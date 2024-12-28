سولاقا وجعاز يغيبان عن مواجهة السعودية

2024-12-28 16:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – إحسان المرسوميأعلن المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، اليوم السبت، غياب اللاعبين ريبين سولاقا ومهند جعاز عن مباراة اليوم أمام المنتخب السعودي.وقال عماد في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع اللاعبين جاهزون لمباراة اليوم ومعنوياتهم عالية في تخطي الفريق السعودي والتأهل الى الدور نصف النهائي من خليجي 26 من أجل إسعاد الشعب العراقي"، مشيراً الى أن "اللاعبين مهند جعاز وريبين سولاقا غير جاهزين لمباراة اليوم بسبب إصابة الأول وحاجته الى الراحة لمدة أسبوع ، وأيضاً عدم جاهزية ريبين سولاقا".ويخوض منتخبنا الوطني، في الساعة 5:30 من مساء اليوم السبت، مواجهة مصيرية مع منتخب السعودية ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في خليجي 26.