان كويت) كأول مصنع كويتي في منطقة ميناء عبد الله الصناعية لصناعة كابلات الألياف الضوئية (فايبر). 11 سبتمبر: مؤسسة البترول الكويتية تشارك في أعمال المؤتمر السنوي ال40 للبترول في منطقة آسيا والمحيط الهادي في سنغافورة (أبيك 2024). 10 أكتوبر: شركة البترول الكويتية العالمية تحصل على جائزة أفضل شراكة خليجية للعام 2024 عن شراكتها مع المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة العمانية (أوكيو) في مشروع مصفاة الدقم التي تمنحها مجلة (سنة الطاقة) المتخصصة في شؤون الطاقة والصادرة في العاصمة البريطانية لندن. 10 أكتوبر: مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تحقق إنجازاَ استثنائياً في مجال إدارة المخاطر والسلامة التشغيلية بحصولها على تقييم 4ر98 نقطة وفق مسح ميداني أجرته مجموعة من شركات التأمين العالمية. 28 أكتوبر: وزارة النفط تطلق منصة (الثقافة البترولية) لتعزيز الثقافة العامة حول قطاع النفط والغاز وتوجيهها لمختلف الفئات العمرية في المجتمع. 31 أكتوبر: مؤسسة البترول الكويتية توقع اتفاق استراتيجي مدته عامان مع مؤسسة النفط الوطنية الكورية يقضي بتخزين أربعة ملايين برميل من النفط الخام الكويتي في منشأة التخزين التابعة للمؤسسة الكورية في أولسان بكوريا الجنوبية. 6 نوفمبر: شركة ناقلات النفط الكويتية تحصل على جائزة النقل البحري الأخضر لحماية البيئة على المستوى الإقليمي والدولي من منظمة المقاييس البحرية "Standard Maritime The" والتي أقيمت في (دبي). 12 نوفمبر: وزير الكهرباء الدكتور محمود بوشهري يوقع عقد مع شركة الغانم انترناشيونال مشروع توسعة محطة الصبية بقدرة إنتاجية تصل 250 ميغاواط بقيمة بلغت حوالي 118 مليون دينار نحو 384 مليون دولار أمريكي. 15 ديسمبر: انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري ال 113 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في الكويت بحضور وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء. - أبرز الأحداث الخاصة بالقطاع الاقتصادي للكويت والاتفاقيات الاقتصادية خلال العام 2024 7 يناير: وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان يصدر قرارا بتحديد سعر استقدام العمالة المنزلية (شامل تذكرة السفر). 8 يناير: بنك الكويت المركزي يعلن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار أمريكي) لأجل ثلاثة أشهر بمعدل عائد 365ر4 بالمئة. 15 يناير: وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان يصدر قرارا يتم بموجبه حظر تصدير أو إعادة تصدير المواشي الحية وحظر ذبح إناثها بهدف دعم الأمن الغذائي في البلاد. 17 يناير: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية توقع اتفاقية إطارية مع المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال التخطيط التربوي والبحث العلمي وتطوير السياسات التعليمية. 21 يناير: بيانات الإدارة المركزية للإحصاء تظهر ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 37ر3 بالمئة خلال شهر ديسمبر الماضي (في عام 2023) على أساس سنوي. 28 يناير: بنك الكويت المركزي يعلن استقرار عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) في ديسمبر الماضي على أساس شهري عند 39 مليار دينار كويتي (نحو 7ر128 مليار دولار أمريكي). 29 يناير: بنك الكويت المركزي يعلن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة بلغت 200 مليون دينار كويتي (نحو 660 مليون دولار أمريكي) لأجل ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 375ر4 بالمئة. 31 يناير: وزارة المالية الكويتية تقدم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة (2024 - 2025) إلى مجلس الوزراء الذي أصدر مراسيم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار تتضمن إنفاقا رأسماليا يبلغ 2ر29 مليار دينار كويتي (نحو 7ر44 مليار دولار أمريكي). 5 فبراير: بنك الكويت المركزي يعلن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة بلغت 160 مليون دينار كويتي (نحو 528 مليون دولار أمريكي) لأجل ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 375ر4 بالمئة. 8 فبراير: المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم يعلن إطلاقه خدمة (أمان) للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مخصصة لرصد صور الاحتيال والتصيد الإلكتروني التي يتعرض لها الأفراد من مواطنين ومقيمين ليقوموا بالإبلاغ عنها مباشرة عبر تطبيق (سهل). 13 فبراير: هيئة أسواق المال الكويتية تعلن تزكيتها لمنصب عضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) وممثلة لجنة الأسواق النامية والناشئة في مجلس الإدارة لسنتين (2024 - 2026) للمرة الثانية على التوالي. 19 فبراير: بنك الكويت المركزي يعلن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار أمريكي) لأجل ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 375ر4 بالمئة. 20 فبراير: المعهد العربي للتخطيط يطلق مؤشر كفاءة الانفاق الحكومي في الكويت المعني بتعزيز مخرجات التنمية واستدامتها بحضور مجموعة من ممثلي أجهزة الدولة المعنية بقضايا الإصلاح الاقتصادي والمالي. 21 فبراير: شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (البورصة) تحقق أرباحا صافية بلغت 80ر15 مليون دينار كويتي (نحو 19ر48 مليون دولار أمريكي) وتسجيل إيرادات تشغيلية بلغت 68ر30 مليون دينار (نحو 5ر93 مليون دولار). 27 فبراير: وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة حول مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين الذي استضافته إمارة أبو ظبي. 6 مارس: مؤسسة الموانئ الكويتية تعلن صدور حكم نهائي لمصلحتها من محكمة الاستئناف بإلزام إحدى شركات الاستثمار بسداد مبلغ 4ر974 مليون دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 7 بالمئة من تاريخ نهائية الحكم وحتى تاريخ الوفاء بكامل المبلغ. 7 مارس: بنك الكويت المركزي يعلن انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) بنسبة 1ر0 بالمئة في يناير 2024 على أساس شهري ليبلغ 9ر38 مليار دينار كويتي (نحو 3ر128 مليار دولار أمريكي). 7 مارس: بنك الكويت المركزي يعلن أن نسبة العاملات في البنك 59 بالمئة من الموظفين وأن السيدات الذين يشغلن المناصب القيادية فيه يشكلن نسبة 50 بالمئة. 11 مارس: بنك الكويت المركزي يعلن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة بلغت 240 مليون دينار كويتي (حوالي 792 مليون دولار أمريكي) لأجل ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 375ر4 بالمئة. 15 مارس: وكالة فيتش تؤكد التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (أيه. أيه سالب) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوما بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي. 18 مارس: بنك الكويت المركزي يعلن الانتهاء من تزويد البنوك المحلية بأوراق جديدة من النقد الكويتي بمختلف الفئات لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد. 18 مارس: بنك الكويت المركزي يعلن تخصيص إصداري سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 480 مليون دينار كويتي (نحو 5ر1 مليار دولار أمريكي) وقيمة الإصدار الأول بلغت 240 مليون دينار (نحو 792 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر بمعدل عائد 375ر4 بالمئة والإصدار الثاني بلغت 240 مليون دينار لأجل ستة أشهر بمعدل عائد 5ر4 بالمئة. 25 مارس: بنك الكويت المركزي يعلن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة بلغت 240 مليون دينار كويتي (حوالي 792 مليون دولار أمريكي) لأجل ستة أشهر وبمعدل عائد 5ر4 بالمئة. 25 مارس: وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الهيئة العامة للصناعة عبد الله الجوعان يصدر قرارا وزاريا يقضي بحظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون لمدة ثلاثة أشهر وينفذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. 31 مارس: وزارة التجارة والصناعة الكويتية تنقل بوابتي شهادة المنشأ الإلكترونية وإدارة العقار بغية تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تطوير الخدمات وتعزيز الأمان والكفاءة للمواطنين وأصحاب الأعمال. 31 مارس: شركة أجيليتي الكويتية تعلن تحقيقها أرباحا صافية بلغت 6ر83 مليون دينار كويتي (نحو 8ر275 مليون دولار أمريكي) بربحية 7ر32 فلسا للسهم عن السنة المالية 2023 وبنمو سنوي نسبته 22 بالمئة. 1 أبريل: بنك الكويت المركزي يعلن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة بلغت 240 مليون دينار كويتي (حوالي 792 مليون دولار أمريكي) لأجل ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 4.375 بالمئة. 15 ابريل: بنك الكويت المركزي يخصص إصداري سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 480 مليون دينار كويتي (نحو 5 ر1 مليار دولار امريكي) قيمة الإصدار الأول بلغت 240 مليون دينار (نحو 792 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر بمعدل عائد 375 ر 4 بالمئة وقيمة الإصدار الثاني بنفس القيمة 240 مليون دينار لأجل ستة أشهر بمعدل عائد 5 ر 4 بالمئة. 22 ابريل: وزارة التجارة والصناعة الكويتية تطلق ست خدمات إلكترونية جديدة تخص طلبات تأسيس الشركات عبر تطبيق (سهل بزنس) لأصحاب الأعمال لتعزيز بيئة الأعمال. 24 ابريل: بنك الكويت الدولي (كي. أي. بي) يصدر صكوكا بقيمة 300 مليون دولار امريكي (ما يعادل حوالي 91 مليون دينار كويتي) وذلك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال بمعدل ربح سنوي 625 ر 6 بالمئة. 29 ابريل: بنك الكويت المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة بلغت 200 مليون دينار كويتي (حوالي 660 مليون دولار امريكي) لأجل ثلاثة أشهر بمعدل عائد 375 ر 4 بالمئة. 6 مايو: بنك الكويت المركزي يخصص إصداري سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 320 مليون دينار كويتي (نحو مليار دولار امريكي) قيمة الإصدار الأول بلغت 160 مليون دينار (نحو 528 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر بمعدل عائد 375 ر 4 بالمئة وقيمة الإصدار الثاني بنفس القيمة 160 مليون دينار (حوالي 528 مليون دولار) لأجل ستة أشهر بمعدل عائد 5 ر 4 بالمئة. 6 مايو: هيئة أسواق المال الكويتية توقع مذكرة تفاهم مع معهد البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز التعاون الفني بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 9 مايو: إعادة تزكية الكويت عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في اجتماع المجموعة العمومية ال 58 في مقر المنظمة في القاهرة. 13 مايو: بنك الكويت المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار) لأجل ستة أشهر بمعدل عائد 5ر4 بالمئة. 16 مايو: وكالة (موديز) العالمية تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (ايه 1) مع نظرة مستقبلية مستقرة بسبب قوتها الاقتصادية ومستوى منخفض للدين الحكومي. 20 مايو: بنك الكويت المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار أمريكي) لأجل ثلاثة أشهر بمعدل عائد 375 ر 4 بالمئة. 27 مايو: بنك الكويت المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار امريكي) وأجل الإصدار ستة أشهر بمعدل عائد 5 ر 4 بالمئة . 30 مايو: الكويت وباكستان توقعان اتفاقية تعاون في المجال الصناعي والأحرف الأولى في مجال الزراعة ضمن ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية (الكويتية - الباكستانية) المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني. 8 يونيو: وكالة (ستاندرد آند بورز) تؤكد التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة (A +) مع نظرة مستقبلية مستقرة. 10 يونيو: بنك الكويت المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار (نحو 792 مليون دولار امريكي) بأجل إصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد 375 ر 4 بالمئة. 24 يونيو: بنك الكويت المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار امريكي) بأجل إصدار ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 375 ر 4 بالمئة. 1 يوليو: بنك الكويت المركزي يصدر سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار كويتي لأجل إصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد375 ر 4 بالمئة. 15 يوليو: بنك الكويت المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون لأجل إصدار ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 375 ر4 بالمئة. 5أغسطس: بنك الكويت المركزي يصدر سندات وتورق بقيمة 160 مليون دينار كويتي نحو (528 مليون دولار أمريكي) لأجل إصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد 375 ر 4 بالمئة. 19 أغسطس: بنك الكويت المركزي يصدر سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار كويتي نحو (792 مليون دولار أمريكي) لأجل إصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد 375 ر 4 بالمئة. 9 سبتمبر: بنك الكويت المركزي يصدر سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار كويتي نحو (792 مليون دولار أمريكي) لأجل إصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد 375 ر 4 بالمئة. 13 سبتمبر: وكالة فيتش تؤكد تصنيف دولة الكويت السيادي عند المرتبة "ايه ايه -" (AA-). 16 سبتمبر: بنك الكويت المركزي يصدر سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار كويتي نحو (792 مليون دولار أمريكي) لأجل إصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد 375 ر 4 بالمئة. 22 سبتمبر: الذهب يسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2622 دولارا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع. 25 سبتمبر: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوقع مذكرة تعاون مع شركة (مركز مبادر KIB) التابعة لبنك الكويت الدولي (KIB) بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم قطاع ريادة الأعمال في البلاد. 26 سبتمبر: بنك الكويت المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي للعام 2023 ضمن جهود البنك في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح وتوفير المعلومات والاحصائيات الموثوقة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي. 26 سبتمبر: بنك الكويت المركزي يعلن نمو أرباح القطاع المصرفي لسنة 2023 إلى 1.5 مليار دينار (حوالي 9ر5 مليارات دولار أمريكي) بنسبة نمو 25 بالمئة نسبة إلى تقرير الاستقرار المالي الصادر من البنك. 30 سبتمبر: بنك الكويت المركزي يصدر سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار كويتي نحو (792 مليون دولار أمريكي) لأجل إصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد 125ر4 بالمئة. 14 أكتوبر: بنك الكويت المركزي يصدر سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار كويتي نحو (792 مليون دولار أمريكي) لأجل إصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد 125ر4 في المئة. 23 أكتوبر: هيئة أسواق المال الكويتية تحصل على شهادة المعيار العالمي (الآيزو ISO/IEC 20000-1:2018) في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. 18 نوفمبر: بنك الكويت المركزي يصدر سندات وتورق بقيمة 200 مليون دينار كويتي (نحو 660 مليون دولار أمريكي) لأجل ثلاثة أشهر بمعدل عائد 125ر4 في المئة. 19 نوفمبر: الإدارة المركزية للإحصاء تعلن عن ارتفاع في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبه 44ر2 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي. 4 ديسمبر: وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام توقع مع وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في العاصمة السعودية الرياض. 8 ديسمبر: أسعار الذهب تصل عند مستوى 2632 دولارا أمريكيا للأونصة. 9 ديسمبر: بنك الكويت المركزي يصدر سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار كويتي (نحو 660 مليون دولار أمريكي) لأجل إصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد 125ر4 في المئة. 15 ديسمبر: وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع شركة (مايكروسوفت) بشأن مجالات التحول الرقمي وتطوير الأنظمة المالية والإدارية والتدريب والذكاء الاصطناعي. 16 ديسمبر: بنك الكويت المركزي يصدر سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار كويتي نحو (792 مليون دولار أمريكي) لأجل إصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد 125ر4 في المئة. 23 ديسمبر: الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية تعلن دخول سبعة مصارف كويتية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023. - أبرز الأحداث في الكويت خلال العام 2024 في قطاع الدفاع والداخلية والأمن الداخلي 9 يناير: وزارة الداخلية تفتتح المركز الذكي التجريبي لخدمة المواطن على مدار الساعة في مبنى الإدارة العامة للجنسية والجوازات بمنطقة الشويخ. 