2024-12-28 16:00:04 - المصدر: ايشان

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، حصيلة عملياتها في مكافحة آفة المخدرات وملاحقة المتورطين فيها، خلال 2024، مؤكدة ضبط أكثر من ستة أطنان من المواد المخدرة وإصدار أحكام الإعدام بحق 166 أجنبياً مدانين بتجارة المادة القاتلة. وكشف مدير عام شؤون المخدرات، اللواء أحمد الزركاني، عن “الانجازات التي تحققت في ملف […]

ظهرت المقالة 6 أطنان من المخدرات وإعدام 144: حصيلة عراقية ثقيلة للمادة القاتلة في 2024 أولاً على ايشان.



