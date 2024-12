العراق 2024.. مشهد سياسي متقلب بين قرارات مصيرية وأزمات متصاعدة

2024-12-28 17:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر مع بزوغ فجر الأول من كانون الثاني، لم يكن العراقيون يدركون أن عام 2024 سيحمل معه عاصفة من الأحداث والتقلبات التي ستعيد تشكيل حاضرهم ومستقبلهم. منذ اللحظة الأولى، كانت المؤشرات واضحة: هذا العام لن يكون عادياً. كانون الثاني: خطوة سودانية جريئة في الأيام الأولى من العام، أطلّ رئيس الوزراء محمد شياع …