11 يناير: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح يقدم كتابا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بشأن دعم وتسهيل إجراءات شركة (الدرة) لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية. 12 يناير: وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تعلن تفعيل الغرفة الافتراضية (أمان) لمواجهة حالات الاحتيال المالي وغسل الأموال بالتعاون مع النيابة العامة واتحاد مصارف الكويت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. 14 يناير: وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل تدشن قاربين الأول للمهام المتعددة والبحث والإنقاذ والآخر للاستطلاع والبحث لإدارة الأمن البحري من صنع وزارة الداخلية. 25 يناير: وزارة الداخلية تعلن تمكن الأجهزة الأمنية متمثلة في جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل أشخاص وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية ينتمون إلى تنظيم إرهابي. 25 يناير: الجيش الكويتي يعلن تنفيذ القوة البرية رماية ساحلية تدريبية بالذخيرة الحية في الصبية وبوبيان خلال الفترة من 28 حتى 30 يناير 2024. 26 يناير: كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) تشهد تخرج ضابطين كويتيين مبتعثين في أحدث دفعات دوراتها الدراسية للتعاون الإقليمي في إطار (مبادرة إسطنبول للتعاون). 26 يناير: النيابة العامة تأمر بحبس مقيمين احتياطيا متهمين بالانضمام إل جماعة محظورة والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد. 4 فبراير: وزارة الدفاع الكويتية المتمثلة في القوة البحرية تنفذ تمرين (المدافع المتأهبة 24) بمشاركة خفر السواحل وقوات من دول مجلس التعاون الخليجي والبحرية الأمريكية والبريطانية بهدف رفع الكفاءة القتالية للوحدات المشاركة. 5 فبراير: وزارة الداخلية تعلن استقبال طلبات الزيارة (العائلية والتجارية والسياحية) بشروط جديدة من خلال حجز موعد مسبق عبر (متى). 7 فبراير: وزارة الداخلية تعلن ضبط 13422 زجاجة خمر كانت مخبأة وسط شحنة قادمة من إحدى الدول الآسيوية عبر ميناء الشويخ وتعتبر "أكبر ضبطية خمور مستوردة منذ بداية السنة وتفوق قيمتها المليون دينار كويتي (حوالي 33 مليون دولار أمريكي). 21 فبراير: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يشهد حفل تخريج 53 من ضباط الصف في قوة الإطفاء العام لترقيتهم لرتبة ملازم. 22 فبراير: قوة الإطفاء العام الكويتية تستضيف اجتماع الشراكة العربية العاشر للحد من مخاطر الكوارث الذي بدأ من 21 فبراير ويختتم اليوم ويعنى بالتحضير للمؤتمر العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث الذي ستستضيفه دولة الكويت في شهر أكتوبر المقبل. 22 فبراير: اختتام تمرين (السور المشترك 2024) بين لواء السور الآلي/26 في القوة البرية الكويتية وقوة (سبارتن) الامريكية الصديقة. 26 فبراير: طائرات ومقاتلات القوة الجوية الكويتية بمشاركة وزارة الداخلية تقدم عرضا جويا في سماء البلاد عند أبراج الكويت بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية. 3 مارس: وزارة العدل تدشن الموقع الرسمي للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإطلاق حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي (إكس) و(إنستغرام) و(فيسبوك). 4 مارس: القوة البحرية تنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحرية في ميدان الرماية البحرية. 4 مارس: صدور مرسوم رقم 31 لسنة 2024 بترقية اللواء الركن طيار بندر المزين إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش. 4 مارس: صدور مرسوم رقم 32 لسنة 2024 بتعيين الشيخ الفريق سالم نواف الأحمد الصباح وكيلا لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة. 4 مارس: صدور مرسوم رقم 33 لسنة 2024 بتعيين اللواء خالد عبد الهادي راشد الشنفا بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية. 4 مارس: إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية تبدأ استقبال طلبات المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ18 (أمة 2024) ولمدة 10 أيام. 7 مارس: وزارة الدفاع الكويتية تعلن أن القوة البحرية الكويتية تنفذ تمرين النسيم العربي (2024) بمشاركة غواصي التطهير والتخلص من المتفجرات بكتيبة الغواصين ووحدات الغواصين التابعة للقوات الفرنسية والمنعقدة في الكويت منذ 22 فبراير الماضي واختتمت اليوم. 8 مارس: وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم 75ر3 ملايين قرص من مادة اللاريكا المخدرة. 11 مارس: وزارة الداخلية الكويتية تعلن استبعاد بعض العسكريين من التخرج في دورة ضباط الصف من الحاصلين على الشهادة الجامعية ودورة وكيل أول ضابط من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة استنادا لاعتبارات قانونية وأمنية وإجرائية. 14 مارس: وزارة الداخلية تسمح لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة خلال الفترة من 17 مارس حتى 17 يونيو المقبل. 24 مارس: وزارة الدفاع تعلن إجراء مراسم تبديل قوة (سبارتن) الأمريكية في معسكر عريفجان بحضور آمر القوة البرية اللواء ركن خالد زايد. 25 مارس: وزارة الداخلية تلقي القبض على أحد المواطنين وتسليمه إلى النيابة العامة تنفيذا للقرار الصادر من قبلها بضبطه وإحضاره وتؤكد أخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تعرض بالمساس للوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء لفئات مجتمعنا المختلفة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وفقا لقانون الوحدة الوطنية. 25 مارس: الجيش الكويتي يعلن تنفيذ القوة البحرية رماية تدريبية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحرية. 28 مارس: قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل أحبطوا عملية تهريب 350 كيلو غراما من الحشيش حاول 6 متهمين إدخالها البلاد عن طريق البحر. (النهاية) 1 أبريل: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يصدر قرارا وزاريا بتحديد وتقسيم لجان انتخابات (أمة 2024). 9 أبريل: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يكرم عددا من منتسبي وزارة الداخلية المتميزين من مختلف القطاعات وذلك تقديرا لجهودهم المتميزة. 15 ابريل: الداخلية تضبط 6 متهمين بحوزتهم نحو 26 ألف حبة من المؤثرات العقلية و20 كجم من مادة الشبو المخدرة و158 قطعة حشيش حاولوا إدخالها إلى البلاد. 19 ابريل: الداخلية تضبط شخصا يقوم بزراعة الماريجوانا وبحوزته 45 شتلة و4 كلغم جاهزة للترويج. 21 ابريل: مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح يبحث مع قائد حرس الحدود الإيراني اللواء احمد كودرزي آلية تعزيز الجهود لمكافحة تهريب المخدرات والقرصنة البحرية. 1 مايو: النيابة العامة الكويتية تحجز مواطنا لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم محظور والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد. 7 مايو: رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن ان هندسة القوة البرية متمثلة بمجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات تتخلص من قنبلة تزن 1000 رطل من آثار الغزو العراقي الغاشم بلا أضرار جانبية. 15 مايو: القوة الجوية الكويتية تنفذ تمرين رماية تدريبية لطائرات الاباتشي بالذخيرة الحية في ميدان الاديرع. 18 مايو: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يوجه بتعديل نظام عمل المحققين في مخافر الشرطة الى نظام(النوبات) الليلية لتسهيل إجراءات المواطنين والمقيمين والتيسير عليهم. 25 مايو: وزارة الداخلية تحبط تهريب 100 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة تم جلبها عن طريق البحر. 3 يونيو: اندلاع حريق في سكراب النعايم بمنطقة السالمي سيطرت عليه قوة الإطفاء من دون وقوع أي إصابات. 4 يونيو: الداخلية تضبط 6 أشخاص حاولوا تهريب مليون قرص (ليريكا) إلى البلاد عبر مطار الكويت الدولي. 4 يونيو: اندلاع حريق إطارات في منطقة السالمي من دون وقوع إصابات. 12 يونيو: اندلاع حريق مأساوي في مبنى سكن عمالي بمنطقة المنقف يودي بحياة 49 مقيما ويصيب العشرات بسبب تماس كهربائي. 20 يونيو: الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا بتهمة غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي (نحو 366 مليون دولار امريكي). 18 يوليو: وزارة الداخلية تحبط محاولة تهريب نحو 160 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر. 19 يوليو: وزارة الداخلية تختتم التمرين البحري الثلاثي (TRI/LAT) بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق. 1 أغسطس: وزارة الداخلية تضبط مصنعا للمؤثرات العقلية وتصنيع المواد المخدرة في منطقة صحراوية شمالي البلاد. 9 أغسطس: وزارة الداخلية تعتقل شخصين من الجنسية الآسيوية بحوزتهما نحو (80) كيلوغراما من مادة الشبو المخدرة التي تقدر بأكثر من مليون دينار كويتي. 18 أغسطس: وزارة الداخلية تحبط عملية تهريب 164 كيلوغراما من المواد المخدرة حاول خمسة أشخاص إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر وتقدر قيمة المضبوطات السوقية ب 450 ألف دينار كويتي (نحو 4ر1 مليون دولار أمريكي). 21 أغسطس: وزارة الداخلية تضبط 15 كيلوغراما من المواد المخدرة المتنوعة ونحو 60 ألف حبة من المؤثرات العقلية و70 ألف كبسولة جاهزة للتعبئة في المواد المخدرة إضافة إلى 350 زجاجة خمر و3 أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بحوزة 25 متهما في 16 قضية مختلفة. 25 أغسطس: وزارة الداخلية تضبط خمسة متهمين يقومون بتهريب المخدرات بحوزتهم 60 كيلوغراما من مادة (الحشيش والماريغوانا) وتقدر قيمة المضبوطات السوقية ب 750 ألف دينار كويتي (نحو 4ر2 مليون دولار أمريكي). 1 سبتمبر: وزارة الداخلية تطلق خدمة تحويل ملكية المركبة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل). 3 سبتمبر: وزارة الداخلية تضبط نحو 24 كيلوغراما من المخدرات المتنوعة وحوالي (500ر28) حبة من المؤثرات العقلية و6 أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة ومبالغ مالية تورط فيها 7 متهمين. 6 سبتمبر: وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي تحبط محاولة تهريب نحو 5ر1 كيلوغرام من مادة الهيروين النقي إلى البلاد. 10 سبتمبر: وزارة الداخلية تطلق خدمة إصدار إقامة مؤقتة مادة 20 و22 عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل). 15 سبتمبر: وزارة الداخلية تضبط مصنعا للخمور المحلية في منطقة صحراوية شمال البلاد. 17 سبتمبر: وزارة الداخلية تضبط شخصين بحوزتهما نحو (150) ألف قرص من المؤثرات العقلية و4 أسلحة نارية وذخيرة في المنطقة الصحراوية شمال البلاد. 17 سبتمبر: المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية العميد الركن البحري الشيخ مبارك علي الصباح يستقبل قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الأمريكي الخامس قائد القوات البحرية المشتركة الفريق البحري جورج وايكوف. 18 سبتمبر: وزارة الداخلية تضبط شخصا بحوزته نحو 12 كيلو غراما من المواد المخدرة ونحو 30 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع (لاريكا). 25 سبتمبر: وزارة الداخلية تضبط 14 متهما ب 10 قضايا وبحوزتهم نحو 20 كيلوغراما من المواد المخدرة المتنوعة (كيميكال- شبو- حشيش- ماريجوانا- هيروين- افيون) وحوالي 13500 ألف حبة من المؤثرات العقلية و150 زجاجة خمر ومبالغ مالية حصيلة البيع. 27 سبتمبر: وزارة الداخلية تقبض على "نزيل هارب" خلال نقله إلى مطار الكويت الدولي لإبعاده بأقل من 24 ساعة. 8 أكتوبر: وزارة الداخلية ممثله بإدارة العامة لشؤون الإقامة تضبط تشكيل عصابي مكون من عده أشخاص من جنسيات عربية واّسيوية قاموا بالاتجار بالإقامات والتزوير في المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية. 8 أكتوبر: الداخلية تضبط ثلاثة متهمين من المقيمين بصورة غير قانونية في منطقة كبد بحوزتهم 8 كيلوغراما من المواد المخدرة المتنوعة ومبالغ مالية. 9 أكتوبر: سقوط طائرة مقاتلة من طراز (أف 18) تابعة للقوات الجوية الكويتية واستشهاد قائدها النقيب الطيار محمد محمود عبد الرسول أثناء قيامة بمهمة تدريبية شمال البلاد. 10 أكتوبر: دولة الكويت تتصدر مؤشر مؤسسة (غالوب) الدولي باعتبارها الدولة الأكثر أمنا في العالم وفق تقرير (القانون والنظام العالمي -2023). 11 أكتوبر: الداخلية تضبط مواطنين أحدهم ضابط بالوزارة و4 اسيويين متورطين بترويج كمية كبيرة من المشروبات الروحية. 11 أكتوبر: الداخلية تحبط محاولة تهريب 51 كيلوغراما من المواد المخدرة عن طريق البحر تقدر القيمة السوقية للمواد المخدرة ب 150 ألف دينار كويتي (نحو 489 ألف دولار أمريكي). 12 أكتوبر: الداخلية تقبض على موظفين من وزارة التجارة والصناعة وشريك لهما بتهمة استغلال وظيفتهما وتسلم مبالغ مالية بدافع الرشوة مقابل التغاضي عن تحرير المخالفات التجارية وتلفيق مخالفات غير صحيحة. 13 أكتوبر: الداخلية تضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم 308 كيلوغراما مادة الحشيش ومليون كبسولة (ليريكا) و500 ألف حبة (كبتاغون) تبلغ القيمة السوقية للمضبوطات نحو 5ر2 مليون دينار كويتي (نحو 2ر8 مليون دولار أمريكي) حاولوا إدخالها البلاد عن طريق البحر. 17 أكتوبر: وزارة الداخلية ممثله بالإدارة العامة لخفر السواحل تضيف خدمة شهادة (ملكية قطعة بحرية) من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكتروني (سهل). 18 أكتوبر: الداخلية تحبط عمليات ترويج لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية وتضبط 23 متهماَ متورطون ب 17 قضية وبحوزتهم نحو 42 كيلوغراما من المواد المخدرة ونحو 9 الاف حبة من المؤثرات العقلية. 24 أكتوبر: انطلاق التمرين العسكري المشترك (الدرع الحديدي/2) في دولة الكويت ويضم قوات برية كويتية ممثلة بلواء (صالح المحمد الآلي 94) وبريطانية ممثلة بكتيبة (الفوج 3-F Company 3 RIFLES) وذلك لزيادة جاهزيتهما لمواجهة التحديات. 27 أكتوبر: رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن عن اندلاع حريق في مخزن يحتوي على أثاث وقرطاسية في معسكرات المباركية دون وقوع إصابات. 30 أكتوبر: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يوقع عقدين مع حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وشركة (SRT Marine Systems) البريطانية لتطوير المنظومة الأمنية البحرية والزوارق البحرية والمنظومة الرادارية بالادارة العامة لخفر السواحل. 31 أكتوبر: وزارة الداخلية تضبط قائد مركبة أقدم على دهس ضابط من منتسبي الإدارة العامة للمرور أثناء قيامه بواجبه في منطقة الصباحية. 1 نوفمبر: وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط 85 كيلوجراما من مادة الشبو المخدرة تبلغ قيمتها السوقية مليون دينار كويتي (حوالي 3ر3 مليون دولار أمريكي) بحوزة شخص آسيوي الجنسية يروج للسموم داخل البلاد. 5 نوفمبر: الداخلية تضبط شخصين متورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص والإقامات، وغسل الأموال والنصب والاحتيال. 6 نوفمبر: اختتام فعاليات تمرين (الدرع الحديدي 2) لعام 2024 المشترك بين الجانبين الكويتي والبريطاني في (لواء صالح المحمد الآلي /94). 6 نوفمبر: الداخلية الكويتية تضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية. 17 نوفمبر: الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تضبط 385 مخالفا لقانوني الإقامة والعمل وإبعاد 497 آخرين عن البلاد في حملات وجولات أمنية. -18 نوفمبر: الداخلية تضبط شبكة دولية من الجنسية الآسيوية تعمل على ترويج المخدرات وبحوزتها 16 كيلو غرامًا من المواد المخدرة و9 آلاف قرص من المؤثرات العقلية. 27 نوفمبر: الداخلية تضبط شخصين بحوزتهما حوالي نصف مليون قرص من مادة الكبتاغون المخدرة. 27 نوفمبر: وفاة الشهيد وكيل ضابط عبد الله إبراهيم محمد الفارسي من منتسبي قوة الإطفاء العام الذي وافته المنية أثناء أدائه واجبه الوطنى في مكافحة حريق. -28 نوفمبر: وزارة الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا بتهمة التزوير في المحررات الرسمية وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال. -29 نوفمبر: الداخلية تضبط أكبر مصنع للخمور المحلية في منطقة العبدلي الزراعية شملت المضبوطات حوالي 2030 برميلا و10 آلاف قنينة خمر بلاستيكية محلية. 4 ديسمبر: وفاة الشهيد وكيل عريف بدر العازمي والشهيد وكيل عريف طلال الدوسري من منتسبي الإدارة العامة للمرور أثناء أدائهم واجبهم الوطنى. 9 ديسمبر: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يشهد مراسم تقليد المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي يوسف الصباح وسام الاستحقاق العسكري الأمريكي الذي يمنح من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. 18 ديسمبر: الجيش الكويتي يختتم فعاليات تمرين رماح الحق (15) المشترك بين لواء (المغاوير 25) بالتعاون مع قيادة قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية الأردنية في الكويت. 