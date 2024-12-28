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› فيديو | أزمة الكهرباء تزداد تعقيدًا في كربلاء
فيديو | أزمة الكهرباء تزداد تعقيدًا في كربلاء
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2024-12-28 15:00:02 - المصدر: قناة السومرية
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