2024-12-28 14:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، عن احصائية بعدد عملياتها والأحكام القضائية الصادرة خلال 2024، فيما أشارت الى القبض على 14438 متهماً والإعدام والمؤبد لـ598 تاجراً دولياً ومحلياً.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية احصت عملياتها والأحكام القضائية الصادرة خلال 2024"، مشيرا الى انه "تم ضبط 6 أطنان و183 كيلوغراماً من المواد المخدرة، والقبض على 14438 متورطاً بجريمة المخدرات".واضاف، ان "المحكومين بالإعدام بلغ عددهم 144 تاجراً دولياً، اما المحكومين بالمؤبد 454 تاجراً محلياً".واشار الى أن "خسائر العدو بلغت 11 قتيلاً و33 مصاباً"، مبينة أن "التضحيات 3 شهداء و31 جريحاً".