2024-12-28 16:00:04 - المصدر: ايشان

أدت أزمة المناخ إلى إضافة ستة أسابيع من الأيام الحارة بشكل خطر في عام 2024 للشخص العادي، ما فاقم التأثير القاتل لموجات الحر حول العالم. وأظهرت دراسة أجرتها “الهيئة العالمية للطقس” (WWA) وClimate Central أن تأثيرات الاحترار العالمي الناتج عن الأنشطة البشرية كانت أسوأ بكثير على بعض الناس؟ وكانت دول جزر الكاريبي وجزر المحيط الهادئ […]

ظهرت المقالة تغيّر المناخ أضاف 6 أسابيع من الأيام الحارة على العالم أولاً على ايشان.



