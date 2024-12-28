الشيخ همام حمودي: ينبغي استثمار حالة الاستقرار في العراق لتعزيز قيم مدرسة أمير المؤمنين

2024-12-28 17:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس المجلس الأعلى الشيخ همام حمودي، اليوم السبت، أنه ينبغي استثمار حالة الاستقرار وفضاء الحرية في العراق لتعزيز قيم مدرسة أمير المؤمنين التي من شأنها جعل العراق محور إشعاع ونور وسلام للمنطقة والعالم.وقال المكتب الإعلامي للشيخ همام حمودي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشيخ همام حمودي شارك في افتتاح المؤتمر النسوي الذي أقامه المجلس الأعلى تحت شعار (المرأة ريحانة)، والمخصص لبحث دور المرأة في المجتمع.. "شريكات كاملات".وقال الشيخ حمودي– حسب البيان: إن "القرآن أعطى المرأة رسالة بأنها كبيرة، صاحبة إرادة، قادرة على تجاوز الظروف الصعبة، وأن تكون صاحبة مشروع ومكانة".وأضاف، " اليوم المرأة هي المستهدفة من الغرب، وتجلت شيطانيته بدعوته لتمزيق الأسرة وهدمها برفض التمييز والخصوصية بين الرجل والمرأة؛ لأن المرأة أساس المجتمع وهي من ترسم مستقبله"، مؤكدا، "على المرأة الاعتزاز بهويتها وخصوصيتها ورموزها ومواجهة المشروع الغربي لحفظ مكانتها ودورها، واستثمار مواقع التواصل في التأثير بالآخرين وترسيخ القيم الفاضلة، وهي مسؤولية فردية تقع على عاتقها".وتابع، "يتوجب على الجميع استثمار الكفاءات النسوية، وتنمية مواهب المبدعات، وتطوير قدرات المرأة بدورات تدريبية لتعزيز قوتها وتمكينها"، مشيرا، "ينبغي استثمار حالة الاستقرار وفضاء الحرية في العراق لتعزيز قيم مدرسة أمير المؤمنين التي من شأنها جعل العراق محور إشعاع ونور وسلام للمنطقة والعالم".