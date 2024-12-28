مكافحة الإجرام: القبض على متهمين اثنين بسرقة بضاعة بقيمة 185 مليون دينار في المحمودية

2024-12-28 14:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في وزارة الداخلية، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، القبض على متهمين اثنين بسرقة بضاعة بقيمة 185 مليون دينار في المحمودية بالعاصمة بغداد.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين متورطين بسرقة بضاعة تُقدّر قيمتها بـ185 مليون دينار عراقي".

وأضافت أن "العملية تمت بعد ان قامت إحدى المندوبات بتوريد مواد تجميل ومواد طبية وإيداعها في مخزن يقع في منطقة المحمودية، يعود لشخص ادعى بأنه تاجر لهذه المواد، وفي اليوم التالي قام المتهم بنقل البضاعة إلى جهة مجهولة، وعلى إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل لتتبع المتهم".

وأوضحت أنه "من خلال جهود ميدانية وفنية، تم رصد سيارة المتهم والتعرف على هويته وإصدار أمر قبض بحقه، ومن خلال متابعة دقيقة تم تحديد مكانه في منطقة الداوودي، حيث كان قد استأجر منزلاً لتخزين البضاعة المسروقة".

وبينت المديرية أن "العملية أسفرت عن القبض عليه وعلى متهم آخر، وضبط البضاعة داخل المنزل المستأجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهما إلى الجهات القضائية لينالا جزاءهما العادل".