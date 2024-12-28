2024-12-28 14:50:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

أئتلاف دولة القانون ينفي تشكيل "المالكي" لفصيل مسلح بمسمى أبناء الدولة





نفى أئتلاف دولة القانون تشكيل زعيمه نوري المالكي فصيل مسلح تحت مسمى أبناء الدولة ..

عقيل الفتلاوي المتحدث باسم الأئتلاف في تصريح خاص للأولى فند ما نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية بهذا الصدد ، مؤكدا انه عار عن الصحة وبعيد عن الواقع بشكل تام ..

كما أشار إلى ان ائتلاف دولة القانون الذي شكل منذ قرابة الــــ 15 عاما من مسماه يعتمد بخطواته على القانون والدستور ولا شي غيره ، وهو داعم للجيش والشرطة وبقية صنوف القوات الأمنية التي بمقدورها الدفع عن أمن العراق واستقراره ..