19 ديسمبر: الداخلية تضبط 15 كيلوغراما و10 آلاف حبة من المؤثرات العقلية و30 زجاجة مشروبات روحية و4 أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بحوزة 19 متهما خلال حملات أمنية متفرقة من البلاد. 22 ديسمبر: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وذلك في العاصمة السعودية الرياض. - أبرز الأحداث الخاصة بقطاع الشؤون الاجتماعية والخدمات (النقل والمواصلات) والبلدية والمرافق العامة خلال العام 2024. 4 يناير: وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة يصدر قرارين وزاريين بشأن الضوابط والشروط والعقوبات الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات من دون ترخيص التي تصل عقوبتها إلى 10 آلاف دينار كويتي (حوالي 33 ألف دولار أمريكي). 21 يناير: الهيئة العامة للشباب الكويتية تفتتح مركز التدريب على المهن التراثية في قرية يوم البحار التراثية وبمشروع (المكشات 2) في الجزيرة الشمالية لجسر جابر الأحمد بهدف غرس قيمة الحفاظ على تراث الكويت في نفوس الشباب. 27 يناير: وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس سعود المالك الصباح يفتتح مشروع (المكشات 2) في موقع الجزيرة الشمالية لجسر الشيخ جابر الأحمد. 28 يناير: وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح يفتتح وحدة الرعاية الأسرية التابعة لقطاع الرعاية الأسرية بمدينة المطلاع وذلك في إطار تواصل قطاعات الدولة مع أسر المجتمع المدني لمعرفة المشكلات وتقديم الحلول لتطوير المجتمع. 7 فبراير: انطلاق مؤتمر الاتحاد الآسيوي للمكفوفين تحت عنوان (الكفيف والتحديات) الذي تستضيفه دولة الكويت ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة 24 دولة آسيوية. 8 فبراير: المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم يعلن إطلاقه خدمة (أمان) للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مخصصة لرصد صور الاحتيال والتصيد الإلكتروني التي يتعرض لها الأفراد من مواطنين ومقيمين ليقوموا بالإبلاغ عنها مباشرة عبر تطبيق (سهل). 11 فبراير: الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية توقع عقدا مع شركة (ليوناردو) الألمانية لتنفيذ ثلاثة مشاريع تختص بتركيب وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والضمان والصيانة والدعم الفني في مطار الكويت الدولي بقيمة تبلغ 8 ملايين دينار كويتي (نحو 9ر25 مليون دولار أمريكي). 23 فبراير: الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعلن عن افتتاحها أجزاء من مشروع تصميم طرق وجسور وخدمات أخرى بين طريق الدائري الخامس وطريقي (الغزالي) و(محمد بن القاسم) وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. 4 مارس: المجلس البلدي يوافق في جلسته الرئيسة برئاسة نائب رئيس المجلس خالد المطيري على طلب الديوان الأميري اعتماد مكونات المشروع والمخططات التفصيلية بمشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة الواقعة بالقطاع الثاني من ضمن الحزام الأخضر. 9 مارس: بلدية الكويت تعلن افتتاح المرحلة الأولى لشاطئ أنجفة بحلته الجديدة والواقع على امتداد شارع التعاون مقابل منطقة سلوى لاستقبال جمهور الزوار. 18 مارس: المجلس البلدي يوافق في جلسته الرئيسة برئاسة عبدالله المحري على التبرع المقدم من أحد البنوك التجارية بقيمة 650 ألف دينار كويتي (نحو 1ر2 مليون دولار أمريكي) للمساهمة في أعمال ترميم نفق وشارع دروازة العبدالرزاق. 23 مارس: وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح يعلن إطلاق الحملة الوطنية (فزعتكم فرحة لهم) لسداد ديون الغارمين. 25 مارس: وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق حملة التبرع لسداد ديون الغارمين (فزعتكم فرحة لهم 2) بالتعاون مع وزارات (الإعلام-العدل- الأوقاف والشؤون الإسلامية) واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية. 26 مارس: وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان توقع عقد تطوير (إعادة إعمار المنطقة المتضررة من سوق المباركية بسبب الحريق). 2 أبريل: بلدية الكويت تعلن توقيعها عقدا مشتركا مع البنك التجاري الكويتي خاصا بشأن أعمال تطوير وترميم نفق وشارع (دروازة العبدالرزاق) في وسط الكويت العاصمة. 9 أبريل: وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبد العزيز ساري المطيري يعلن تمديد حملة سداد ديون الغارمين (فزعتكم فرحة لهم 2) حتى 20 أبريل الجاري. 13 أبريل: الخطوط الجوية الكويتية تعلن تحويل مسار جميع الرحلات القادمة والمغادرة بعيدا عن مناطق التوتر على أن يتم جدولة الرحلات وفقا لخط سيرها الجديد وذلك نظرا للحالة الأمنية بالمنطقة وحرصا من (الكويتية) على سلامة مسافريها. 14 ابريل: انطلاق النسخة ال 46 من معرض الكتاب الإسلامي تحت شعار (وعي يتشكل) بمشاركة ما يتجاوز 120 جهة ودارا للنشر من 11 دولة. 8 مايو: شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن تعزيز اتفاقية الرمز المشترك مع الخطوط الجوية السعودية لزيادة وجهات السفر الى واشنطن ولوس انجلوس الامريكية في يونيو المقبل. 16 مايو: وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة تمنح الضبطية القضائية لأربع سيدات بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة تزامنا مع يوم المرأة الكويتية. 16 مايو: الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية يوقع مذكرة تفاهم مع اللجنة المعنية بالأسرة والمرأة في أوزبكستان لدعم حقوق المرأة ومصالحها. 8 مايو: بدء عملية الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي التكميلية 2024 للفصل التشريعي ال 13. 27 مايو: الكويت واثيوبيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن تشغيل العمالة المنزلية في العاصمة اديس ابابا. 22 مايو: شركة الخطوط الجوية الكويتية توقع اتفاقية تعاون مع شركة فليكس فلايت (دبليو 2) الألمانية لتمكين عملاء (الكويتية حجز خدمات السكك الحديدية الألمانية. 5 يونيو: وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة تفتتح مركز تنمية المجتمع(NA) في منطقة عبد الله المبارك. 5 يونيو: الإدارة العامة للطيران المدني توقع عقدا مع شركة (ميتو فرانس) الفرنسية لتنفيذ مشروع تطوير أنظمة الأرصاد الجوية في مطار الكويت الدولي بقيمة 8 ر 12 مليون دينار كويتي (نحو 8 ر 41 مليون دولار أمريكي). 10 يونيو: الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية توقع مع هيئة الطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم لنشر حراس الجو على الطائرات المدنية التابعة للجهتين في الرحلات الجوية بينهما. 12 يونيو: شركة الخطوط الجوية الكويتية تطلق أولى رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة صلالة العمانية في إطار استراتيجية الشركة في توسيع شبكة وجهاتها وتقديم خيارات أوسع. 25 يونيو: شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن توقيع اتفاقية الرمز المشترك مع شركة الخطوط الجوية التايلاندية التي ستتيح استخدام الرمز للرحلات بين الكويت وبانكوك ومن الكويت إلى وجهات عديدة في أوروبا. 26 يونيو: وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة تفتتح وحدة الوفرة السكنية الاجتماعية بمنطقة الوفرة السكنية. 28 يونيو: الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تعلن حصول الكويت على المركز الأول في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات لعام 2024 الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) للمرة الثانية على التوالي. 16 يوليو: شركة الخطوط الجوية الكويتية تحصل على المركز الثالث إقليميا في انضباط دقة مواعيد مغادرة الرحلات بنسبة 13 ر91 بالمئة عن شهر يونيو على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وفقا لموقع (سيريوم). 26 أغسطس: الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تطلق ترددات جديدة تمهيدا لإطلاق الجيل الخامس المتقدم (5 جي ايه) التي تعتبر التقنية الأحدث في قطاع شبكات الاتصالات. 4 سبتمبر: دولة الكويت توقع مذكرتي تفاهم مع قطر ومذكرة تفاهم مع السعودية في مجالات الشؤون الاجتماعية والعمل الخيري. 5 سبتمبر: المؤسسة العامة للرعاية السكنية توقع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية ل 6568 وحدة سكنية لأربع ضواح سكنية في مدينة صباح الأحمد السكنية. 18 سبتمبر: وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تفتتح صالة جديدة لمراجعي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في منطقة غرب عبد الله المبارك ضمن جهود الهيئة في تسهيل الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة. 18 سبتمبر: وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ممثلة بقطاع الرعاية الاجتماعية وإدارة رعاية الأحداث تعلن عن افتتاح مدرسة مسائية جديدة للأحداث الجانحين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. 19 سبتمبر: المؤسسة العامة للرعاية السكنية توقع عقد توريد وتركيب وتنفيذ وصيانة 10 محطات تحويل كهربائية في مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية. 25 سبتمبر: الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن تعرض الكابل البحري الدولي (فالكون) التابع لشركة (GCX) لانقطاع في الوصلة التي تربط الكويت والخبر بالمملكة العربية السعودية وذلك في منطقة تقع خارج حدود المياه الإقليمية الكويتية مما تسبب بضعف خدمات الإنترنت بالبلاد. 26 سبتمبر: وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان تبحث مع وزير النقل العام الصيني لي سياو بنغ سبل التعاون المشترك لتسريع وتيرة إنجاز مشروع ميناء مبارك الكبير. 29 سبتمبر: وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تصدر قرارا وزاريا رقم 196 لسنة 2024 يتعلق بوضع ضوابط جديدة للتدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية بهدف تعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالمعايير المالية والإدارية المعمول بها. 29 سبتمبر: الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن عودة حركة الإنترنت في البلاد بعد تفعيل خطة الطوارئ وتحويل الحركة على كابلات بديلة. 1 أكتوبر: وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر يعلن عن الانطلاق التجريبي للنسخة الإنجليزية من التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) والذي يخدم فئة غير الناطقين باللغة العربية لتوسع الشريحة التي يخدمها التطبيق. 1أكتوبر: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تطلق خدمة إصدار اللوحة المرورية لكبار السن من خلال تطبيق (سهل) الحكومي بهدف تسهيل الإجراءات على كبار السن. 7 أكتوبر: وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تصدر قراراَ بحل سبع جمعيات نفع عام لعدم التزامها بتعديل أوضاعها القانونية. 14 أكتوبر: وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تفتتح صالة خاصة لاستقبال حالات المفرج عنهم والمرضى التائبين في مقر دار الرعاية الأسرية بمجمع الوزارات (بلوك 13). 14 أكتوبر: المجلس البلدي يوافق على مشروع توسعة ميناء مبارك الكبير بزيادة 10 أضعاف عن المساحة الموافق عليها من قبل المجلس لتصبح 116 مليون متر مربع. 21 أكتوبر: الإدارة العامة للطيران المدني توقع اتفاقيات ومحاضر اجتماعات خاصة بتنظيم النقل الجوي وتطوير قطاع الطيران المدني مع كل من كندا وسنغافورا وزيمبابوي وبوتسوانا في الاجتماع السنوي لمؤتمر الاتفاقيات الدولية (إيكان 2024) في العاصمة الماليزية كوالالمبور. 23 أكتوبر: وزيرة الاشغال العامة الدكتورة نورة المشعان توقع عقود الصيانة الجذرية لأعمال الطرق السريعة والداخلية وتشمل 18 ممارسة كبرى لصيانة الطرق في مختلف مناطق البلاد في المحافظات الست بقيمة تقارب 400 مليون دينار كويتي (حوالي 3ر1 مليار دولار أمريكي). 23 أكتوبر: رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الجابر الصباح يوقع اتفاقيات في مجال الطيران المدني مع اسبانيا، وسورينام، وأوزباكستان، وكوبا. 24 أكتوبر: الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت توقع مذكرتي تفاهم مع ماليزيا وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني. 28 أكتوبر: المجلس البلدي يقر مشروع واجهة الجهراء البحرية (كورنيش الجهراء) الذي يقع بين حدود محطة الدوحة الغربية من جهة الشرق وحدود محمية الجهراء الطبيعية من جهة الغرب بمساحة تبلغ نحو 5794 مترا مربعا. 5 نوفمبر: وزارة الشؤون الاجتماعية تحصل على شهادة ضبط الجودة الإدارية (ISO 9001 - 2024) في جميع إداراتها الممنوحة بالتعاون مع شركة (رويال سرت). 11 نوفمبر: وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة تحصل على شهادة ضبط الجودة الإدارية الأيزو (ISO 9001 - 2015). 16نوفمبر: وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة تفتتح مشروع (المكشات 3) بحلته الجديدة في الجزيرة الشمالية في جسر الشيخ جابر. -20 نوفمبر: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يخصص مبنى دار رعاية الفتيان التابع لمجمع دور الرعاية الاجتماعية ليكون مركزا متخصصا لحماية الأطفال وفقا لأعلى المعايير المهنية والدولية. 20 نوفمبر: الإدارة العامة للطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الطيران المدني التونسية بشأن تنظيم النقل الجوي والتحديثات الخاصة بزيادة السعة التشغيلية بين البلدين. 23 نوفمبر: شركة الخطوط الجوية الكويتية توقع اتفاقية مع شركة الخطوط الحديدية السعودية (سار) والتي تتيح بيع تذاكر رحلات قطار الحرمين السريع لعملائها. -25 نوفمبر: الإدارة العامة للطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الطيران المدني الإيطالية بشأن الأمور الفنية الخاصة بالتعاون والتدريب في مجالات عدة منها السلامة والأمن والملاحة الجوية. 2 ديسمبر: المؤسسة العامة للرعاية السكنية توقع عقدين لإنشاء 24 مبنى خدميا بمركزي الضاحيتين (إن 2 وإن 4) بمدينة المطلاع السكنية بقيمة 26ر44 مليون دينار كويتي (نحو 146 مليون دولار أمريكي) وبمدة تنفيذ 900 يوم. 10 ديسمبر: شركة الخطوط الجوية الكويتية تستلم الطائرة (بوبيان) أولى طائراتها من نوع إيرباص (أيه 330-900 نيو) من أصل سبع طائرات في إطار مساعي الشركة لمواكبة التطور العالمي بمجال النقل الجوي. 18 ديسمبر: الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات توقع عقد تأجير أراض مع شركة (غوغل) العالمية مخصصة لإنشاء مراكز بيانات حديثة لخدمات الحوسبة السحابية في دولة الكويت. -أبرز الأحداث الخاصة بالشؤون البيئية في البلاد خلال العام 2024 9 يناير: وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد يصدر قرارا بتخصيص موقع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في العارضية لمزاد بيع المنتج الزراعي المحلي فقط بهدف دعم المزارع الكويتي وتحقيقا للأمن الغذائي. 21 فبراير: بلدية الكويت توقع مذكرة تعاون مع شركة انترك القابضة المملوكة للهيئة العامة للاستثمار لمعالجة وإدارة النفايات الصلبة بهدف تحويل نفايات البلدية الصلبة إلى وقود حيوي عضوي. 23 مارس: سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا علي الظفيري يقدم إفادة دولة الكويت الخطية إلى محكمة العدل الدولية في إطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من الدول الأعضاء تقديم الرأي الاستشاري حول التزامات الدول بضمان حماية النظام المناخي والحد من انبعاثات الغازات الدفينة. 22 مايو: الهيئة العامة للبيئة تطلق البوابة البيئية الرسمية لدولة الكويت(بيئتنا) بنسختها الجديدة التي تم تدشينها لأول مره في عام 2012 كجزء من نظام معلومات الرقابة البيئية. 27 يونيو: الكويت تنضم إلى اتفاقية منظمة المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا (IOSEA) للمحافظة على السلاحف البحرية وتوقيعها مذكرة تفاهم تندرج تحت اتفاقية الحفاظ على أنواع الكائنات الفطرية المهاجرة. 8 يوليو: مجلس الشباب العربي للتغير المناخي يختار مدير عام (منظمة المناخ) الكويتية مريم السعد عضواً في المجلس تقديراً لجهود الكويت في هذا المجال. 21 أغسطس: الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل تسجل زلزالا بقوة 5ر3 درجات في شمال شرق مدينة الكويت. 18 سبتمبر: القمر الدموي العملاق يزين سماء الكويت وذلك بعد حدوث ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر. 29 أكتوبر: الهيئة العامة للبيئة توقع مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا بالكويت أربعة مشاريع بيئية لتعزيز التعاون من أجل تنمية قدرات دولة الكويت في مجال حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية. -24 نوفمبر: هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تنتخب دولة الكويت رئيسا لدورتها ال 33 لمدة عامين خلال الاجتماع الـ 37 الذي انطلق في البلاد. - أبرز الأحداث الخاصة بالقطاع الصحي في الكويت خلال العام 2024 2 يناير: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يصدر قرارا وزاريا يقضي بوقف منح وإصدار تراخيص الصيدليات الأهلية مؤقتا وذلك لحين الانتهاء من دراسة وتقييم وضعها. 