2024-12-28 14:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، القبض على محكومة بالسجن المؤبد ومتهماً بتجارة الأعضاء في بابل.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "قوة أمنية مشتركة من مديرية استخبارات وأمن بابل ومكافحة إجرام شمال المحافظة، شعبة المسيب، نجحت في إلقاء القبض على متهمَين إثنين، وذلك بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".

وأضافت أن "القوة الأمنية تمكنت من القبض على امرأة محكوم عليها بالسجن المؤبد غيابياً، بالإضافة إلى متهم آخر مطلوب للقضاء بتهمة الإتجار بالأعضاء البشرية".

وأوضحت أنه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".







