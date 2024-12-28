مجلس نينوى يدعو القوى السياسية والنواب إلى وقف تدخلاتهم بملف التربية

2024-12-28 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا عضو مجلس محافظة نينوى مهند نجم الجبوري، اليوم السبت، القوى السياسية والمسؤولين والنواب إلى التوقف عن التدخل في عمل مديرية تربية محافظة نينوى.

وقال الجبوري في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "تربية نينوى تتعرض لتدخلات كبيرة من القوى السياسية والنواب والمسؤولين ممن لهم نفوذا في بغداد".

وأضاف، أن "هذه التدخلات تسببت بتراجع الدور الحقيقي والخدمة التعليمية والتربوية التي تقدمها تربية نينوى"، مبينا أن التدخلات شملت الحلقات العليا في التربية وصولا إلى مديري الأقسام والشعب في المديرية.

وفي وقت سابق أكد النائب عبد الرحيم الشمري في تصريح لوكالة شفق نيوز، وجود تدخلات من جهات متنفذة وسياسية في عمل تربية المحافظة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الملاكات المدرسية.

وشدد الشمري على أن طاعة مدير تربية نينوى للمسؤولين والمتنفذين في ملف الملاكات لن يشفع له ويبقيه في منصبه كما يعتقد.

وكانت مصادر في نينوى قد كشفت للوكالة، عن تدخلات من جهات سياسية و متنفذة في عمل تربية نينوى منذ عدة أسابيع، دون أن تتحرك تربية نينوى أو وزارة التربية لوقف هذه التدخلات.