10 يناير: وزارة الصحة تعلن وقف صرف وبيع المستحضرات التي تحتوي على مادتي (بريغابالين Pregablin) و(Gabapentin غابابنتين) في الصيدليات الأهلية وصيدليات المستشفيات الأهلية. 11 يناير: انطلاق مؤتمر الكويت السنوي الثاني لجراحة العظام لبحث آخر المستجدات الطبية والتحديات التي تواجه ممارسة الابتكارات الحديثة وجميع التخصصات في مجال جراحة العظام والمفاصل. 14 يناير: وزارة الصحة تعلن إجراء أكثر من 130 عملية جراحية باستخدام أحدث تقنية في مجال الجراحات الروبوتية (Da Vinci) في مستشفى جابر الأحمد في إطار حرصها على توفير أحدث التقنيات والأجهزة بما يواكب أحدث التطورات العالمية في هذا الشأن. 21 يناير: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يدشن العمل في مركز المطلاع الصحي (1) بضاحية N11 بعد أسبوع من تسلمه من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضمن التوسع في مراكز الرعاية الصحية الأولية في المدن السكنية الجديدة. 1 فبراير: اختيار رئيس رابطة جراحي العمود الفقري الكويتية الدكتور عبد الرزاق العبيد رئيسا لرابطة جراحي العمود الفقري العربية بإجماع رؤساء الروابط العربية وهي المرة الأولى التي يشغل فيها هذا المنصب طبيب كويتي. 4 فبراير: المستشفى الأميري يكشف عن إجرائه 270 ألف فحص أشعة بمختلف تخصصاتها خلال العام 2023 بزيادة 20 ألفا عن العام 2022 الذي سجل 250 ألف فحص. 6 فبراير: لجنة جائزة الطبيب العربي تختار دولة الكويت مقرا للجنة بموافقة 13 دولة عضوا في اللجنة المختصة بتكريم الرواد العرب في المجال الصحي. 8 فبراير: وزارة الصحة تعلن اختيار الشبكة العالمية للحساسية الأوروبية مركز (أسعد الحمد) للأمراض الجلدية في منطقة الصباح الطبية التخصصية مركزا متميزا ذا مرجعية (Center of Excellence) وذلك في مجال أمراض الإكزيما التأتبية (Atopic Eczema) على مستوى العالم. 15 فبراير: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يدشن العمل في مركز صحة ميناء الزور البحري في إطار التوسع بالخدمات الصحية المقدمة في البلاد. 18 فبراير: وزارة الصحة تطلق حملة التبرع بالدم (الكويت بدمي 8) في بنك الدم المركزي والمراكز والأفرع التابعة لإدارة خدمات نقل الدم تحت رعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بمناسبة احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية واستمرت حتى 29 فبراير 2024. 20 فبراير: إدارة الطوارئ الطبية توقع مع الجمعية الأمريكية للطوارئ الطبية NAEMT والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة HIS/ASHI برتوكول تعاون لمواكبة المستجدات الطبية المعتمدة دوليا في مجال التدريب ولاعتماد مركز التدريب بالطوارئ الطبية بوزارة الصحة بالكويت ليكون مركزا معتمدا دوليا. 20 فبراير: منظمة دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وإفريقيا (SWAACELSO) تختار رئيس مجلس أقسام التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم في وزارة الصحة الكويتية الدكتورة هدى الفودري رئيسا للمنظمة. 27 فبراير: وزارة الصحة تعلن انخفاض نسبة إصابات العين التي استقبلتها أقسام العيون في مستشفيات الوزارة خلال عطلة الأعياد الوطنية بنسبة 8ر95 بالمئة مقارنة باحتفالات السنة الماضية. 28 فبراير: مستشفى ابن سينا للجراحات التخصصية التابع لوزارة الصحة مع مركز الكويت لمكافحة السرطان يوقعان اتفاقية تعاون لتفعيل مخرجات البرنامج التدريبي الخاص بعلاج التورم اللمفاوي (Complete Decongestive Therapy CDT). 29 فبراير: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يدشن دليل الكويت الإرشادي الأول للنظم الغذائية يعد الأول من نوعه لتثقيف أفراد المجتمع ومساعدتهم في اختيار الغذاء الصحي السليم والحد من انتشار الأمراض المزمنة غير المعدية. 29 فبراير: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يدشن خدمات طب الأسنان للأطفال في مركز الجهراء التخصصي لطب أسنان الأطفال يعد الأول من نوعه في البلاد لتقديم العلاج التخصصي لأسنان الأطفال منذ الولادة وحتى 16 سنة. 4 مارس: وزارة الصحة تطلق حملة (الوقاية خير من المكافحة) للإصحاح البيئي ومكافحة القوارض بجميع المناطق السكنية في البلاد للقضاء على نواقل الأمراض والتوعية بالسلوكيات الصحية التي تمنع انتشارها. 7 مارس: وزارة الصحة تعلن نجاح فريق طبي بإجراء أول عمليتين لزراعة الكلى في مستشفى جابر بعد استحداث قسم زراعة الأعضاء في المستشفى بقرار من وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي. 17 مارس: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يفتتح توسعة مركز محمد البحر للعيون ضمن خطة الوزارة لتحقيق أهدافها الواردة في برنامج عمل الحكومة خلال مئة يوم ومن أهم مرتكزاتها التوسع في المنشآت الصحية. 24 مارس: مستشفى جابر الأحمد يعلن حصول وحدة التجميل لديه على الاعتماد الأكاديمي الدولي من الجمعية الأمريكية بعد سعي دؤوب وجهود حثيثة شهدت اعتماد البروتوكولات العالمية وتسجيل المضاعفات التي تحدث في القسم وكيفية التعامل معها وإجراء أكثر من 1200 جراحة ومعاينة أكثر من 10 آلاف حالة منذ افتتاح الوحدة عام 2020. 24 مارس: وزارة الصحة تعلن انخفاض حالات الإصابة بمرض الدرن في الكويت لأكثر من 95 بالمئة خلال العقود الخمسة الأخيرة نتيجة جهود الوزارة في مكافحة انتشاره لتصنف الكويت من الدول قليلة الإصابة بالمرض. 28 مارس: وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي يوقع مذكرة تفاهم مع مستشفى (غريت أورموند ستريت) لعلاج الأطفال في العاصمة البريطانية لندن. 28 مارس: وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي يعتمد قرارا وزاريا يقضي باعتبار طالب الإقامة والوافد حديثا إلى البلاد "غير لائق صحيا" إذا ثبت بالفحص المخبري لمرض الالتهاب الفيروسي (C) نتيجة غير محددة (Indeterminate). 2 أبريل: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يصدر قرارا وزاريا يقضي بتحديث جدول التطعيمات الأساسية للأطفال بناء على التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للخطة العامة للتحصين لمواكبة أفضل الممارسات والتوصيات العلمية في هذا الشأن. 3 أبريل: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يدشن فرع المجلس الطبي العام في مستشفى الجهراء القديم يعد الثالث بعد المركز الرئيسي بمنطقة الصباح الصحية وفرع مركز الفنطاس. 9 أبريل: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يصدر قرارا وزاريا يقضي بتحديد الاشتراطات ومتطلبات من يرخص له مزاولة مهنة الصيدلة أو مزاولة المهن المعاونة لمهنة الصيدلة في القطاع الحكومي. 1 مايو: وزارة الصحة توقع مذكرة تفاهم مع كلية عُمان للعلوم الصحية بهدف تدريب الكوادر التمريضية بمختلف المجالات التخصصية. 2 مايو: وزارة الصحة تعلن إنشاء منصة(راقب) لإحكام الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. 22 مايو: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يصدر قرارا وزاريا باستحداث قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى جابر الأحمد. 26 مايو: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يفتتح مركز ضاحية علي صباح السالم لغسيل الكلى لتطوير الخدمات الصحية. 11 يوليو: مستشفى جابر الأحمد الصباح يحصل على اعتراف دولي كمركز متميز لجراحة الثدي كسابع مستشفى حول العالم في هذا المجال من قبل المنظمة العالمية surgical review corporation 18 يوليو: مستشفى مبارك الكبير يحقق إنجازا غير مسبوق في الشرق الأوسط بجراحة الأوعية الدموية والقسطرة بإجراء أول عملية لإصلاح تمدد الأوعية الدموية في قوس الشريان الأورطي الصدري بواسطة تعديل دعامة جراحيا. 25 يوليو: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يفتتح مبنى المستودعات الطبية في مشروع مستشفى العدان الجديد والمخصص للتخزين الإستراتيجي للأدوية والمستهلكات الطبية. 25 يوليو: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يفتتح وحدة غسيل الكلى في مركز صباح الأحمد الصحي قطاعE بطاقة استيعابية تصل إلى 120 مريضا. 4 أغسطس: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يفتتح قسم طب الأسنان المتكامل في مستشفى الفروانية الجديد. 4 أغسطس: وزارة الصحة تدشن مشروع الربط الرقمي بين المستشفيات والمستودعات الطبية في منطقة صبحان. 10 أغسطس: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يفتتح عيادات جديدة لعلاج أسنان الأطفال في مركز الصديق الصحي. 18 أغسطس: معهد دسمان للسكري يعلن اختيار رئيس قسم الطاقة الحيوية وعلوم الأعصاب في المعهد الدكتور فواز الزيد عضواً في المجلس العالمي المرموق للجمعية الأوروبية لدراسة السكري المكونة من عشرة أعضاء من مختلف أنحاء العالم ليصبح الزيد أول كويتي يحصل على هذه العضوية. 19 أغسطس: منظمة الصحة العالمية ممثلة بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط (EMRO) تكرم دولة الكويت ممثلة بوزارة الصحة تقديرا لها بإنجازها البارز في مجال برنامج التحصين الموسع (EPI) على مدار خمسين عاما. 22 أغسطس: وزارة الصحة توقع 145 عقدا بقيمة 107 ملايين دينار كويتي ضمن إطار تجهيز افتتاح المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الصحية في مختلف أنحاء البلاد. 27 أغسطس: وزارة الصحة تعلن عن افتتاح عيادة جزيرة (أم المرادم) ضمن جهود إدارة الطوارئ الطبية في توفير الخدمات الطبية الأساسية لرواد الجزيرة. 31 أغسطس: وزارة الصحة تعلن عن إجراء واحدة من أحدث الجراحات الدقيقة لعلاج الماء الأزرق بالعين (الجلوكوما) الذي يعتبر نجاحا طبيا جديدا يضاف إلى سجل النجاحات التي حققتها الوزارة. 2 سبتمبر: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يفتتح وحدة التنفس الصناعي المزمن للأطفال في مستشفى جابر الأحمد الصباح في سبيل تطوير القطاع الصحي في البلاد. 9 سبتمبر: وزارة الصحة تعلن عن نجاح أول عملية زراعة الكلى بالتبادل بين الاُسر. 12 سبتمبر: وزارة الصحة تعلن عن توقف خدمات التأمين الصحي (عافية) على المواطنين المتقاعدين بعد فسخ التعاقد مع الشركة المنفذة وذلك لإخلال الشركة بالتزاماتها. 17 سبتمبر: منظمة الصحة العالمية تختار دولة الكويت ضمن 32 دولة رائدة حول العالم بخطة تسريع جهود القضاء على السمنة. 21 سبتمبر: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يعلن عن تدشين المكتب الصحي الافتراضي للتعامل مع مرضى العلاج في الخارج في سبيل تطوير قطاع الخدمات الصحية في البلاد. 22 أكتوبر: مختبرات مركز الشيخ سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري تحصل على شهادة الاعتماد الدولي للفحص الجزيئي من قبل جمعية النهوض بالدم والعلاجات الحيوية (AABB) يضاف إنجاز جديد من إنجازات الوزارة في خدمة القطاع الصحي. 28 أكتوبر: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يعلن عن بدء التحول الرقمي لجميع المراسلات الإلكترونية الإدارية بكل قطاعات الوزارة. 30 أكتوبر: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يوقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة التجارية الكندية (CCC) في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الرعاية الصحية. 6 نوفمبر: وزارة الصحة تطلق منصة الذكاء الوبائي لتعزيز قدرات رصد وتحليل المعلومات المتعلقة بالصحة العامة. 7 نوفمبر: اندلاع حريق في غرفة الأشعة بمستشفى الأطفال التابع لمستشفى العدان دون أي إصابات. -24 نوفمبر: وزارة الصحة تفتتح ثمان عيادات تخصصية جديدة في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية. 12 ديسمبر: وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يعلن عن تدشين نظام تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) لرفع كفاءة خدمات نقل الدم وتعزيز سلامة المرضى. 14 ديسمبر: وزارة الصحة تفتتح ست عيادات جديدة متخصصة لفحص متداولي الأغذية ومجهزات أغذية رياض الأطفال ومتداولي الأغذية في حملات الحج مخصصة للمواطنين في عدد من المراكز الصحية بجميع المحافظات. 20 ديسمبر: مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك البولية يعلن إجراء أول عملية جراحية على مستوى الشرق الأوسط لاستئصال جذري للبروستاتا لمريض كويتي يعاني ورما سرطانيا باستخدام الروبوت Medbot Toumai‏ يضاف من ضمن إنجازات الوزارة. 21 ديسمبر: وزارة الصحة تعلن عن حصول المختبر المرجعي لفيروس شلل الأطفال التابع لإدارة الصحة العامة على تقيم كفاءة 100 بالمئة في 2024 في فحوصات البلمرة الجزيئية (PCR) الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية. - أبرز الأحداث الخاصة بقطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. 2 يناير: المتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت أمين عام الجامعة بالإنابة الدكتور فايز الظفيري يعلن السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة في ضوء اعتماد وموافقة مجلس الجامعات الحكومية. 9 يناير: جامعة عبد الله السالم توقع اتفاقية تعاون مع المركز الوطني لتطوير التعليم بهدف تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم وعلى وجه الخصوص تنفيذ مشروع اختبارات القبول الجامعي الموحد بفاعلية بين الطرفين. 29 يناير: جامعة الكويت تفتتح مركز خدمة المواطن في مدينة (صباح السالم) الجامعية بالتعاون مع وزارة الداخلية في إطار الحرص على الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة. 30 يناير: الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم يعلن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في جامعة خليفة بإمارة أبو ظبي في دولة الإمارات حتى إشعار آخر. 4 فبراير: انطلاق فعاليات النسخة الـ14 من المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط برعاية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ويستمر أربعة أيام بمشاركة أكثر من 200 مخترع يمثلون أكثر من 40 دولة عربية وأجنبية. 5 فبراير: معهد الكويت للأبحاث العلمية يحصل على براءة اختراع جديدة في مجال تكنولوجيا السوائل النانوية من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع التابعة لوزارة التجارة الأمريكية. 6 فبراير: مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور مشاري الحربي يكرم طالبة كلية الحقوق فادية الرفاعي لحصولها على المركز الأول كأفضل باحثة ومتحدثة في مسابقة (نموذج الأمم المتحدة) التي أقيمت في جامعة (كوين ميري) بلندن في نهاية يناير الماضي كما كرم وفد جمعية القانون الدولي المشارك بالمسابقة. 15 فبراير: معهد الكويت للأبحاث العلمية يفتتح المحطة الجديدة لرصد النويدات المشعة التي تهدف إلى الكشف عن الجسيمات أو الغازات المشعة الناتجة عن الانفجارات الجوية أو المنبعثة من الانفجارات النووية تحت الأرض أو تحت الماء. 15 فبراير: أعلنت جامعة الكويت تحقيق مكتب براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية التابع لها في قطاع الأبحاث ميداليات دولية خلال مشاركته في معرض براءات الاختراع الـ14 في الشرق الأوسط الذي نظمه النادي العلمي الكويتي مؤخرا بالتعاون مع معرض جنيف الدولي. 19 فبراير: دولة الكويت متمثلة بوزارة التربية تحصل على مقعد ضمن عضوية مجموعة الدول العربية لمدة أربع سنوات بالمكتب الدائم لمؤتمر (إطار اليونسكو لتعليم الثقافة والفنون) الذي عقد بالفترة من 13 إلى 15 فبراير 2024 في الإمارات. 19 فبراير: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) تبدأ استقبال طلبات الترشح لجائزة (أنور النوري) لعام 2024 التي تخصصها المؤسسة كل سنتين بتمويل من مبرة أنور النوري لأفضل أطروحة دكتوراه في مجال التربية بالعالم العربي. 20 فبراير: الهيئة العامة للشباب تقدم جائزة الأولويات الوطنية للمهندسين الشباب المشاركين في معرض التصميم الهندسي الـ45 الذي اختتم في قاعة المؤتمرات بجامعة الكويت للمشاريع المتميزة في أربعة مسارات هي (التعليم) و(الرعاية الصحية) و(البناء والإسكان) و(خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة). 29 فبراير: مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يوقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة (المجموعة المشتركة) بهدف دعم المبادرات الابتكارية والتعليمية. 2 مارس: جامعة الكويت تنظم أول ماراثون في مدينة صباح السالم الجامعية لتفعيل الجانب الرياضي بالمجتمع الأكاديمي والطلابي بتنظيم من عمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت بمشاركة واسعة من داخل الجامعة وخارجها. 5 مارس: مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يشارك في النسخة الثالثة من (مؤتمر ليب) بالرياض بثمانية ابتكارات كويتية. 7 مارس: المكتب الثقافي في دبي ممثلا عن وزارة التعليم العالي الكويتية يوقع مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة الخليج الطبية في إمارة عجمان بحضور القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي بهدف تخصيص عدد من المقاعد سنويا في تخصص الطب البشري لطلبة بعثات وزارة التعليم العالي من بداية العام الدراسي (2024-2025). 