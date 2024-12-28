بسبب وعكة صحية.. سولاقا يغيب عن مواجهة السعودية

2024-12-28 16:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، غيابُ لاعب المنتخب الوطنيّ ريبين سولاقا عن مواجهةِ، اليوم أمام المنتخبِ السعوديّ ضمن إطار منافساتِ الجولة الثالثة لكأس خليجي 26.

وقال الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "سببُ الغياب جاء بعد تعرُّضِ محترفِ شافتهاوزن السويسري إلى وعكةٍ صحيةٍ قويةٍ أجبرته على الغيابِ عن تدريباتِ المنتخبِ الوطنيّ في اليومين الماضيين، وتلقيه العلاج الفوري من قبل الجهازِ الطبيّ للمنتخبِ الوطني".

وأضاف انه "من المؤملِ أن يشهدَ اليومين المقبلين تحسناً في حالةِ اللاعب، وعودته سريعاً إلى الملاعب".



