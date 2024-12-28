خلال 24 ساعة .. شرطة السليمانية تطيح بشاب قتل والده

2024-12-28 15:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم السبت، أنها تمكنت من إلقاء القبض على شاب قتل والده بعد ساعات من وقوع الجريمة.

وجاء في بيان صادر عن شرطة السليمانية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه "في الليلة الماضية، وردت معلومات إلى الشرطة حول وقوع جريمة قتل في المدينة، وعلى الفور، تحركت فرق الشرطة إلى موقع الحادث وبدأت تحقيقاتها الأولية".

وأضافت الشرطة في بيانها أن "التحقيقات توصلت إلى أن المجني عليه هو رجل قتل على يد ابنه، الذي فرّ من موقع الجريمة"، مؤكدة "أنها باشرت عمليات البحث والتحري المكثف لاعتقال المتهم.

وأوضحت شرطة السليمانية أنه "بناءً على توجيهات قضائية، نجحت مفارز التحقيق الجنائي في قسم مكافحة الجرائم بالسليمانية في القبض على المتهم (م. م. ع) البالغ من العمر 22 عامًا، في الليلة ذاتها التي وقعت فيها الجريمة".

وأكدت أن "المتهم اعترف بارتكابه الجريمة، وقد تم توقيفه وفقًا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي، التي تنص على عقوبات صارمة في قضايا القتل العمد.

وكان المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة السليمانية سركوت أحمد، قد قال في تصريح لوكالة شفق نيوز يوم أمس الجمعة، إن جريمة وقعت مساء أمس في مدينة السليمانية، حيث قتل رجل ستيني لأسباب لم تكشف عنها التحقيقات الأولية.

وأثارت الحادثة صدمة في الأوساط المحلية، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات على مرتكب الجريمة. وتواصل السلطات الأمنية جهودها لاستكمال التحقيقات ومعرفة دوافع القاتل.