18 مارس: جامعة الكويت تسجل من خلال مكتب براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث براءة اختراع بعنوان (نظام حفظ الأمتعة) من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية الذي يهدف إلى تسهيل عملية تسلم الأمتعة في المطارات. 18 مارس: معهد الكويت للأبحاث العلمية ينجز مشروعا بحثيا بعنوان (تطوير نظام إدارة الطاقة المنزلية القائم على التحكم النشط) باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإيجاد حلول مبتكرة ولترسيخ خطوة ثابتة في مسار الاستدامة. 24 مارس: مجلس جامعة الكويت يعلن تخصيص مقاعد في برامج الدراسات العليا للدول التي لها تمثيل دبلوماسي في دولة الكويت. 25 مارس: جامعة الكويت تعلن تسجيل براءة اختراع في مجال تحليل الصخور والتجارب المعملية بما يفتح آفاقا جديدة لتحسين جودة التحاليل بمجال البحث الجيولوجي والجيوكيميائي. 15 ابريل: تكريم ثلاث مدارس كويتية من مكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته الثانية ضمن 18 مدرسة فائزة بجائزة (التميز المدرسي) المخصصة للقطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء بالمكتب. 23 ابريل: مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يعلن تأهل فرق الكويت في المسابقة العالمية للروبوتات في مدينة(دالاس) بولاية تكساس الامريكية بمشاركة 1800 فريق في أنحاء العالم. 29 ابريل: مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يوقع اتفاقية مع جامعة (إيسادي) الإسبانية لتنمية مهارات الشباب بمجال الابتكارات العلمية. 28 مايو: وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني يفتتح مركز المتابعة الرقمي لمتابعة إجراءات عمل الوزارة عن بعد. 12 يونيو: وزارة التربية تعلن عزمها افتتاح 19 مدرسة في مختلف المناطق التعليمية في إطار الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2025 - 2024. 26 يونيو: جامعة الكويت تستحدث برامج ماجستير جديدة بتخصصات مختلفة للعام الجامعي 2025 - 2026 تشمل تخصصات مثل مشروع برنامج الماجستير في الإعلام بكلية الآداب ومشروع برنامج الماجستير في الانثروبولوجيا (علم الإنسان) بكلية العلوم الاجتماعية ومشروع برنامج الماجستير في القانون الجزائي ومشروع برنامج ماجستير التربية في التصميم التعليمي والتكنولوجيا التابع لكلية التربية. 15 يوليو: معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن عن حصول مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية التابع للمعهد على براءة اختراع لمشروع تطوير منتج حيوي جديد لدعم صناعة الدواجن وسلامة الأغذية في الكويت. 29 يوليو: معهد الكويت للأبحاث العلمية يحصل على براءة اختراع جديدة في مجال تكنولوجيا السوائل النانوية من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع التابع لوزارة التجارة الامريكية. 8 أغسطس: وزارة التعليم العالي تطلق خدمة استقبال المراجعين للاستماع لمطالبهم عبر منصة (متى) من خلال التطبيق الحكومي (سهل). 18 أغسطس: جامعة الكويت تعلن عن حصول طلبة قسم هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة والبترول على المركز الأول في مسابقة هواوي (بذور المستقبل 2024) المقامة في مدينة طشقند في أوزبكستان. 19 أغسطس: وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني يصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لتوحيد سلم التقدير اللفظي والمعدل العلمي لجميع الدرجات العلمية الصادرة في دول الابتعاث الأوروبية. 27 أغسطس: معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن عن اختيار الكويتية الدكتورة بدرية الهليلي من مركز أبحاث الطاقة والبناء كأول كويتية تحصل على عضوية لجنة التحكيم في الأبحاث العلمية لمؤتمر الطاقة المتجددة والمستدامة التي ستقام في يونيو 2025 في مدينة زيورخ السويسرية. 7 سبتمبر: ثلاثة طلاب كويتيين يفوزون في مسابقة الهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام في نسخته الثانية بالمنامة. 26 سبتمبر: وزارة التربية تعتمد آلية الدوام المرن في المدارس مع تقييم التجربة بنهاية الفصل الدراسي الأول. 1 أكتوبر: وزارة التربية والتعليم تحدث مكتبتها الإلكترونية لتتوافق مع أحدث الوسائل التكنولوجية وتوفير الخدمات المكتبة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي. 9 أكتوبر: وزارة التربية تضيف خدمات جديدة لتطبيقها الإلكتروني الرسمي. 29 أكتوبر: دولة الكويت تشارك في أعمال المؤتمر الدولي العربي الثاني للذكاء الاصطناعي في التعليم في تونس بتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو). 12 نوفمبر: مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي يكرم المخترعين الكويتيين الدكتورة خلود النجار والدكتور سلطان الشريف لحصولهما على براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية. 13 نوفمبر: الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الكويت للتعاون بمجالات التعليم والتدريب والبحوث. -19 نوفمبر: مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي يوقع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنفيذ برامج الابتكار مع شركة بلاغ اند بلاي (Plug and Play) العالمية الرائدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال. -23 نوفمبر: مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة كاليفورنيا - بيركلي بهدف تعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار والإبداع. 25 نوفمبر: مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي يوقع مذكرة تفاهم قي مدينة الرياض مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبه) في مجال دعم ورعاية الطلبة الموهوبين والمعلمين وتطوير الأنشطة العلمية والتكنولوجية محليا ودوليا. -26 نوفمبر: مجلس جامعة الكويت يوافق على مذكرة كلية الدراسات العليا بشأن تخصيص مقعد واحد لذوي الاحتياجات الخاصة بكل برنامج من برامج الدراسات العليا. -27 نوفمبر: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعلن عن إدراجها ضمن تصنيفات (تايمز) للتعليم العالي لعوامل التأثير بناء على مساهماتها المجتمعية والابتكارات البحثية والتوعية التعليمية. -29 نوفمبر: معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن وقوع حريق في وحدة إنتاج الطاقة الشمسية الحرارية بمجمع الشقايا للطاقة المتجددة دون خسائر بشرية. 5 ديسمبر: المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي يوقع اتفاقية تعاون مع الأكواريوم الوطني في أبو ظبي بهدف تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات. 16 ديسمبر: معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن عن حصول مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية التابع له على براءة اختراع جديدة بمشروع ابتكار جهاز زارع وحاصد الدرنات العمودي من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي. 22 ديسمبر: جامعة الكويت تطلق برنامج (علم البيانات والذكاء الاصطناعي) للعام الجامعي 2026-2025. 23 ديسمبر: معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن عن إنجاز مشروع بحثي مبتكر بعنوان (تطوير ملامح الأداء لاستخدام تكنولوجيا متكاملة للتقطير الغشائي ذات الفجوة الهوائية تعمل بالطاقة الشمسية لتحليه مياه البحر في الكويت) حيث يعد إنجازا علميا لتحقيق الأمن المائي والاستدامة. - أبرز الأحداث الخاصة بقطاع الإعلام والثقافة في الكويت خلال العام 2024 23 يناير: مؤسس ورئيس مهرجان الكويت الدولي للموندراما الفنان جمال اللهو يعلن اختيار الفنان الكويتي محمد جابر الملقب بـ(العيدروسي) شخصية الدورة السابعة من المهرجان المقرر انطلاقه الأحد المقبل. 28 يناير: انطلاق الدورة السابعة من مهرجان الكويت الدولي للمونودراما بتكريم شخصية هذا العام الفنان محمد جابر (العيدروسي) نظير اسهاماته الفنية. 4 فبراير: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية لعام 2023. 11 فبراير: ممثل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري يفتتح مهرجان القرين الثقافي في دورته الـ29 بتكريم كوكبة من الرواد والفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2023. 17 فبراير: مهرجان القرين الثقافي يكرم شخصية دورته الـ29 الشاعر الدكتور خليفة الوقيان لإسهاماته الأدبية والشعرية التي أثرى بها الساحات الاجتماعية والثقافية والوطنية والقومية. 18 فبراير: الأمانة العامة للأوقاف تطلق مسابقة الكويت الدولية لقصص الأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي للموسم السادس برعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب. 19 فبراير: وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تطلق هويتها البصرية الجديدة تزامنا مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية. 21 فبراير: المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي يوقع مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة (ايكو) لحاضنات الأعمال بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعارف والعمل المشترك على تنفيذ مشاريع ومبادرات بيئية مبتكرة. 23 فبراير: وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تطلق رسميا حساب مجلتها الخاص بالطفل (كونا الصغير) على منصة التواصل الاجتماعي (إنستغرام) بهدف تعزيز الحس التعبيري والإعلامي لديهم وتطوير مهاراتهم ومعلوماتهم في مجال العمل الصحافي وفنون الكتابة المتنوعة. 28 فبراير: انطلاق الدورة الـ23 لمهرجان الكويت المسرحي على خشبة مسرح (عبد الحسين عبد الرضا) بتنظيم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتحت رعاية وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري ويستمر حتى 8 مارس. 5 مارس: انطلاق المؤتمر الدولي العاشر لمركز الدراسات المملوكية التابع لجامعة (شيكاغو) الأمريكية الذي تستضيفه دار الآثار الإسلامية بمشاركة مجموعة باحثين وأكاديميين من الكويت والعالم متخصصين بتاريخ الدولة المملوكية. 6 مارس: احتفالية يوم الأديب الكويتي الـ15 التي تنظمها جامعة الكويت ممثلة في اللجنة الثقافية التابعة لقسم اللغة العربية وآدابها تشهد تكريم الفنان سعد الفرج. 6 مارس: وفد دولة الكويت في العاصمة اليابانية (طوكيو) يكشف عن التصميم المعماري ومحتوى جناح الكويت في النسخة المقبلة من (إكسبو العالم) الذي تستضيفه مدينة أوساكا اليابانية عام 2025 بحضور عدد من الشخصيات السياسية الإعلامية والاجتماعية ورجال الأعمال والمؤسسات الشريكة. 7 مارس: وكالتا الأنباء الكويتية (كونا) والسعودية (واس) توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الأخبار تعزيزا لأواصر التعاون المشترك. 7 مارس: دولة الكويت تضع حجر الأساس لجناحها في النسخة المقبلة من إكسبو (أوساكا 2025) بجزيرة (يوميشيما) الاصطناعية في اليابان. 8 مارس: مسرحية (غصة عبور) لفرقة المسرح الكويتي تفوز بأفضل عمل متكامل في ختام مهرجان الكويت المسرحي ال23 على خشبة مسرح (عبد الحسين عبد الرضا). 14 مارس: البرلمان العربي ومؤسسة سعود البابطين الثقافية يوقعان اتفاقية تعاون لإطلاق جائزة سنوية لدعم اللغة العربية تحمل اسم (جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية) في إطار ترسيخ الهوية العربية والثقافية وتعزيزا لمكانة لغة الضاد بوصفها ثقافة حضارية عريقة. 28 مارس: الجمعية الكويتية لفنون التصوير تفتتح مقرها الرسمي الجديد على شارع الخليج العربي وتقيم معرضا عن الكويت. 7 أبريل: الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام لافي السبيعي يعلن عن وقف كل من شارك في أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال فنية يتم تصويرها داخل الكويت أو أعمال مسرحية تعرض في الكويت. 5 مايو: انطلاق الملتقى الإعلامي العربي في دورته ال 19 بعنوان (ذكاء المستقبل) وتحل دولة فلسطين ضيف شرف لهذه الدورة. 12 مايو: وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري يعلن إطلاق البث التجريبي للمنصة الرقمية المتكاملة (51) بالتعاون مع شركة(فاست) للاتصالات. 28 مايو: مجلة (العربي الصغير) الكويتية تفوز بجائزة الإعلام العربي في دورتها ال 23 في دبي في فئة صحافة الطفل لدورها البارز في تعزيز الوعي بين الأطفال. 30 مايو: قطاعات الإذاعة والتلفزيون بوزارة الإعلام الكويتية تحصد 12 جائزة في الحفل الختامي لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بدورته ال 16 بالعاصمة البحرينية المنامة. 30 يونيو: وزارة الإعلام الكويتية تحصد ذهبية المركز الأول كأفضل برنامج تلفزيوني عن برنامج (جزء من النص مفقود) في مسابقة الدورة ال 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. 1 يوليو: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعلن انطلاق مهرجان (صيفي ثقافي) في دورته الـ 16. 10 يوليو: الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي يصدر قرارا بتعين الشيخ مبارك فهد جابر الأحمد الصباح مديراً عاما لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول المجلس خلفا لمديرها السابق شفيق أحمد السيد عمر. 21 يوليو: وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري يستعرض مخرجات إستراتيجية وزارة الإعلام (2021-2026) في مقر مركز التواصل الحكومي. 23أغسطس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة الصندوق الدولي للمعالم ضمن مساعي المجلس لإدراج جزيرة فيلكا بقائمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي. 30 سبتمبر: وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن المطيري يوقع مذكرة تفاهم مع وزير الثقافة السعودي صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ال سعود في خطوة جديدة للتعاون الثنائي في المجال الثقافي بين البلدين الشقيقين. 3 أكتوبر: وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع ال 28 لوزراء الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة. 28 أكتوبر: انطلاق أعمال المؤتمر الـ 51 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) والتي استضافته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في دولة بمشاركة وفود وممثلي وكالات الأنباء الأعضاء في الاتحاد. 5 نوفمبر: اتحاد إذاعات الدول العربية يزكي مدير البرنامج العام في إذاعة دولة الكويت سعد الفندي لمنصب النائب الاول لرئيس اللجنة الدائمة للإذاعة. 9 نوفمبر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعلن عن اكتشاف أثري جديد في جزيرة فيلكا يتمثل في معبد يعود لحضارة دلمون من العصر البرونزي قبل حوالي 4000 عام من قبل الفريق الكويتي- الدنماركي من (متحف موسغارد). 13 نوفمبر: وزارة الإعلام تطلق الهوية البصرية لدولة الكويت والدليل الإرشادي الشامل الذي يبرز مكونات الهوية البصرية للدولة والمتمثلة في عنصرين رئيسيين هما شعار الدولة واللون الوطني الأزرق. 17 نوفمبر: انطلاق مهرجان الموسيقى الدولي الـ 24 في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. 17 نوفمبر: وزارة الإعلام الكويتية تطلق الحملة الإعلامية الشاملة (المستقبل.. خليجي) استعدادا لاستضافة الكويت القمة الخليجية الـ 45. 20 نوفمبر: انطلاق معرض الكتاب الدولي بنسخته ال?? بحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الشباب عبد الرحمن المطيري. 24 نوفمبر: وزير الإعلام ووزير الثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري يفتتح مشروع إعادة ترميم وتأهيل القصر الأحمر التاريخي ومتحف السلاح في منطقة الجهراء. 4 ديسمبر: انطلاق مهرجان الكويت المسرحي الـ 24 في مسرح الدسمة واختيرت الفنانة القديرة مريم الصالح شخصية هذا العام. 9 ديسمبر: وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري يشارك في أعمال الدورة 102 لاجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية ال 20 لمجلس وزراء الإعلام العرب في العاصمة الإمارتية أبو ظبي. - أبرز الأحداث الخاصة بقطاع السياحة في الكويت خلال العام 2024: 5 مارس: انطلاق أعمال مؤتمر (التواصل السياحي) الذي تنظمه وزارة الإعلام بمشاركة مسؤولين ومتخصصين من دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول إقليمية. 22 ابريل: الكويت تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي عن دول آسيا للفترة 2024 - 2026. 4 يوليو: شركة المشروعات السياحية الكويتية توقع عقد تشغيل فندق ومنتجع هيلتون (بلاج 13). 18 يوليو: شركة المشروعات السياحية توقع عقد إدارة وتشغيل موقع مشروع شاطئ المسيلة بلاج 2 مع شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) لمدة 17 عاماً وتبلغ مساحته 70 ألف متر مربع. 8 أغسطس: دولة الكويت ومملكة البحرين توقعان اتفاقية التعاون بالمجال السياحي بين البلدين الشقيقين للأعوام (2024-2025-2026) لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير قطاع السياحة. - أبرز الأحداث الخاصة بقطاع الرياضة في الكويت خلال العام 2024 9 يناير: مرابط خيل كويتية تتوج بميداليتين ذهبيتين وهما مربط الخشاب لفئة المهرات عمر سنة ومربط البشير في فئة الفحل في منافسات بطولة الدوحة الدولية الثالثة لجمال الخيل العربية الأصيلة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة. 11 يناير: الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع يطلق فعاليات (القرى الرياضية) وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة لمدة 12 أسبوعا موزعة على جميع محافظات البلاد تباعا. 