رئيس الوقف السني: لم نستطع تحقيق كل هذا لولا دعم رئيس الوزراء

2024-12-28 16:00:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي، اليوم السبت، أنه لم نستطع تحقيق كل هذا لولا دعم رئيس الوزراء.وقال الخزرجي خلال الحفل المركزي الذي أقامه الديوان السني لتكريم 1000حافظ للقرآن الكريم، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "منذ أيامنا الأولى حرصنا على أن يكون القرآن الكريم شعارنا ومنهاجنا، وقد أعلنا في العام الماضي عن انطلاق مشروع الـ 1000 حافظ وحافظة للقرآن الكريم، واليوم نقف لنحتفل بهذا الإنجاز المبارك الذي يعد انتصاراً على القوى التي لا تريد لنا الخير ومن يريد أن يغذي أبناءنا بأفكار مسمومة".وتابع أنه "لم نستطع تحقيق كل هذا وحدنا لولا الدعم المقدم من قبل رئيس الوزراء الذي شدَّ على سواعدنا بتأييده، وجعل الأمر جزءاً من حكومته التي جعلت التعليم وتفعيل دور الشباب من الأولويات فشكر الله له هذا السعي".وطالب الخزرجي، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني "بتشريع قانون يسعف شريحة حفظة القرآن الكريم لضمان حقوقهم، ويبعث فيهم الأمل والعمل، ويكون حافزاً لهم بالتنسيق مع دواوين الأوقاف".وقدم الخزرجي شكره لوزير التعليم العالي، نعيم العبودي "لمنحه شريحة حفظة القران 5 درجات على المعدل، وفتح أبواب القبول بجميع الكليات".