2024-12-28 16:20:02 - المصدر: واع

متابعة-واعيبدو أن نجم ليفربول قد اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله داخل ملعب آنفيلد، في ظل قرب انتهاء عقده مع النادي في حزيران المقبل. وارتبط اسم الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، بالانتقال إلى ريال مدريد طوال الفترة الماضية، في ظل رغبة مسؤولي الميرينجي في تعزيز الجبهة اليمنى بعنصر مميز.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ألكسندر أرنولد أبلغ مسؤولي الريدز برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2025. يأتي ذلك في ظل محاولات مسؤولي ليفربول لإقناع صاحب الـ26 عاما بالتوقيع على عقد جديد، يبقيه بملعب آنفيلد لسنوات أخرى مقبلة.لكن بحسب تقرير الصحيفة الإسبانية، فإن أرنولد يفضل عدم القيام بهذه الخطوة حاليا، بل يسعى للرحيل مجانا صوب ملعب سانتياجو برنابيو. ويخشى ليفربول فقدان بعض نجومه البارزين، ممن تنتهي عقودهم في حزيران المقبل، وعلى رأسهم محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك.المصدر: موقع كورة