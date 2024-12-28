الصقور يفوزون على الحدود بعشرة لاعبين ويتمسكون بصدارة دوري نجوم العراق

2024-12-28 17:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق القوة الجوية على مضيفه فريق الحدود بنتيجة 3-2 في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد عند الساعة الـ 2:00 من بعد الظهر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق القوة الجوية بهدفين مقابل هدف واحد للحدود.

سجل الحدود اولاً عن طريق اللاعب باقر عطوان في الدقيقة الـ 11 ، وتمكن الجوية من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ 32 عن طريق محمد قاسم ، واضاف القوة الجوية هدفه الثاني في الدقيقة الـ 42 عن طريق اللاعب علاء عباس .

وفي بداية الشوط للثاني تمكن الحدود من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب علي عبادي من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الـ 52.

ومع بداية الشوط الثاني طرد الحكم لاعب القوة الجوية رسلان حنون لتعمده الخشونة وتسببه بركلة جزاء ليكمل القوة الجوية المباراة بعشرة لاعبين.

وسجل القوة الجوية هدفه الثالث عن طريق رضا فاضل عند الدقيقة الـ 77.

كما طرد مدرب القوة الجوية لؤي صلاح في الدقيقة 55 لكثرة اعتراضه على حكم اللقاء الدولي سالم عامر .

وبهذه النتيجة عزز القوة الجوية صدارته برصيد 27 نقطة وتجمد رصيد فريق الحدود عند النقطة الثالثة بالمركز الأخير .