وزير الدفاع يتفقد قطعات الجيش في الشريط الحدودي مع سوريا

2024-12-28 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتفقد وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، اليوم السبت، قطعات الجيش في الشريط الحدودي مع سوريا.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الدفاع ثابت محمد العباسي وصل الى الشريط الحدودي مع سوريا لتفقد قطعات الجيش العراقي وحرس الحدود".