روسيا: مخطط أمريكي بريطاني لتنفيذ “عمليات إرهابية” ضد قواعدنا العسكرية في سوريا

2024-12-28 14:10:09 - المصدر: العالم الجديد

اتهمت المخابرات الروسية، اليوم السبت، أجهزة مخابرات أمريكية وبريطانية بأنها خططت لـ”عمليات إرهابية” ضد قواعد عسكرية روسية في سوريا. وأضافت “الاستفزازات الأمريكية والبريطانية تهدف لدفع روسيا لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا”، بحسب رويترز. وفي سياق متصل، أفاد مصدر مطلع لوكالة “تاس” الروسية، بأن روسيا والسلطات السورية الجديدة تواصلان المفاوضات للحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في […]