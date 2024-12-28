غياب سولاقا .. تشكيلة منتخب العراق امام السعودية

2024-12-28 17:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/أعلن مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، مساء اليوم السبت ، عن التشكيلة الأساسية للمنتخب في مواجهة نظيره السعودي ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة خليجي 26 الكويت.

وتألفت التشكيلة من جلال حسن لحراسة المرمى واللاعبين كل من: مناف يونس، وعلي فائز، وعلي عدنان، ومصطفى سعدون، وأحمد مكنزي، وأمجد عطوان، وإبراهيم بايش، وأمير العماري، ومهند علي وايمن حسين.

في غضون ذلك تأكد غيابُ لاعب المنتخب الوطنيّ ريبين سولاقا عن مواجهةِ المنتخبِ السعوديّ.

وجاء سببُ الغياب بعد تعرُّضِ محترفِ شافتهاوزن السويسري إلى وعكةٍ صحيةٍ قويةٍ أجبرته على الغيابِ عن تدريباتِ المنتخبِ الوطنيّ في اليومين الماضيين، وتلقيه العلاج الفوري من قبل الجهازِ الطبيّ للمنتخبِ الوطني.

ومن المؤملِ أن يشهدَ اليومان المقبلان تحسناً في حالةِ اللاعب، وعودته سريعاً إلى الملاعب.