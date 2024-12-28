إدارة العمليات العسكرية في سوريا: شرعنا بعملية واسعة لملاحقة عناصر نظام الأسد جنوبي اللاذقية

2024-12-28 14:50:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا البدء بعملية تمشيط واسعة لملاحقة عناصر بنظام بشار الأسد جنوب اللاذقية ..

الوكالة السورية للأنباء (سانا) قالت ان العملية جاءت بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر تتبع لنظام " بشار الأسد".

وأشارت الوكالة إلى أن مركز التسوية في أبو الظهور بريف إدلب يواصل استقبال عناصر النظام السابق الراغبين بتسوية أوضاعهم تجنباً للمساءلة والملاحقة القانونية.

بدوره، ذكر تلفزيون سوريا أن إدارة العمليات العسكرية أرسلت تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة افراد وشخصيات تابعة لنظام الأسد.