13 يناير: السباح الكويتي محمد زبيد يفوز بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر ظهر رجال فئة (15-16) سنة في اليوم الرابع لمنافسات البطولة العربية للرياضات المائية الثانية للأعمار السنية في الدوحة ليرفع المنتخب رصيده إلى 11 ميدالية متنوعة. 13 يناير: افتتاح بطولة الكويت الآسيوية لرماية الخرطوش بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي بمشاركة عدد كبير من الرماة والراميات الآسيويين يمثلون 26 منتخبا. 20 يناير: لاعب منتخب الكويت للرماية محمد الديحاني يتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) بعد تحقيقه المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة رماية (سكيت) لفردي الرجال ضمن منافسات بطولة الكويت الآسيوية لرماية الخرطوش المتواصلة بالبلاد بمشاركة 25 منتخبا. 21 يناير: لاعب المنتخب الكويتي للدرجات المائية البطل العالمي محمد جاسم الباز يحقق المركز الأول في فئة (جالس كبار المحترفين) ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية 2024. 22 يناير: انطلاق بطولة الكويت السنوية الكبرى للشطرنج 2024 للرجال بمشاركة 50 لاعبا. 27 يناير: فارس نادي الكويت للفروسية علي الخرافي يتوج بلقب بطولة (ذا ستاديوم) لقفز الحواجز التي أقيمت في شاطئ المارينا بمشاركة أكثر من 500 فارس وفارسة. 3 فبراير: افتتاح بطولة الكويت الدولية السنوية الـ22 لسباقات الهجن بإقامة 21 شوطا وسط مستويات لافتة. 4 فبراير: دولة الكويت تحصد ثلاث ميداليات متنوعة (ذهبية وفضية وبرونزية) في لعبة التايكوندو فئة الأشبال في ختام بطولة كأس العرب التي أقيمت في إمارة (الفجيرة) بمشاركة أكثر من 1200 لاعب من 22 دولة عربية. 4 فبراير: الاتحاد الكويتي لكرة اليد يقيم حفل تكريم للاعبي المنتخب الأول للعبة بعد تأهلهم إلى نهائيات بطولة كأس العالم (2025) المقررة إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج ولاعبي منتخب الناشئين بعد إحرازهم الميدالية البرونزية في البطولة العربية التي استضافتها تونس في سبتمبر 2023. 5 فبراير: منتخب الكويت لألعاب القوى للمعاقين يحصد 17 ميدالية متنوعة هي خمس ذهبيات وثماني فضيات وأربع برونزيات في ملتقى الشارقة الدولي الـ12. 8 فبراير: انطلاق البطولة العربية للشراع 2024 التي تنظمها لجنة الشراع (التجديف والكاياك والكايت بورد) في النادي البحري الرياضي الكويتي بمشاركة واسعة تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد العربي للشراع. 11 فبراير: تتويج المهر (نادر الغنايم) من مربط الغنايم ملك إياد الثويني من الكويت بالميدالية الذهبية لفئة الأمهر ذات العمر الأقل من أربع سنوات في منافسات بطولة الخيل العربية الجزيرية الأصيلة في نسختها الثالثة ضمن مهرجان كتارا في العاصمة القطرية الدوحة. 15 فبراير: منتخب الكويت لألعاب القوى للمعاقين يختتم مشاركته بمنافسات بطولة فزاع الدولية الـ15 للعبة (الجائزة الكبرى) التي أقيمت بمدينة دبي الإماراتية بإحرازه ثماني ميداليات متنوعة. 15 فبراير: سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يشمل برعايته وحضوره حفل تكريم أبطال الكويت بدورة الألعاب الآسيوية والمتأهلين لكأس العالم لكرة اليد وأولمبياد باريس. 16 فبراير: الفارس الكويتي علي الخرافي يحقق المركز الأول في فئة الثلاث نجوم في منافسات بطولة سيف سمو الأمير الدولية لقفز الحواجز والترويض بقطر. 17 فبراير: الفارس الكويتي عبد الله الروضان يتوج بطلا لبطولة KIB (ذا ستاديوم) الدولية للفروسية لقفز الحواجز في شاطئ المارينا بالكويت. 18 فبراير: فريق (ووريرز) يتوج بلقب منافسات الدوري الكويتي لهوكي الجليد للرجال للموسم الرياضي (2023-2024) للمرة الأولى بعد فوزه المستحق على نظيره (ستارز) بنتيجة (10-5) ليحتل الأخير المركز الثاني. 18 فبراير: اللاعب الكويتي عبد الله هاني يحقق المركز الأول في بطولة فرنسا المفتوحة للناشئين تحت الـ 15 عاما للاسكواش. 19 فبراير: العداء الكويتي إبراهيم الظفيري يحقق ذهبية سباق 800 متر عدوا في بطولة آسيا لألعاب القوى للصالات المغلقة المقامة في العاصمة الإيرانية طهران. 22 فبراير: الفارس الكويتي علي الخرافي يحقق المركز الأول في الجولة الأولى لفئة (الثلاث نجوم) ببطولة (الشقب) الدولية للفروسية ضمن منافسات قفز الحواجز في العاصمة القطرية الدوحة. 24 فبراير: المتسابقان الكويتيان فواز كرم وأحمد جعيدان يتوجان بلقبي (بطل الموسم) في فئتي (4ر5 اندكس) و(سوبر ستريت بايك) على الترتيب بالبطولة العربية لسباقات (دراغ ريس 2024) في العاصمة القطرية الدوحة. 25 فبراير: اللاعب عبد الله هاني يحرز المركز الأول في فئة (تحت 15 عاما) بتغلبه على نظيره الايرلندي كريستين دروقمولي بنتيجة ثلاثة أشواط من دون رد. 26 فبراير: نادي الكويت يحقق لقب كأس السوبر لكرة القدم للموسم الكروي (2023-2024) بنسخته الـ16 بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره كاظمة بنتيجة 2-1 للمرة السابعة في تاريخه. 27 فبراير: نادي كاظمة يحرز لقب بطولة كأس السوبر لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي (2023-2024) للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكويت بنتيجة (4-3). 1 مارس: انطلاق الجولة الأولى من بطولة الكويت للدرجات المائية (دراغ ريس) التي تنظمها لجنة الدرجات المائية بالنادي البحري الرياضي الكويتي بمشاركة 31 متسابقا في ثلاث فئات وتم في ختامها تتويج الفائزين. 2 مارس: الفارس الكويتي علي الخرافي يحقق المركزين الأول والثاني في بطولة ثلاث نجوم عكس عقارب الساعة بجوادين مختلفين ضمن منافسات بطولة جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في العاصمة القطرية الدوحة. 9 مارس: تزكية مرشح الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة جاسم الفيلكاوي عضوا في مجلس إدارة (اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة) في اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد في الدوحة. 9 مارس: انطلاق النسخة الأولى من فعالية (يوم الكويت الرياضي) بمشاركة نحو 13 ألف متسابق تحت رعاية وحضور سمو الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين والدبلوماسيين. 10 مارس: الكويت يتوج بلقب كأس السوبر لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه بتغلبه على القادسية في المباراة النهائية بنتيجة (40-35) في صالة سعد العبد الله المغلقة (صباح السالم). 21 مارس: نادي التضامن يتوج بطلا لمنافسات بطولة الاتحاد الكويتي الثانية للناشئين والشباب التي نظمها الاتحاد المحلي للعبة على أمد خمسة أيام بمشاركة نحو 150 لاعبا من 12 ناديا ضمن بطولات الاتحاد للموسم الرياضي (2023-2024). 22 مارس: لاعب منتخب الكويت للمبارزة يوسف الشملان يتأهل لأولمبياد (باريس 2024) بعد فوزه على منافسه المباشر لاعب منتخب هونغ كونغ بنتيجة (15-11) في دور ال64 من بطولة كأس العالم لسلاح السابر المقامة في هنغاريا. 22 مارس: نادي القادسية يحصد لقب بطولة كأس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة (2023-2024) بعد فوزه على نظيره الكويت بنتيجة (3-2) على صالة الاتحاد في مجمع سعد العبد الله. 26 مارس: اللاعبان الكويتيان يعقوب العازمي وحسين الناصر يتأهلان لبطولة العالم لألعاب القوى لفئة الشباب المقررة في البيرو أغسطس 2024 بعد تحقيقهما الرقم التأهيلي في منافسات سباق 200 متر ومسابقة (دفع الجلة). 8 أبريل: نادي الكويت يتوج ببطولة الدوري الكويتي للكرة الطائرة للموسم الرياضي الحالي (2023 - 2024) بعد تغلبه على نظيره القادسية بنتيجة (3-1). 26 ابريل: الاتحاد الآسيوي للألعاب المائية يزكي رئيس الاتحاد الكويتي مرشح البلاد الشيخ خالد البدر الصباح رئيسا له للدورة الثانية على التوالي. 21 مايو: نادي القادسية يتوج بطلا لكأس سمو أمير البلاد لكرة القدم للمرة ال 17 في تاريخه بتغلبه على نادي السالمية بهدف من دون رد للموسم (2023 - 2024). 6 يونيو: فريق النادي الكويتي الرياضي للمعاقين لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج بلقب بطولة أجيال الغد الثامنة لأندية غرب آسيا المقامة في الأردن بفوزه على فريق (وسام المجد) العراقي بنتيجة (70 - 52). 9 يونيو: فريق نادي الكويت لكرة اليد يتوج بطلا للدوري المحلي الممتاز للمرة ال 12 على التوالي وال 14 في تاريخه بتغلبه على نظيره القادسية بنتيجة (35 - 32). 11 يونيو: منتخب الكويت الأول لكرة القدم يتأهل رسميا إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2027 وإلى الدور الثالث من تصفيات بطولة كأس العالم (مونديال 2026). 22 يونيو: انطلاق البطولة الآسيوية للمبارزة لفئة العمومي في الكويت بمشاركة 350 لاعبا يمثلون 36 دولة. 29 يونيو: الرامي الكويتي لرياضة المعاقين فلاح الهاجري يحرز الميدالية الذهبية في بطولة غراند بركس الامريكية ضمن منافسات رماية (بارا - تراب) بعد حلوله أولا في ختام المسابقة. 16 يوليو: الاتحاد الكويتي لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الارجنتيني خوان بيتزي لمدة عام واحد لقيادة المنتخب الأول في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026. 22 يوليو: وفد الكويت الرياضي يصل إلى فرنسا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024). 29 يوليو: بطلة التجديف الكويتية الدكتورة سعاد الفقعان تتأهل إلى نهائي الفئة E بعد حصولها على المركز الثالث في منافسات تحديد المراكز في سباق التجديف (فردي - سيدات) ضمن أولمبياد باريس 2024. 13 أغسطس: البطلة الكويتية عائشة محمد تحصل على الميدالية الذهبية في فئة (الكاتا) فردي ضمن منافسات بطولة آسيا الأولى المفتوحة للأشبال والناشئين للكاراتيه والمقاومة. 28 أغسطس: دولة الكويت تشارك في دورة الألعاب البارالمبياد (باريس 2024). 31 أغسطس: البطل الكويتي فيصل الراجحي يحصل على الميدالية البرونزية في نهائيات 5000 متر للفئة (54 تي) بمسابقة الجري على الكرسي في دورة الألعاب البارالمبياد (باريس 2024) 7 سبتمبر: البطل الكويتي الباراليمبي فيصل سرور يحصل على أول ميدالية ذهبية لدولة الكويت في دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024). 13 سبتمبر: الهيئة العامة للرياضة تعلن توقيع عقد بالشراكة مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم مع شركة (رويال إنترناشيونال مانجمت) لتنظيم عملية دخول الجماهير إلى استاد (جابر الأحمد الدولي) واستاد نادي (الصليبيخات). 14 سبتمبر: أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم يقدمون استقالاتهم من مناصبهم بعد انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها بنتيجة الأحداث التي صاحبت مباراة المنتخب الكويتي والمنتخب العراقي. 21 سبتمبر: نادي الطموح الرياضي الكويتي للإعاقات الذهنية يحصل على 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية في البطولة الدولية الخامسة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تستضيفها العاصمة المصرية (القاهرة). 21 سبتمبر: النادي الكويتي لسباقات الهجن يدشن الموسم الرياضي المحلي (2024-2025) بمضمار الشهيد فهد الأحمد الصباح. 23 سبتمبر: البطل الكويتي لسباقات الزوارق السريعة ناصر الخضرا يحصل على كأس المركز الأول في بطولة بلجيكا للزوارق السريعة 2024 لفئة (P150). 26 سبتمبر: نادي الكويت يتوج بطلا للبطولة العربية لكرة اليد للأندية أبطال الدوري والكأس في نسخته ال 39 للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على (السالمية) بنتيجة (23/32). 7 أكتوبر: نادي الكويت لكرة اليد يتوج بطلاَ لكأس الإتحاد المحلي للموسم المؤجل (2023-2024) بتغلبه على نظيرة (العربي) بنتيجة (31/21). 8 أكتوبر: اتحاد كأس الخليج لكرة القدم يوقع عقد شراكة رسمية مع (شركة زين للإتصالات) لتكون الشركة الراعي الرسمي لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26). 29 أكتوبر: منتخب الكويت للشباب يحقق المركز الاول في البطولة العربية للجودو بالأردن. 2 نوفمبر: الحكم الكويتي للعبة التايكوندو علي شهاب يحصل على جائزة أفضل حكم في بطولة قطر الدولية المفتوحة للتايكوندو. 9 نوفمبر: النادي الكويتي للرياضات الجوية يوقع اتفاقية تعاون وتبادل خبرات مع نادي الجزيرة الإماراتي للطيران بما يساهم في الارتقاء بمختلف انشطة الطيران. 9 نوفمبر: الجمعية العمومية لاتحاد العربي للرماية تزكي الكويتي دعيج العتيبي رئيسا للإتحاد لمده أربعة سنوات. 9 نوفمبر: افتتاح بطولة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح السنوية للرماية بمشاركة 15 دولة خليجيه وعربية. 9 نوفمبر: البطلان محمد وضاري الظفيري يحققان المركز الأول والثاني ببطولة الشارقة للراليات الصحراوية. 18 نوفمبر: دولة الكويت تحقق إنجازا رياضيا بارزا بحصولها على ثمانية مناصب في لجان الاتحاد العربي للخماسي الحديث في مجلس إدارة الاتحاد الأول للدورة الانتخابية 2024/2028. 11 ديسمبر: وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري يفتتح رسمياَ استاد (جابر المبارك الصباح) بنادي الصليبخات الذي يحتضن بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي زين 26). 14 ديسمبر: أحرز الذلول (شاهين) لمالكة الكويتي محسن العجمي لقب كأس سمو ولي العهد الشيح صباح خالد الحمد الصباح لسباقات الهجن للموسم (2024-2025) ضمن المهرجان السنوي على كأس سموه. 21 ديسمبر: انطلاق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) على استاد (جابر الأحمد الدولي) برعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. 21 ديسمبر: منتخب الكويت لكرة القدم يتعادل مع نظيره المنتخب العماني بنتيجة (1 - 1) في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) التي أقيمت على استاد (جابر الاحمد الدولي) ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة. 24 ديسمبر: منتخب الكويت لكرة القدم يفوز على نظيره المنتخب الإماراتي بنتيجة(2 - 1) في ثاني مباريات المنتخب ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم( خليجي زين 26). 26 ديسمبر: منتخب الكويت لكرة القدم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) بعد تعادله مع نظيره القطري بنتيجة (1 - 1). - أبرز الأحداث الخاصة بالجهود والإنجازات والمساعدات الإنسانية للكويت خلال العام 2024 15 يناير: إقلاع الطائرة الإغاثية الـ40 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش بحمولة 40 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية إلى جانب ثلاث سيارات إسعاف و285 خيمة للأشقاء في قطاع غزة بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وبالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. 17 يناير: إقلاع الطائرة الإغاثية الـ41 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها مساعدات إغاثية للأشقاء في قطاع غزة و40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإيوائية. 21 يناير: إقلاع الطائرة الإغاثية الـ42 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة وعلى متنها عشرة أطنان من المستلزمات الطبية والبطانيات. 29 يناير: الجمعية الكويتية للإغاثة توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بقيمة 500 ألف دولار لتسيير 11 قافلة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية لأهل قطاع غزة. 5 فبراير: الجمعية الكويتية للإغاثة تعلن تجهيز قافلة إغاثية مكونة من 77 شاحنة محملة بـ 1500 طن من المواد الغذائية والطبية والمستلزمات الأساسية لتقديمها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر (رفح). 7 فبراير: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن توجيه أربع شاحنات بحمولة 100 طن من المساعدات والمواد الإغاثية وسيارة إسعاف إلى اليمن عبر الأراضي السعودية ضمن إطار حملة الجمعية في تقديم العون والإغاثة العاجلة للأشقاء في اليمن. 21 فبراير: افتتاح الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت وسفارة الكويت بجمهورية إندونيسيا وجمعية عبد الله النوري الخيرية المرحلة الأولى لمشروع (مجمع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح التعليمي) في مدينة قارون الإندونيسية. 21 فبراير: الجمعية الكويتية للإغاثة تعلن اتفاقية تعاون مع الأمانة العامة للأوقاف قدمت الأمانة بموجبها دعما بقيمة 500 ألف دينار كويتي (نحو 6ر1 مليون دولار أمريكي) لمصلحة مشاريع دعم وإغاثة قطاع غزة على خلفية الأحداث الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 21 فبراير: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن إطلاق حملة توزيع 15 ألف طرد غذائي ومواد صحية على الأسر النازحة في غزة. 24 فبراير: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تبدأ توزيع مساعدات على الأسر اللبنانية واللاجئين السوريين المتضررين من جراء فيضان (النهر الكبير) شمالي لبنان. 