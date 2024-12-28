2024-12-28 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، يوم السبت، عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين العراق ولبنان اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، لتلبية احتياجات ضيوف العراق من المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعاً إلى بلدهم.

من جهته، أكد مدير الخطوط الجوية العراقية، مناف عبد المنعم، في بيان لوزارة النقل ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشركة استكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستئناف رحلات الإجلاء الطوعي، إلى جانب الرحلات المجدولة بين بغداد وبيروت التي ستستأنف اعتباراً من 1 كانون الثاني المقبل".

وأوضح عبد المنعم، أن "هذا الإجراء سيسهم في تسهيل حركة التنقل جواً بين العراق ولبنان تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين الشقيقين".

ودعا البيان، إدارة الشركة المسافرين الى "الاستفادة من عودة تشغيل هذا الخط الحيوي الذي سيشهد تنفيذ سبعة رحلات إسبوعياً على أن يتم دراسة مضاعفة عدد الرحلات وفقاً لحجم الطلب وتقييم الظروف".

وكان المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، ميثم الصافي، قد أوضح لوكالة شفق نيوز الأربعاء الماضي (25 كانون الأول الجاري)، أن الوزارة بانتظار الموافقات الرسمية لاستئناف رحلات الخطوط الجوية بين العراق ولبنان بعد توقفها إثر الأحداث في سوريا.

يشار إلى أن الخطوط الجوية العراقية قررت في الثامن من الشهر الجاري، تعليق الرحلات الجوية إلى لبنان جراء التطورات الأمنية الحاصلة في سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد من قبل الجماعات المعارضة له.

وأعلنت الخطوط الجوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ستقوم بإيقاف مؤقت للرحلات الجوية بين بغداد وبيروت بما في ذلك الرحلات المجانية المخصصة لنقل ضيوف العراق من اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعاً إلى بلدهم.

وأوضح البيان أن "هذا القرار يأتي بسبب التطورات الأمنية الراهنة في الأجواء السورية التي تُعد الممر الجوي الرئيسي لهذه الرحلات، مع الاستمرار في مراقبة المستجدات والتنسيق مع الجهات المختصة لتقييم الوضع بشكل دوري".

وعبرت الخطوط الجوية العراقية عن اعتذارها "لأي إزعاج قد يسببه هذا القرار"، مؤكدة أن أولوياتها هي سلامة الجميع، وأنها ستواصل متابعة الأوضاع عن كثب وإعادة تشغيل الخط عند استقرار الأوضاع الأمنية.