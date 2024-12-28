شرطة نينوى تكشف تفاصيل فيديو هجوم "الدونكيات" على خط لطلاب جامعة الموصل

2024-12-28 16:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

كشفت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، تفاصيل مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر هجوماً وحشياً بـ"الدونكيات" على خط لطلاب جامعة الموصل.

وقالت في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "بخصوص مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام اشخاص بالاعتداء على سائق عجلة لنقل الطلاب وقيامهم بضرب السائق والعجلة في الطريق العام (موصل _ دهوك)، نود ان نوضح لكم بأن حادث الاعتداء والمشاجرة حصل عصر يوم الخميس الماضي 26 كانون الاول 2024".

وأضافت أنه "بعد تسجيل الاخبار في مركز شرطة تلكيف من قبل المشتكي ( سائق العجلة ) واستحصاله على تقرير طبي اولي، وبعد اخذ موافقات قاضي التحقيق المختص على الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل مدير وضباط قسم شرطة تلكيف بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة نينوى".

وأوضحت أنه "تم خلال ساعة ونصف القاء القبض على المتهمين الذين قاموا بالاعتداء وعددهم (اثنان) في منطقة (القوسيات) شمال مدينة الموصل"، مبينة أنه "تم تدوين اقوالهم بالاعتراف وتوقيفهم وفق مادة الاتهام واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزائهم العادل".

وأظهر فيديو متداول، تعرض مجموعة من الطلاب الجامعيين، الذين كانوا عائدين من جامعة الموصل، يوم الخميس الماضي، إلى اعتداء وحشي من قبل عصابة مسلحة يقودها مقاول محلي معروف بانتمائه إلى احدى المؤسسات الأمنية.

ونقل مراسل "بغداد اليوم"، عن مصدر محلي قوله اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، إن "الأحداث بدأت عندما حدث خلاف بسيط بين سائق سيارة تقل الطلاب وسائق سيارة مونيكا".

وأضاف أن "الأمر سرعان ما تصاعد إلى مواجهة عنيفة عندما عاد صاحب سيارة المونيكا برفقة مجموعة من الرجال وعددهم 15 شخصا، وقاموا بقطع الطريق أمام سيارة الأجرة وهاجموا الطلاب بعنف، مما أسفر عن إصابات بالغة بينهم وتكسير زجاج السيارة بالكامل".

واكد انه "تم إبلاغ السلطات الأمنية بالحادثة وتم فتح تحقيق لمعاقبة الجناة".