26 فبراير: مؤسسة (وافا) الدولية للتنمية وبناء القدرات الفلسطينية بالتعاون مع (جمعية الرحمة العالمية) في دولة الكويت تسير قافلة (كويت الرحمة 3) تضمنت 10 شاحنات محملة بالطرود الغذائية والبطانيات ومواد التدفئة التي انطلقت من رام الله إلى المخيمات الفلسطينية وسط الضفة الغربية وشمالها وذلك بالتزامن مع الأعياد الوطنية الكويتية. 27 فبراير: إقلاع الطائرة الإغاثية الـ44 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها مساعدات إغاثية للأشقاء في قطاع غزة بحمولة 10 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية. 3 مارس: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تطلق مشروع السلال الغذائية وإفطار الصائم للأشقاء في فلسطين من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني للجمعية تحت شعار (أغيثوا فلسطين). 4 مارس: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توجه ست شاحنات بحمولة 109 أطنان من المساعدات والمواد الغذائية إلى اليمن عبر الأراضي السعودية ضمن حملة الجمعية في تقديم العون والإغاثة العاجلة للأشقاء هناك. 4 مارس: جمعية العون المباشر الكويتية تفتتح مستوصفين صحيين في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) يقدمان خدماتهما لمصلحة 50 ألف مستفيد بتمويل داعمين كويتيين ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي. 5 مارس: إقلاع الطائرة الإغاثية الـ45 من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبد الله المبارك الجوية متجهة إلى مطار عمان في الأردن وعلى متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. 6 مارس: جمعية النجاة الخيرية الكويتية تقدم مساعدات إغاثية لمصلحة 670 أسرة من اللاجئين السوريين في الأردن والأسر الأشد حاجة ضمن حملة (دفئا وسلاما) استمرارا لجهود الجمعية الإنسانية في العديد من دول العالم. 7 مارس: إقلاع الطائرة الـ46 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة وعلى متنها فريق طبي كويتي من الهلال الأحمر الكويتي. 7 مارس: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن وصول فريق طبي يضم استشاريين وجراحين كويتيين إلى مدينة العريش المصرية استعدادا لدخول قطاع غزة من أجل تقديم المساعدة للأشقاء الفلسطينيين في المجال الطبي. 10 مارس: جمعية الرحمة العالمية الكويتية تفتتح مستوصف يوسف عبد الحميد العوضي ووالدته وزوجته للأمومة والطفولة الذي يستفيد منه نحو 35 ألف يمني في مدينة (التربة) بمحافظة (تعز) جنوب غربي اليمن ضمن حملة الكويت بجانبكم المستمرة منذ تسعة أعوام. 12 مارس: إقلاع الطائرة الإغاثية الـ48 من الجسر الجوي الإغاثي الكويتي متجهة إلى مطار (ماركا) العسكري في العاصمة الأردنية عمان وعلى متنها 45 طنا من المواد الغذائية للأشقاء في قطاع غزة. 13 مارس: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية و33 ألف وجبة إفطار صائم على الأسر المحتاجة بمناسبة شهر رمضان المبارك. 13 مارس: المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة يواصل للعام الـ37 على التوالي تنفيذ مشروع (ولائم الإفطار) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من خلال (قوافل الخير) التي يتم تسييرها إلى مختلف المحافظات المصرية. 13 مارس: الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية (مكتب الأردن) تطلق مشروع إفطار صائم في عدد من محافظات الأردن برعاية وحضور سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري. 17 مارس: الاتحاد الدولي للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر الكويتي يعلنان مبادرة العمل الخيري الإسلامي العالمي لجمعيات الاتحاد. 20 مارس: إقلاع الطائرة الإغاثية الـ49 من الجسر الجوي الإغاثي الكويتي متجهة إلى مطار (ماركا) العسكري في العاصمة الأردنية عمان وعلى متنها 10 أطنان من المواد الغذائية للأشقاء في قطاع غزة. 20 مارس: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تسلم الصليب الأحمر الأوغندي عيادة طبية متنقلة مجهزة بكل المعدات وسيارة إسعاف بهدف دعم خدمات الرعاية الصحية في البلاد. 20 مارس: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تبدأ تنفيذ مشروع القسائم الشرائية في الضفة الغربية. 21 مارس: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توقع اتفاقية تعاون مشترك مع الهلال الأحمر الأردني والهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية بهدف تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. 24 مارس: جمعية العون المباشر تدشن مشروع إفطار الصائم الذي يشمل توزيع 2200 سلة غذائية للأسر الأشد احتياجا بمحافظتي (عدن) و(حضر موت) جنوبي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي. 27 مارس: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن مشاركة 400 متطوع ومتطوعة من الجمعية في مواكبة تنظيم انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) المقرر في 4 أبريل 2024 انطلاقا من دورها الإنساني والمجتمعي والمساهمة بتيسير وتسهيل العملية الانتخابية وإبراز الدور الإنساني للشباب الكويتيين. 30 مارس: جمعية النجاة الخيرية الكويتية تقيم إحدى أطول سفر الإطعام الرمضانية في منطقة سوق المباركية التراثية لأكثر من 1500 شخص وذلك ضمن حملتها (مليون إفطار صائم) وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية وبلدية الكويت وشركة أوريدو للاتصالات وعدد من النشطاء والمتطوعين. 31 مارس: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزع 2400 سلة غذائية في تونس في إطار مشروع مشترك مع الهلال الأحمر التونسي يشمل جميع المحافظات التونسية بمناسبة شهر رمضان المبارك. 31 مارس: الجمعية الكويتية للإغاثة تعلن مغادرة فريق إغاثي طبي كويتي مكون من 11 طبيبا واستشاريا بمختلف التخصصات الطبية والجراحية إلى مطار القاهرة متجه إلى قطاع غزة من أجل تقديم العون للقطاع الطبي في مستشفى (غزة الأوروبي) ومستشفى الكويت التخصصي. 1 أبريل: الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تطلق مشروع العشر الأواخر من رمضان تحت عنوان (صدقات العشر) قدمت خلالها حزمة من المشاريع الخيرية والتنموية المهمة في عدد من الدول الأشد احتياجا وفي مقدمتها قطاع غزة. 1 أبريل: وصول وفد طبي كويتي ثان إلى قطاع غزة عبر معبر (رفح) البري لتعزيز المنظومة الصحية الفلسطينية وإجراء سلسلة عمليات جراحية للمرضى والجرحى الفلسطينيين. 1 أبريل: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن عن مشاركة 200 متطوع ومتطوعة للمساهمة في تنظيم صلاة القيام بمسجد الدولة الكبير خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. 3 أبريل: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن توقيعها مذكرة تفاهم مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم خدمات صحية متنقلة ومتعددة الاختصاصات في الضفة الغربية والمناطق المهمشة والمعزولة هناك. 3 أبريل: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تبدأ المرحلة الثانية لمساعدة النازحين الفلسطينيين بتوزيع آلاف الطرود الغذائية عبر مؤسسة "وافا للتنمية وبناء القدرات" في فلسطين. 6 أبريل: الفريق الإغاثي الطبي الكويتي في غزة التابع للجمعية الكويتية للإغاثة يعلن تنفيذ 120 عملية جراحية خلال اليومين الماضيين لعدد من المرضى والمصابين بالمستشفى (الأوروبي) بقطاع غزة في تخصصات طبية مختلفة. 7 أبريل: فريق الجمعية الكويتية للإغاثة الطبي يختتم مهمته في قطاع غزة بعد رحلة إغاثية وطبية استهدفت إعانة الطواقم الطبية في المستشفى (الأوروبي) ومستشفى الكويت التخصصي وإجراء عدة عمليات جراحية وإسعافية للجرحى والمصابين جراء الأحداث المأساوية هناك. 8 أبريل: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزع في مقرها 1600 وجبة على العمالة وذلك ضمن مشروعها الخيري (إفطار الصائم) في شهر رمضان المبارك الذي يهدف الى مساعدة المحتاجين. 9 أبريل: جمعية الرحمة العالمية الكويتية تعلن اختتامها مشروعات خيرية وإنسانية متنوعة نفذتها خلال شهر رمضان المبارك شملت جميع محافظات قطاع غزة بما فيها المناطق الشمالية. 12 أبريل: الجمعية الكويتية للإغاثة تنفذ مشروع توزيع اللحوم على الأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال أيام عيد الفطر بالتعاون مع جمعيتي (وفا للتنمية وبناء القدرات) و(رحمة حول العالم للإغاثة والتنمية) العاملتين في قطاع غزة. 13 أبريل: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تبدأ توزيع مساعدات للمتضررين في جنوب لبنان جراء المواجهات العسكرية التي يشهدها الجنوب منذ اكتوبر الماضي. 13 أبريل: (الهلال الأحمر الكويتي) و(ديفيد نوت) الخيرية البريطانية تنظمان دورة متخصصة وتستمر مدة خمسة أيام لإعداد أكثر من 30 طبيبا ومتخصصا في التخدير لإعدادهم للتوجه لمساندة القطاع الطبي المنهار في غزة. 13 أبريل: المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة عبد العزيز العبيد يعلن عن إبحار (سفينة غزة) الثانية من ميناء مرسين التركي متجهة إلى ميناء العريش وعلى متنها ألف طن من المواد الإغاثية العاجلة لإرسالها إلى داخل غزة. 14 أبريل: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تنجح في أدخال أول شحنة مساعدات إغاثية محملة ب 500 كيس من الطحين كدفعة أولى إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة. 21 أبريل: الجمعية الكويتية للإغاثة توقع عقدا تنفيذيا ثالثا بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية (IHH ) بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي لتسيير سفينة غزة الثالثة لدعم وإغاثة أهل القطاع المتضررين من الاحتلال الإسرائيلي. 23 أبريل: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت وجمعية المحامين الكويتية توقعان اتفاقية لتبادل الخبرات حول القضايا الإنسانية والقانونية المرتبطة باللجوء والنزوح. 23 أبريل: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن توجيه 26 شاحنة محملة ب 675 طنا من المساعدات الاغاثية والطبية الى قطاع غزة عبر الأراضي الأردنية. 23 أبريل: طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية محملة ب 40 طنا من المواد الغذائية والطبية وثلاث سيارات إسعاف ضمن الجسر الجوي المتواصل لتقديم المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في السودان. 25 أبريل: إقلاع الطائرة الثانية من الجسر الجوي الكويتي الى مطار بورتسودان محملة ب 10 أطنان من المواد الإغاثية والبطانيات لإغاثة النازحين داخل السودان. 27 أبريل: جمعية الهلال الأحمر تطلق حملة إنسانية تهدف الى تقديم مساعدات إغاثية للنازحين في أرمينيا. 29 أبريل: الجمعية الكويتية للإغاثة تعلن مغادرة الفريق الإغاثي الطبي الثاني على متن طائرة عسكرية متجهة إلى مطار العريش الدولي بمصر ومنه عبر معبر رفح إلى قطاع غزة لدعم المنظومة الصحية هناك. 30 أبريل: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تقدم مساعدات إغاثية إلى 450 شخصا في العاصمة الأرمنية (يريفان). 2 مايو: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن وصول 26 شاحنة مساعدات كويتية الى الأردن تمهيدا لإرسالها عبر المنافذ الحدودية البرية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الأردني. 5 مايو: الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التعاون للأزمات في المناطق المنكوبة. 14 مايو: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان الأردنية لتقديم العلاج لمرضى السرطان وتوفير الأجهزة الطبية للمؤسسة بدعم من الأمانة العامة للأوقاف. 21 مايو: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توقع اتفاقية تعاون مع جمعية الهلال الأحمر الباكستانية في مجالات العمل الإنساني. 28 مايو: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تسلم السودان مساعدات طبية بقيمة مليون دولار. 7 يونيو: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تستكمل توزيع المساعدات لأبناء الجنوب اللبناني المتضررين من المواجهات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. 26 يونيو: جمعية النجاة الكويتية تفتتح قرية خيرية نموذجية في صومالاند يستفيد منها أكثر من 26 ألف شخص. 29 يونيو: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن دخول 40 طنا من الطحين إلى قطاع غزة لمساعدة آلاف النازحين الفلسطينيين. 11 يوليو: الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تعلن عن إنفاق نحو 7 ملايين دولار لأكثر من 800 ألف مستفيد لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. 29 يوليو: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توقع اتفاقية تعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني لتنفيذ مشروع دعم قطاع المياه والإصحاح في مراكز إيواء النازحين في السودان. 3 أغسطس: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تضع حجر الأساس لبناء مجمع تنموي يشمل مدرسة تعليم أساسي ومركزا صحيا للأمومة والطفولة ومركزا لتنمية المرأة والطفل ودارا لرعاية الأيتام وبناء مسجد بمحافظة المهرة في شرق اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم). 14 أغسطس: إقلاع الطائرة الأولى المجهزة من جمعية الهلال الأحمر الكويتية ضمن الجسر الجوي الكويتي محملة ب 10 أطنان من المستلزمات الوقائية والخيام متجهة إلى مطار بورتسودان الدولي لدعم وإغاثة النازحين داخل السودان بسبب النزاعات والأمطار والسيول. 15 أغسطس: الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تدشن حجر الأساس في خمسة مشاريع تعليمية وتأهيلية وخدمية للأيتام في قرية الشيخ علي صالح اللهيب التعليمية في مدينة بانتن بجمهورية إندونيسيا ضمن جهود المساعدات الإنسانية التي تقدمها جمعيات النفع العام الكويتية في مختلف بقاع العالم. 15 أغسطس: إقلاع الطائرة الإغاثية الثانية بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة ضمن الجسر الجوي الكويتي المتجهة إلى مطار بورتسودان الدولي محملة ب 27 طنا من المواد الغذائية والطبية وسيارة إسعاف لمد أيدي المساعدة للنازحين السودانيين. 18 أغسطس: جمعية الهلال الأحمر الكويتية تقدم مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات والأمطار الغزيرة في محافظتي مأرب والحديدة اليمنية التي شملت 1200 مساعدة غذائية و1200 حقيبة إيوائية و3000 من الوجبات الغذائية للأسر. 20أغسطس: جمعية الهلال الأحمر الكويتية تنفذ مشروع توفير مياه الشرب النظيفة في وسط وجنوب قطاع غزة للنازحين من مراكز الإيواء ويستفيد من المشروع أكثر من 30 ألف شخص في 19 مخيما. 20 أغسطس: جمعية الهلال الأحمر الكويتية تعلن إقلاع الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي الكويتي المتجه إلى مطار بورتسودان الدولي محملة ب 10 أطنان من المواد الغذائية لمد أيدي المساعدة للنازحين السودانيين. 22 أغسطس: جمعية الهلال الأحمر الكويتية تعلن إقلاع الطائرة الرابعة ضمن الجسر الجوي الكويتي محملة ب 10 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى مطار بورتسودان الدولي لدعم وإغاثة النازحين جراء السيول والفيضانات. 25 أغسطس: جمعية الهلال الأحمر الكويتية تعلن إقلاع الطائرة الخامسة الجوية من قاعدة عبد الله المبارك إلى مطار بورتسودان الدولي ضمن الجسر الجوي الكويتي محملة ب 30 طنا من المساعدات الإنسانية لدعم وإغاثة النازحين جراء السيول والفيضانات. 28 أغسطس: الجمعية الكويتية للإغاثة توقع عقدا تنفيذيا مع هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية ((IHHبقيمة 105ر2 مليون دولار أمريكي وذلك لتسيير سفينة إغاثية لدعم متضرري الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة في السودان. 19 سبتمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتية توقع اتفاقية تعاون مع جمعية الهلال الأحمر السودانية لمشروع الاستجابة في حالات الطوارئ نظرا للأوضاع الإنسانية الحالية جراء الفيضانات والسيول. 19 سبتمبر: جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية تضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مستشفى عام بمدينة (سيئون) شرقي اليمن. 21 سبتمبر: الجمعية الكويتية للإغاثة تعلن عن انطلاق سفينة إغاثية من ميناء مرسين التركي باتجاه ميناء بورتسودان السوداني وعلى متنها 2500 طن من المواد الإغاثية. 22 سبتمبر: الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تفتتح مركزا إسلاميا في مدينة (وودج) البولندية يخدم أكثر من 10 آلاف مسلم ويتكون من فصول دراسية ومسجد ومكتبة. 24 سبتمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتية تطلق حملة مساعدات إنسانية عاجلة للأسر النازحة من المناطق التي طالتها غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. 29 سبتمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتية تعلن عن وصول الطائرة الإغاثية ال 13 ضمن الجسر الجوي الكويتي المتجهة إلى مطار بورتسودان الدولي محملة ب 10 أطنان لدعم المتضررين جراء الحرب والسيول والفيضانات في السودان. 