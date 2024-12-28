الجوية يتغلب على الحدود في دوري النجوم

2024-12-28 17:20:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب نادي القوة الجوية، اليوم السبت، على مضيفه الحدود في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.وجاءت أهداف الجوية عن طريق كل من، محمد قاسم نصيف في الدقيقة 32، وعلاء عباس في الدقيقة 42، ورضا فاضل في الدقيقة 77، فيما سجل أهداف الحدود كل من باقر عطوان في الدقيقة 11، وعلي عبادي من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 52.وبهذه النتيجة، عزز القوة الجوية صدارته لدوري نجوم العراق برصيد 27 نقطة، فيما تجمد رصيد الحدود عند النقطة الثالثة في المركز الأخير.