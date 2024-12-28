استشهاد طفلين بلغم عنقودي من مخلفات داعش في تكريت

2024-12-28 16:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، عن استشهاد طفلين اثنين، نتيجة انفجار لغم من مخلفات عصابات داعش في تكريت بمحافظة صلاح الدين.



وقال في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "لغماَ عنقودياَ من مخلفات داعش الارهابي، انفجر في الأراضي المحيطة بمدينة تكريت ما أدى الى استشهاد طفلين اثنين، أحدهما يبلغ من العمر 8 سنوات، والآخر يبلغ من العمر 7 سنوات".

وأضاف المصدر أن "الطفلين كانا يرعيان الأغنام، أثناء انفجار اللغم بهما"، موضحاَ أن "السلطات الأمنية حضرت إلى الموقع وفتحت تحقيقاً بالحادث، وسلمت جثماني الطفلين إلى ذويهما وفق الإجراءات الأصولية".