30 سبتمبر: الجمعية الكويتية للإغاثة تعلن عن إقلاع الطائرة الإغاثية ال 14 ضمن الجسر الجوي الكويتي المتجه إلى مطار بورتسودان الدولي محملة ب 10 أطنان لإيواء النازحين إثر الأمطار والفيضانات في السودان. 1 أكتوبر: إقلاع الرحلة ال 15 ضمن الجسر الجوي الكويتي تحمل على متنها 10 أطنان من مواد غذائية متنوعة لإغاثة النازحين إثر الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. 2 أكتوبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتية تقلع الرحلة ال 16 ضمن الجسر الجوي الكويتي تحمل على متنها 28 طناَ من المواد الغذائية والاغاثية وسيارات النقل إلى مطار بورتسودان لدعم وإغاثة النازحين داخل السودان بسبب النزاعات المستمرة والأمطار والسيول. 2 أكتوبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتية تدشن المخيم الطبي المجاني لجراحة المسالك البولية في مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب اليمنية ضمن حملة "الكويت بجانبكم" المستمرة للعام التاسع على التوالي. 2 أكتوبر: وصول أضخم سفينة إغاثية كويتية إلى ميناء بورتسودان بشمال شرق السودان تحمل حوالي 2500 طن من المساعدات الإنسانية بقيمة 1ر2 مليون دولار أمريكي. 6 أكتوبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتية تدشن المخيم الطبي الجراحي للجراحة العامة وجراحة التشوهات بمستشفى المظفر العام بمدينة (تعز) جنوب غربي اليمن الذي يهدف لإجراء 100 عملية جراحية. 10 أكتوبر: إقلاع الرحلة ال 17 ضمن الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار بورتسودان وعلى متنها سيارتاَ إسعاف لدعم القطاع الصحي في السودان إثر الامطار والنزاعات المسلحة. 20 أكتوبر: الجمعية الإنسانية الخيرية الكويتية تفتتح مجمع الكويت الطبي في مدينة (سكردو) في اقليم (غيلجيت بالتستان) شمال باكستان. 6 نوفمبر: إقلاع أول طائرة إغاثية للجسر الجوي الكويتي الى لبنان محملة بـ 30 طنا من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. 7 نوفمبر: إقلاع الطائرة الاغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي الكويتي إلى لبنان بحمولة 40 طنا من المساعدات. 9 نوفمبر: إقلاع الطائرة الاغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي الكويتي إلى لبنان بحمولة 40 طنا من المساعدات. 18 نوفمبر: إقلاع الطائرة الإغاثية الرابعة من الجسر الجوي الكويتي إلى لبنان محملة بـ40 طنا من المواد الغذائية والبطانيات. -27 نوفمبر: إقلاع الطائرة الجوية الخامسة ضمن الجسر الجوي الكويتي المتجهة إلى لبنان وتحمل على متنها 40 طنا من المساعدات الإغاثية المتنوعة. 5 ديسمبر: جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتية ممثلة بمكتبها في السودان بالتعاون مع جمعية العون المباشر الكويتية تدشن عدداً من مشاريع الاستجابة للطوارئ الإنسانية والصحية لستة ملايين مستفيد في سبع ولايات سودانية بتكلفة نحو 239ر1 مليون دولار. 9 ديسمبر: وصول الطائرة الجوية السادسة ضمن الجسر الجوي الكويتي المتجهة إلى لبنان وتحمل على متنها 40 طنا من المساعدات الإغاثية المتنوعة. 11 ديسمبر: الجمعية الكويتية للإغاثة تفتتح مدرستين بمحافظتي (تعز ولحج) جنوبي اليمن بعد إعادة تأهيلهما وتجهيزهما ضمن حملة (الكويت بجانبكم). 13 ديسمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تقيم مشروع (بنك دم) مركزي وإقليمي في ولاية أضنة جنوب تركيا. 22 ديسمبر: إقلاع الطائرة الإغاثية السابعة من الجسر الجوي الكويتي إلى لبنان محملة بـ31 طنا من المساعدات. 24 ديسمبر: إقلاع الطائرة الثامنة من الجسر الجوي الكويتي إلى لبنان بحمولة 30 طنا من المساعدات. 25 ديسمبر: الطائرة الإغاثية التاسعة من الجسر الجوي الكويتي تقلع متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي محملة بـ 40 طنا من المساعدات الغذائية المتنوعة ضمن حملة (الكويت بجانبكم) بتنظيم من جمعية الصفا الخيرية الانسانية والتعاون والتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية. 26 ديسمبر: الطائرة الإغاثية العاشرة من الجسر الجوي الكويتي تقلع متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها تسعة أطنان من المساعدات الغذائية المتنوعة ضمن حملة (الكويت بجانبكم) بتنظيم من جمعية الرحمة العالمية بالتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية. - أبرز إنجازات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خلال العام 2024: 15 فبراير: نائب محافظ دولة الكويت لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والمدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد البحر يعلن أن مساهمات الكويت في صندوق إيفاد حتى الزيادة الثانية عشرة لموارده بلغت 250 مليون دولار. 3 مارس: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يشارك في افتتاح جامعة الغامبيا في جمهورية غامبيا غرب القارة الإفريقية بعد مساهمته بتقديم قرض لتمويل المشروع بقيمة أربعة ملايين دينار كويتي (نحو 13 مليون دولار أمريكي). 14 أبريل: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بهدف إنشاء إطار للتعاون الفني والعمل المشترك في مجالات تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والتنسيق الثنائي وتبادل المعلومات والخبرات الفنية. 28 مايو: الصندوق الكويتي للتمية الاقتصادية العربية يوقع في مدينة نيروبي الكينية اتفاقية قرض للسنغال ب 5 ملايين دينار كويتي (نحو 3 ر 16 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشروع طريق سريع. 30 مايو: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض لرواندا ب 6 ملايين دينار كويتي (نحو 5 ر 19 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع طريق موهانغا روبنغيرا. 3 يونيو: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض لباكستان بقيمة 5 ر7 ملايين دينار (نحو 4 ر 24 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع سد (مهمند) الكهرومائي. 9 يونيو: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع مملكة البحرين قرضا رابعا بقيمة 250 ر 31 مليون دينار كويتي (نحو 102 مليون دولار أمريكي) لتطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت. 13 يونيو: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض ثان يقدمها لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 35 مليون دينار كويتي (نحو 2 ر 114 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشروع الربط الكهربائي الخليجي. 29 يوليو: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض لجمهورية المالديف بقيمة ثلاثة ملايين دينار كويتي نحو (8ر9 ملايين دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع مستشفيات الجزر الصغيرة هناك. 7 أكتوبر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يحصل على وسام الدولة المنغولية للصداقة من رئيس منغوليا حوريلسوح اوخنا. 7 أكتوبر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع جمهورية منغوليا في عاصمتها أولن باتر منحة بقيمة 80 ألف دينار كويتي (نحو 261 ألف دولار أمريكي) للإسهام في تمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع تطوير مطار أندرخان. 8 أكتوبر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بقيمة 5ر2 مليون دولار أمريكي لدعم التمويل الإنساني للفترة بين العاميين (2024-2025) تركز هذه المنحة على دعم عده قطاعات في قطاع غزة. 10 أكتوبر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية المنحة الخامسة مع مركز سرطان الأطفال في لبنان بقيمة مليوني دولار أمريكي للإسهام في علاج اللاجئين السورين المصابين بمرض السرطان في لبنان. 14 أكتوبر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة السابعة لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان الأردنية بقيمة مليوني دولار أمريكي للإسهام في علاج الأطفال اللاجئين السورين المصابين بمرض السرطان مما يتلقون العلاج في الأردن. 16 أكتوبر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة مع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا (غلوبل فوند) بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي للإسهام في التجديد السابع لموارد الصندوق العالمي للفترة (2023-2025). 17 أكتوبر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة مليوني دولار أمريكي لدعم مشروع تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين الروهينغا في جمهورية بنغلادش. 8 ديسمبر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة مقدمة لمنظمة الصحة العالمية بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي لتمويل برنامج القضاء على الأمراض المدارية المهمشة في أفريقيا (اسبين). 12 ديسمبر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة يقدمها إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية بقيمة 315 ألف دولار أمريكي للإسهام في تمويل مشروع منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية. 18 ديسمبر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع جمهورية طاجيكستان بقيمة 2ر5 مليون دينار كويتي (نحو 9ر16 مليون دولار أمريكي) للاسهام في تمويل مشروع محطة (روغن) الكهرومائية. - أبرز الإنجازات الكويتية المتحققة خلال العام 2024 9 يناير: الدكتور في كلية العمارة بجامعة الكويت يوسف الهارون يفوز بجائزة (بيركلي اياست) لأفضل بحث في مؤتمر الجمعية الدولية لدراسة البيئة التقليدية (اياست) بالرياض. 10 يناير: جائزة (الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي) تكرم الشيخ الدكتور طلال الفهد الأحمد الصباح ضمن جائزة الشخصية الرياضية العربية تقديرا لإسهاماته البارزة في تعزيز الرياضة في الكويت والمنطقة العربية بشكل عام. 18 يناير: الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة السلة على الكراسي المتحركة للمعاقين تزكي ممثل دولة الكويت شافي الهاجري رئيسا للاتحاد القاري للسنوات الأربع المقبلة في اجتماعها الذي عقد بالعاصمة التايلندية بانكوك بمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية في القارة. 26 فبراير: مستشفى مبارك يعلن تحقيق فريق جراحي كويتي إنجازا طبيا يعد الأول من نوعه محليا وخليجيا لعلاج تضخم معقد للشريان الأبهر (الأورطي) البطني عن طريق استخدام الليزر لعمل دعامة متفرعة (Laser fenestrated Endovascular aortic aneurysm repair). 9 مارس: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تكرم أمين عام الجمعية الثقافية الاجتماعية الإنسانية الكويتية غادة الغانم باعتبارها (ملهمة خليجية) وأمل الحمد وهي أول سفيرة ترأس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل بين عامي 2006 و2017 ضمن رائدات العمل في الأمانة العامة لمجلس التعاون. 10 مارس: الاتحاد العربي للإعلام السياحي يعلن فوز الكويتي محمد الكندري بجائزة أفضل لقطة مصورة لعام 2024 مقابل صورته (وادي دربات) التي نشرت في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعنوان (وادي دربات من أجمل المناطق السياحية في صلالة بطبيعته الخلابة وشلالاته وبحيراته وجباله. 6 أبريل: أستاذ الجراحة الكويتي بكلية الطب في جامعة الكويت الدكتور موسى خورشيد يحصل على شهادة الزمالة الفخرية من الجمعية الأمريكية للجراحين كأول طبيب في منطقة الخليج والشرق الأوسط ينال هذا التقدير نظرا لجهوده في تعزيز الصحة العامة في دولة الكويت. 24 أبريل: المبادر الكويتي يوسف العمران يفوز ب " جائزة أخلاقنا " التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في نسختها لعام 2024 عن مبادرة " بوجراح يغير " التي تركز على إصلاح البنى التحتية. 1 مايو: فريق جامعة الكويت يفوز بجائزة أفضل بناء للروبوت في مسابقة(VEX) الدولية في تكساس وهو أول فريق جامعي بالوطن العربي والشرق الأوسط يحصل على تلك الجائزة في المسابقة العالمية. 8 مايو: الخريج الكويتي الدكتور تركي المطيري ينال المركز الأول على دفعة التخرج لعام 2024 من جامعة (وايل كورنيل) للطب في قطر. 16 مايو: مديرة تحرير مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية الكويتية الشيخة سهيلة فهد المالك الصباح تحصل على جائزة (الكفاءة العلمية في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024) في المؤتمر العلمي الدولي الثاني للمسؤولية المجتمعية 2024 في قطر. 18 مايو: لاعب منتخب الكويت فيصل الراجحي يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى للمعاقين لسباق 5 آلاف متر عدوا على الكراسي المتحركة في اليابان. 12 يوليو: المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) تكرم المهندسة الكويتية سارة بو رجيب التي فازت بجائزة (الويبو 2024) كأول شخصية عربية تفوز بالجائزة العالمية منذ إطلاقها قبل عامين. 5 سبتمبر: الكويتي عيسى الحبيبي يفوز بجائزة أفضل صانعي المحتوى الرقمي الهادف ضمن فئة الأكثر من 18 عاما لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها ال 11. 10 أكتوبر: الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية المهندسة وضحة الخطيب تستلم جائزة (شخصية العام) في الكويت للعام 2024 من مجلة (سنة الطاقة) المتخصصة في شؤون الطاقة والصادرة في العاصمة البريطانية لندن. 21 أكتوبر: رئيس قسم الجدول بمحكمة التمييز الكويتية إيمان الحاي تحصل على جائزة تكريم الموظف الإداري في المحاكم العليا والتمييز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. -26 نوفمبر: موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية تكرم البطل الكويتي العالمي للدراجات المائية محمد بوربيع لدخوله الموسوعة للمرة الرابعة بحصوله على 28 ميدالية في بطولة العالم للدراجات المائية. - أبرز الشخصيات الكويتية التي رحلت خلال العام 2024: 11 يناير: رحيل الكاتب الدكتور ناجي الزيد أحد أبرز رجال الثقافة والأدب في المشهد الثقافي الكويتي والعربي خلال عمله عضوا بهيئة التدريس في كلية الطب بجامعة الكويت وعضوا في هيئة تحرير (عالم المعرفة) لسنوات طويلة حافلة بالعطاء. 2 يناير: رحيل الإعلامي ساير العنزي في العاصمة البريطانية لندن بعد مسيرة إعلامية حافلة من البرامج الإذاعية منها (حروف الأثير) و(أراقي) و(تذكرة سفر) والتلفزيونية منها (الحكم بعد المداولة) و(جسر الخير) وتقلده لعدد من المناصب الإدارية والفنية. 16 فبراير: رحيل مطلق الدخان أحد الإعلاميين المتخصصين في الشعر الشعبي وأحد رواد الزاوية الشعبية في الإذاعة والصحافة وأثرى الفقيد الحركة الإعلامية الشعبية محليا وخليجيا. 6 مارس: رحيل محمد عبد الرحمن الشارخ أول من أدخل اللغة العربية إلى الحواسيب (الكمبيوتر) في التاريخ كما قام بتطوير القارئ الآلي والترجمة الآلية والنطق الآلي وهو مؤسس ورئيس (شركة صخر) وحصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2018 في الكويت وعلى جائزة (خدمة الإسلام) من قبل جائزة (الملك فيصل) في المملكة العربية السعودية عام 2021. 21 مايو: رحيل المعلم والباحث اللغوي حمزة الخياط بعد مسيرة طويلة في خدمة اللغة العربية عن عمر يناهز 76 عاما. 27 مايو: رحيل وزير التجارة والصناعة الأسبق فيصل عبد الرزاق الخالد بعد مسيرة مليئة بالعطاءات الوطنية عن عمر يناهز 80 عاما. 7 يونيو: رحيل وزير التجارة والصناعة الأسبق عبد الوهاب يوسف النفيسي عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بخدمة الوطن. 29 يونيو: رحيل المؤرخ التراثي والفنان والإعلامي القدير بدر الجويهل أحد أبرز المؤرخين والمحافظين على التراث الفني. 30 يونيو: رحيل لاعب الرماية في المنتخب الوطني السابق طامي الطرقي الرشيدي صاحب الإنجازات الكبيرة مع المنتخب الوطني. 9 يوليو: رحيل الشاعر الكويتي يعقوب يوسف السبيعي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات البارزة في الحركة الثقافية في الكويت والوطن العربي وفي مجال الأغنية الوطنية والقصائد الشعرية عن عمر يناهز 79 عاماً. 13 يوليو: رحيل الإعلامي خليل إبراهيم عبد الجادر إبراهيم بعد مسيرة حافلة في مجال الإذاعة الكويتية عن عمر يناهز 71 عاماً. 12 أغسطس: رحيل عميد أسرة ال الصباح سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رئيس الحرس الوطني عن عمر يناهز 98 عاما بعد مسيرة حافلة في خدمة الوطن والمواطنين تقلد خلالها الفقيد العديد من المناصب الرسمية إضافة إلى المناصب الفخرية كما كانت له الكثير من الأعمال والمشاريع المجتمعية. 16 سبتمبر: رحيل رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن عمر يناهز 82 عاما بعد مسيرة حافلة في خدمة البلاد من خلال المناصب العديدة التي تبوأها. 21 أكتوبر: وزير التجارة والصناعة ووزير الصحة الأسبق عبد الله عبد الرحمن الطويل ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز 80 عاماَ بعد مسيرة حافلة في خدمة الوطن والمواطنين. 10 نوفمبر: الباحث في التراث الكويتي صالح المذن ينتقل إلى رحمه الله تعالي عن عمر يناهز 66 عاماَ بعد مسيرة حافله قضاها في تدوين التراث الكويتي. 